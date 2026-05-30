سی بی ایس ای ری ویلیوایشن پورٹل پر سائبر حملہ، 50 طلبا نے نظام میں غیر مجاز رسائی حاصل کرلی
سی بی ایس ای حکام نے معاملے کی تحقیقات کےلیے آئی آئی ٹی مدراس و کانپور کے علاوہ ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔
Published : May 30, 2026 at 11:42 AM IST
حیدرآباد : سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کے ری ویلیوایشن پورٹل پر مبینہ سائبر حملے اور تکنیکی خرابیوں کا انکشاف ہوا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 50 طلبا نے غیر مجاز طریقے سے نظام تک رسائی حاصل کرلی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس واقعے نے ادائیگی کے نظام اور فیس کی تفصیلات کو متاثر کیا، جس سے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
ذرائع کے مطابق ری ویلیوایشن پورٹل کے ایچ ڈی ایف سی بینک سے منسلک پیمنٹ گیٹ وے پر غیر مجاز حملہ کیا گیا۔ اس دوران بعض طلبا کی فیس ایک روپے سے بڑھ کر 67 ہزار یا 68 ہزار روپے تک ظاہر ہونے لگی، جس سے پورٹل پر افراتفری پیدا ہوگئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ کچھ طلبہ نے مذاق یا بدنیتی کی بنیاد پر نظام میں مداخلت کی جس سے فیس کی رقم میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔
سی بی ایس ای حکام نے معاملے کی تحقیقات کے لیے آئی آئی ٹی مدراس، آئی آئی ٹی کانپور اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کارپوریشن آف انڈیا کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ ٹیمیں پورٹل کے کوڈ اور پیمنٹ گیٹ وے کا جائزہ لے رہی ہیں تاکہ مستقبل میں اس قسم کی خرابیوں سے بچا جا سکے۔
وزارت تعلیم کے مطابق حالیہ تکنیکی مسائل کے بعد چار سرکاری بینکوں — اسٹیٹ بینک آف انڈیا، کینرا بینک، انڈین بینک اور بینک آف مہاراشٹر — کو بھی سی بی ایس ای کے ادائیگی کے نظام سے جوڑا گیا ہے تاکہ پورٹل کو زیادہ محفوظ اور مستحکم بنایا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب پورا نظام ایمیزون ویب سروسز (AWS) پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ٹیسٹ رن کے نتائج حوصلہ افزا رہے ہیں۔