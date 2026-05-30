ETV Bharat / bharat

سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان ہوئے ریٹائر، کہا مدت ملازمت بہت اطمینان بخش اور شاندار رہی

ریٹائرمنٹ سے قبل جنرل انیل چوہان کو رسمی گارڈ آف آنر دیا گیا۔

سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان ہوئے ریٹائر، کہا مدت ملازمت بہت اطمینان بخش اور شاندار رہی
سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان ہوئے ریٹائر، کہا مدت ملازمت بہت اطمینان بخش اور شاندار رہی (Image: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 30, 2026 at 1:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل انیل چوہان آج بروز ہفتہ 30 مئی 2026 کو ریٹائر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دور کو بہت اطمینان بخش اور شاندار قرار دیا۔ انہوں نے قومی جنگی یادگار پر رسمی گارڈ آف آنر اور پھولوں کی چادر چڑھانے کے بعد فوجی خدمات کو الوداع کیا۔

ریٹائرمنٹ پر جنرل چوہان نے کہا کہ تینوں مسلح افواج کی جانب سے دیا جانے والا گارڈ آف آنر ان کے لیے اعزاز ہے۔ انہوں نے ان کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ رسمی الوداع اس وقت ہوا جب جنرل چوہان سی ڈی ایس اور فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر اپنی مدت پوری کر رہے ہیں۔ 24 ستمبر 2025 کو، کابینہ کی تقرری کمیٹی (اے سی سی) نے ان کی مدت ملازمت میں 30 مئی 2026 تک یا اگلے احکامات تک توسیع کی منظوری دی۔

1981 میں ہندوستانی فوج میں کمیشن حاصل کرنے والے، جنرل چوہان کا چار دہائیوں پر محیط طویل اور ممتاز فوجی کیریئر رہا ہے، جس میں کمانڈ اور اسٹاف کی اہم تقرریوں پر فائز رہے۔ ان کی نمایاں خدمات کے لیے انھیں پرم وششٹ سیوا میڈل، اتم یودھ سیوا میڈل، اتی وششٹ سیوا میڈل، سینا میڈل، اور وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا ہے۔

چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے طور پر اپنے دور میں، انہوں نے تینوں خدمات کے درمیان ہم آہنگی اور انضمام کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سے قبل جمعہ کو سی ڈی ایس چوہان نے مشترکہ فضائی دفاعی نظریہ جاری کیا۔ انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف ہیڈ کوارٹرز نے اسے مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی، انضمام اور آپریشنل تیاریوں کو بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ 25 مئی کو سبکدوش ہونے والے سی ڈی ایس چوہان نے چیفس آف اسٹاف کمیٹی کے اختتامی اجلاس کی صدارت کی۔

TAGGED:

NEW CDS GENERAL NS RAJA SUBRAMANI
CDS GENERAL ANIL CHAUHAN RETIRES
سی ڈی ایس جنرل انیل چوہان
انیل چوہان ہوئے ریٹائر
CDS GENERAL ANIL CHAUHAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.