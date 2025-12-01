سی بی ایس ای نے 10ویں اور 12ویں امتحانات کے لیے رہنما خطوط جاری کیے، بعد میں نمبر تبدیل نہیں ہونگے
بورڈ نے کہا کہ اسکولوں کو ویب پورٹل پر نمبر اپ لوڈ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ نمبروں کی جانچ کرنی چاہیے۔
Published : December 1, 2025 at 8:42 PM IST
نئی دہلی: سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے پریکٹیکل، پروجیکٹ اور انٹرنل اسسمنٹ امتحانات سے متعلق رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ بورڈ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس بار جانچ کے عمل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور ویب پورٹل پر اپ لوڈ کردہ نشانات کو کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مارکس اپ لوڈ کرتے وقت خاص احتیاط برتیں۔
امتحانات کے کنٹرولر ڈاکٹر سنیم بھردواج نے بتایا کہ ہر سال کی طرح 2026 کے لیے پریکٹیکل اور انٹرنل اسسمنٹ امتحانات بورڈ کے امتحانی ضابطوں اور اسکیم آف اسٹڈیز کے مطابق منعقد کیے جائیں گے۔ اس بار، بورڈ نے طریقہ کار کو بہتر کیا ہے اور نئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (ایس او پی) جاری کیے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام اسکول یکساں عمل کی پیروی کریں اور تشخیص میں کسی بھی غلطی سے بچیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم رہنما خطوط یہ ہے کہ اسکولوں کو ویب پورٹل پر نمبر اپ لوڈ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ نمبروں کی تصدیق کرنی چاہیے۔
بورڈ نے 17 نومبر 2025 کو جاری کردہ نمبروں کی تقسیم کے سرکلر کی پابندی کو لازمی قرار دیا ہے۔ غلط نمبروں کو بعد میں درست نہیں کیا جائے گا، اس لیے اساتذہ اور ممتحن دونوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ تشخیص مکمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسکولوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر عملی اور داخلی تشخیص مکمل کریں۔ اس سال سی بی ایس ای کے امتحانات کم وقت میں منعقد ہوں گے۔ تاخیر یا لاپرواہی طلباء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
کھیلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کے لیے ریلیف: دوسری جانب بورڈ نے کھیلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کے لیے ریلیف فراہم کیا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کسی قومی یا بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لے رہا ہے اور اس کی پریکٹیکل کی تاریخیں پریکٹیکلز سے متصادم ہیں، تو اسکول مقررہ وقت کے اندر کسی اور تاریخ پر اپنا پریکٹیکل کر سکتے ہیں۔ تاہم کوئی اضافی وقت نہیں دیا جائے گا۔ بورڈ نے تمام اسکول انتظامیہ، پرنسپلز اور اساتذہ سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی ہدایات اور ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ درست اور بروقت تشخیص نہ صرف طلباء کے مستقبل کے لیے ضروری ہے بلکہ سی بی ایس ای امتحانی عمل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔
پریکٹیکل امتحانات یکم جنوری سے شروع ہوں گے: سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کلاس 10 اور 12 کے پریکٹیکل امتحانات کا انعقاد کرے گا، بشمول پریکٹیکل، پروجیکٹس اور انٹرنل اسیسمنٹ، 1 جنوری 2026 اور 14 فروری 2026 کے درمیان۔ تمام مضامین کے کل نمبر ہوں گے جن میں پریکٹیکل اور پراجیکٹ میں 100 داخلی ہوں گے۔