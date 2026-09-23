چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اپوزیشن کے حملے تیز، ایس آئی آر عمل میں مبینہ دھاندلی کولے کر گیانیش کمار کی معطلی، گرفتاری اور تحقیقات کا مطالبہ
الیکشن کمیشن میں اختلافات کی خبروں کے بعد راہل گاندھی سمیت اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں نے گیانیش کمار کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : September 23, 2026 at 1:58 PM IST
نئی دہلی: بدھ کے روز اس وقت ایک بڑا سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا جب الیکشن کمیشن کے دو الیکشن کمشنروں نے ووٹر لسٹ کی 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر "انفرادی من مانی" کا الزام عائد کیا اور انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
حکام نے بتایا کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے ووٹر فہرستوں کی درستی کے عمل کے دوران مختلف ریاستوں میں ناموں کے اخراج سمیت متعدد مسائل کی نشاندہی کی تھی، تاہم ووٹر فہرستوں کی ملک گیر 'ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں پر انتخابی ادارے کے تمام ارکان متفق تھے۔
یہ ردعمل 'دی انڈین ایکسپریس' کی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آیا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ تین رکنی الیکشن کمیشن میں شامل تین میں سے دو الیکشن کمشنروں نے بار بار ایس آئی آر سے متعلقہ امور پر سوالات اٹھائے تھے۔
ایس آئی آر کا ملک گیر نفاذ تینوں کمشنروں کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ تاہم، انگریزی اخبار کی رپورٹ کے مطابق، سندھو اور جوشی نے گزشتہ 10 مہینوں میں کم از کم 14 بار (بشمول ایک ہی دن میں چار چار بار) ان فیصلوں اور احکامات پر باضابطہ اعتراض کیا جو مبینہ طور پر ان کی معلومات کے بغیر کیے گئے یا جاری کیے گئے۔
Vote chori is a crime against the Indian people and a direct attack on our constitution.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 23, 2026
The BJP, RSS and EC who organised it have committed an act of treason.
Justice will be served. pic.twitter.com/30kX06CBiH
انصاف ضروری ہوگا: راہل گاندھی
کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بدھ کے روز کہا کہ "ووٹ چوری" آئین پر براہِ راست حملہ ہے اور بی جے پی، آر ایس ایس اور الیکشن کمیشن جو اس کے ذمہ دار ادارے ہیں نے غداری کا ارتکاب کیا ہے۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے اس بات پر زور دیا کہ انصاف ضرور ہوگا۔
گاندھی نے کہا، "ووٹ چوری بھارت کے عوام کے خلاف جرم اور ہمارے آئین پر براہِ راست حملہ ہے۔" 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "بی جے پی، آر ایس ایس اور الیکشن کمیشن، جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، انہوں نے غداری کی ہے۔ انصاف ہو کر رہے گا۔"
گاندھی نے اپنے ایک پرانے بیان کی ویڈیو بھی شیئر کی جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے حکام کو خبردار کیا تھا کہ ان کے اقدامات غداری کے زمرے میں آتے ہیں اور انہیں بخشا نہیں جائے گا۔
وہیں، کانگریس پارٹی کے شعبہ مواصلات کے انچارج جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے 'ایکس' پر اس میڈیا رپورٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کیا۔
کانگریس کے سینئر لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے اس ضمن میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے انگریزی اخبار کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن پر ملی بھگت سے انتخابات پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔
Lucknow, Uttar Pradesh: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, " the election commission is considered one of the most important institutions in an election. we expect it to be impartial and hope that an impartial institution will strengthen democracy...the institution that is… pic.twitter.com/stJs42VAsp— IANS (@ians_india) September 23, 2026
کس پر بھروسہ کیا جائے: اکھلیش یادو
انڈین ایکسپریس رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے الیکشن کمیشن کی ساکھ پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی پارٹی کی حمایت کرنے والے ووٹروں کے نام ایک "سوچی سمجھی سازش" کے تحت ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے۔
لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یادو نے کہا، "الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا۔ جب خود کمیشن کے اندر ہی ایسے واقعات ہوں تو کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ 10 ماہ کے عرصے میں مختلف عہدیداروں نے 14 بار خطوط لکھے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سماج وادی پارٹی کے ووٹروں کے نام الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے۔ ہم نے یہ معاملہ کمیشن کے نوٹس میں لایا، اس کے باوجود کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ضمنی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی۔"
اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر اپنے حملے کو تیز کرتے ہوئے، سابق وزیر اعلیٰ نے حکمران جماعت پر من مانی حکمرانی اور 'بلڈوزر راج' چلانے کا الزام لگایا جو آئینی اقدار کو کمزور کرتا ہے۔
There is no doubt remaining. Mr. Gyanesh Kumar has no right to remain in office.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) September 23, 2026
How the hell can one man, acting on His Master’s orders, strike off names at whim? How can he sideline fellow Constitutional officers to only take blatantly illegal steps that put our democracy in… pic.twitter.com/W5ej7C7TZW
اپنے آقاؤں کے حکم پر یکطرفہ طور پر نام ہٹائے: وینو گوپال
تنظیم کے انچارج کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کمار کو عہدے پر برقرار رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "آخر کوئی فرد اپنے آقاؤں کے حکم پر یکطرفہ طور پر نام کیسے خارج کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آئینی ساتھی عہدیداروں کو نظر انداز کر کے ایسے کھلے عام غیر قانونی اقدامات کیسے اٹھا سکتا ہے جو ہماری جمہوریت کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟"
انہوں نے کہا، "ووٹ کا حق ہر شہری کو دیا گیا ایک اہم آئینی حق ہے اور یہ ہماری جمہوریت کی اہم بنیاد ہے۔ اگر اسے سلب کیا جانا ہے تو مکمل دیانتداری کے ساتھ مقررہ قانونی عمل کی پیروی کی جانی چاہیے۔" انہوں نے الزام لگایا کہ "آج، جب ووٹروں کی فہرستوں سے کروڑوں حقیقی ووٹروں کے نام خارج کیے جا رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں جعلی ووٹروں کو شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ بات عیاں ہے کہ گیانیش کمار ملک گیر سطح پر 'ووٹ چوری' کی اس مہم کے اہم منصوبہ ساز تھے، جسے مودی حکومت کی اعلیٰ قیادت نے ترتیب دیا تھا۔"
وینوگوپال نے کہا، "ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گیانیش کمار کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں تاکہ ان بے ضابطگیوں کو بے نقاب کیا جا سکے جنہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے وقار اور ساکھ کو تباہ کر دیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ اگر کمار اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں، تو ہندوستان کے عوام خود آگے آئیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ محض ایک بیوروکریٹ کے ہاتھوں ہماری جمہوریت تباہ نہ ہو۔
Gyanesh Kumar Gupta is planted and being protected by the BJP to hollow out the Election Commission of India from within.— Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) September 23, 2026
It was already known that things were not exactly well within the ECI. But just how messy, dysfunctional and, frankly, disturbing things had become is laid… https://t.co/Kb0vMARwue
گیانیش کمار "بکے ہوئے" (ضمیر فروش) بیوروکریٹ ہیں: پون کھیڑا
کانگریس کے میڈیا اور تشہیر کے شعبے کے سربراہ پون کھیڑا نے کمار کو ہدفِ تنقید بناتے ہوئے الزام لگایا کہ انہیں بی جے پی نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے "تعینات" کیا تھا اور انہیں بی جے پی کی "سرپرستی" حاصل ہے۔
انہوں نے 'ایکس' پر کہا، "یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ الیکشن کمیشن کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 'انڈین ایکسپریس' کی اس شاندار رپورٹ سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ صورتحال کتنی خراب، غیر فعال اور، سچ کہوں تو، تشویشناک ہو چکی تھی۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ کمار مودی دور کے سب سے زیادہ "بکے ہوئے" (ضمیر فروش) بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے کروڑوں ہندوستانیوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیا ہے، اور زور دیا کہ انہیں قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔
میڈیا رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے کہا کہ اگر رپورٹ میں پیش کیے گئے حقائق درست ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی "نادیدہ قوت" الیکشن کمیشن کو چلا رہی ہے۔
تیواری نے 'ایکس' پر کہا، "اگر مبینہ طور پر قواعد کی پیروی نہیں کی گئی اور ایسے فیصلے کیے گئے جو نہ تو متفقہ تھے اور نہ ہی اکثریتی رائے پر مبنی تھے، تو الیکشن کمیشن کے تمام فیصلے من مانی پر مبنی اور غیر قانونی ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "شاید یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مواخذے کی کارروائی پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا وقار اور ساکھ کیسے بحال کی جائے گی۔"
راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے کمار کی معطلی اور ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ اس بات کی تحقیقات کی جا سکیں کہ ان کے اقدامات کے پیچھے کون تھا۔
سابق چیف الیکشن کمشنر او پی راوت نے ووٹر رجسٹریشن کے قانونی 'فارم 6' میں کی گئی تبدیلیوں کو "مکمل طور پر غلط اور غیر قانونی" قرار دیا، جبکہ الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات سے متعلق انکشافات کو "انتہائی سنگین" اور "افسوسناک" قرار دیا۔
Arrest Gyanesh Kumar | Important Press Conference LIVE https://t.co/SIyobEdRgO— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 23, 2026
گیانیش کمار کو فوری گرفتار کیا جائے: کیجریوال
عام آدمی پارٹی رہنما اروند کیجریوال نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو فوری طور پر گرفتار کرنے اور ایس آئی آر کے پورے عمل کی منسوخ کا مطالبہ کیا ہے۔ الیکشن پینل میں اختلافات سے متعلق رپورٹ کے بعد کیجریوال نے مطالبہ کیا کہ، گزشتہ 2-3 سالوں میں ووٹر لسٹوں میں کی گئی تمام تبدیلیوں کو مسترد کیا جائے۔
I have written to the Hon’ble President seeking urgent constitutional intervention on the disturbing developments concerning the Election Commission and the SIR.— John Brittas (@JohnBrittas) September 23, 2026
Two of the three Election Commissioners have reportedly objected, at least fourteen times over last ten months, to… pic.twitter.com/nU2EDqWzDr
عدلیہ کی خاموشی ملی بھگت کے مترادف: سی پی آئی (ایم)
سی پی آئی (ایم) کے رکن پارلیمنٹ جان برٹاس نے تبصرہ کیا کہ اب یہ الیکشن کمیشن نہیں رہا بلکہ چیف الیکشن کمشنر کمار کی قیادت میں "ایک شخص کی آمریت" میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، "دو الیکشن کمشنروں نے 10 مہینوں کے دوران باضابطہ طور پر 14 بار اعتراضات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے نئے ووٹروں کے اندراج اور بڑے پیمانے پر ناموں کے اخراج کو 'غیر مجاز اور غیر قانونی' قرار دیا۔ انہوں نے ناموں کے خفیہ اخراج و بحالی اور فارم 6 میں تبدیلیوں، ایسے اقدامات جو پہلی بار ووٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، کے بارے میں اعتراضات درج کرائے؛ یہ سب انہیں اندھیرے میں رکھ کر کیا گیا۔"
برٹاس نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن اور ہماری جمہوریت کو کھلے عام کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ انہوں نے کہا، "پارلیمنٹ کو چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا عمل فوری طور پر شروع کرنا چاہیے۔ ہم نے درحقیقت 24 اپریل 2026 کو آئینی قواعد کے مطابق انہیں ہٹانے کا نوٹس جمع کرایا تھا، جس میں ٹھوس بنیادیں بیان کی گئی تھیں اور تقریباً 70 اراکین کے دستخط موجود تھے (جو کہ مطلوبہ 50 کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں)۔"
انہوں نے مزید کہا کہ آئین یہ اختیار خاص طور پر ایسے مواقع کے لیے دیتا ہے، جب اداروں پر قبضہ کیا جا رہا ہو یا انہیں کمزور کیا جا رہا ہو۔
برٹاس نے کہا، "سپریم کورٹ کو ایس آئی آر کے پورے عمل کو بلا تاخیر کالعدم قرار دینا چاہیے۔ جب تین میں سے دو کمشنر یہ ریکارڈ پر لاتے ہیں کہ یہ عمل غیر قانونی ہے اور ووٹر لسٹ کے اعتبار کو مجروح کرتا ہے، تو عدلیہ کی خاموشی ملی بھگت کے مترادف ہے۔"
انہوں نے کہا کہ کمار جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک جمہوری ملک کی تباہی کا آغاز ہے۔
سی پی آئی (ایم) کے رکن پارلیمان نے کہا، "سی ای سی کو ہٹائیں۔ ایس آئی آر کو ختم کریں۔ ورنہ، یہ تسلیم کر لیں کہ ہندوستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا خاتمہ ہو رہا ہے۔"
#WATCH | Delhi | Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut reacts to Indian Express report on 2 ECs objecting to discrepancies in SIR process— ANI (@ANI) September 23, 2026
He says, " gyanesh kumar should be suspended, and legal action should be taken against him. in this country, elections have become a farce. eci comes… pic.twitter.com/d65NBl90EO
گیانیش کمار جیل جائیں گے! انہیں جانا ہی پڑے گا!
شیو سینا (یو بی ٹی) کے رکن پارلمان سنجے راؤت نے بھی میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "گیانیش کمار جیل جائیں گے! انہیں جانا ہی پڑے گا! ان کے آقا ملک سے فرار ہو جائیں گے!"
ٹی ایم سی کے راجیہ سبھا لیڈر ڈیرک او برائن نے 'ایکس' پر کہا، "پانچ ماہ قبل، 60 سے زائد راجیہ سبھا اراکین (مطلوبہ تعداد 50 تھی) نے راجیہ سبھا کے چیئرمین کو خط لکھ کر سی ای سی گیانیش کمار کو ہٹانے کی تجویز دی تھی۔ آج کی اس اہم خبر کے بعد کہ دو الیکشن کمشنروں نے سی ای سی کے کئی اقدامات پر اعتراضات اٹھائے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ راجیہ سبھا میں وہ تحریک پیش کی جائے۔ جمہوریت کو بچانے کے لیے سی ای سی کے خلاف مواخذے کی کارروائی کی جائے۔"
(پی ٹی آئی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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