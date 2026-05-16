سی بی ایس ای کے نئے اصول کے تحت نویں کلاس سے تین زبانیں پڑھنا لازمی قرار، جانیے کب سے نافذ ہوگا نیا قانون
بورڈ نے کہا اگر کوئی طالبعلم غیر ملکی زبان پڑھنا چاہتا ہے تو پہلی دو زبانیں ہندوستانی ہونی چاہئیں۔ تیسری زبان غیر ملکی ہوسکتی ہے۔
Published : May 16, 2026 at 1:26 PM IST
نئی دہلی: سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (CBSE) نے کلاس 9 اور 10 کے طلباء کے لیے زبان کے مضامین میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ بورڈ کے جاری کردہ ایک سرکلر کے مطابق، زبان کی تعلیم کو نئی قومی تعلیمی پالیسی (NEP 2020) اور این سی ای آر ٹی (NCERT) کے نصاب کے ساتھ 2027-26 کے تعلیمی سیشن سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ اس کے تحت 9ویں جماعت کے طلباء کے لیے کم از کم دو ہندوستانی زبانوں سمیت تین زبانوں کا مطالعہ کرنا لازمی ہوگا۔ یہ نیا نظام یکم جولائی 2026 سے نافذ کیا جائے گا۔
نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق تبدیلیاں کی جائیں گی
سی بی ایس ای نے اپنے سرکلر میں کہا کہ یہ تبدیلی قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور قومی نصابی فریم ورک (NCF-SE 2023) کے مطابق کی جا رہی ہے۔ بورڈ کے مطابق، حال ہی میں جاری کردہ این سی ای آر ٹی (NCERT) نصاب میں ثانوی سطح پر تین زبانوں (R1, R2 اور R3) کا مطالعہ شامل ہے۔ اس کے مطابق، سی بی ایس ای نے اس کے مطابق اپنے مطالعہ کے ڈھانچے پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم کسی غیر ملکی زبان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے تیسری زبان کے طور پر صرف اسی صورت میں منتخب کر سکتا ہے جب باقی دو زبانیں ہندوستانی ہوں۔ ایک غیر ملکی زبان کو اضافی چوتھی زبان کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔
کلاس 10 میں تیسری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں
سی بی ایس ای نے طلباء پر امتحان کے اضافی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ بورڈ کے مطابق، کلاس 10 میں تیسری زبان (R3) کے لیے بورڈ کا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ اس مضمون کی تشخیص مکمل طور پر اسکول کی سطح پر اور اندرونی طور پر کی جائے گی۔ تاہم طلباء کی کارکردگی کو سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں درج کیا جائے گا۔ بورڈ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو تیسری زبان کی وجہ سے کلاس 10 بورڈ کے امتحان میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا۔
اسکولوں کو دی گئی خصوصی ہدایات
سی بی ایس ای نے تمام اسکولوں کے سربراہوں سے کہا ہے کہ وہ نئے نظام کو لاگو کرنے کی تیاری شروع کریں۔ اسکولوں کو 30 جون، 2026 تک اوسس (OASIS) پورٹل پر کلاس 6 سے 9 کے لیے R3 زبان کی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے۔ بورڈ نے کہا کہ اسکول اپنی سہولت اور دستیاب وسائل کی بنیاد پر زبانوں کا انتخاب کرسکتے ہیں، لیکن اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ تین میں سے کم از کم دو زبانیں ہندوستانی ہوں۔
اگر اساتذہ کی کمی ہو تو کیا ہوگا؟
سرکلر میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ بہت سے اسکولوں میں زبان کے کافی اساتذہ نہیں ہیں۔ ایسی صورت حال میں، اسکول عارضی انتظام کے طور پر دوسرے مضامین کے اساتذہ کی مدد لے سکتے ہیں جو متعلقہ ہندوستانی زبان کا اچھا علم رکھتے ہوں۔ مزید برآں، اسکول کلسٹر ماڈلز، آن لائن یا ہائبرڈ ٹیچنگ، ریٹائرڈ لینگویج ٹیچرز کی مدد اور قابل پوسٹ گریجویٹ طلباء کی خدمات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ انتظام صرف عبوری مدت کے دوران لاگو ہوگا۔
اضافی مواد NCERT کی نصابی کتابوں کے ساتھ پڑھایا جائے گا
سی بی ایس ای (CBSE) نے کہا کہ جب تک نئی R3 نصابی کتابیں دستیاب نہیں ہوتیں، گریڈ 9 کے طلباء گریڈ 6 کی زبان کی نصابی کتابیں استعمال کریں گے۔ طلباء کی زبان کی مہارت کو بڑھانے کے لیے اسکول مقامی ادب، نظمیں، کہانیاں اور دیگر مواد بھی شامل کر سکیں گے۔ بورڈ نے کہا کہ اس سلسلے میں تفصیلی رہنما خطوط 15 جون 2026 تک جاری کیے جائیں گے۔
خصوصی طلباء اور غیر ملکی طلباء کے لیے ریلیف
سی بی ایس ای (CBSE) نے کہا ہے کہ خصوصی ضروریات والے بچوں (CwSN) کو قواعد کے مطابق استثنیٰ دیا جائے گا۔ بیرون ملک سے واپس آنے والے طلباء اور ہندوستان سے باہر سی بی ایس ای (CBSE) اسکولوں کے طلباء کو بھی کچھ راحت مل سکتی ہے۔
سیکھنے پر زور، طلباء پر دباؤ نہیں
اپنے سرکلر میں سی بی ایس ای نے کہا کہ ان تبدیلیوں کا مقصد طلبہ پر امتحانی دباؤ بڑھانا نہیں ہے بلکہ کثیر لسانی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ بورڈ نے اسکولوں سے اپیل کی ہے کہ وہ والدین، اساتذہ اور طلباء کو اس نئے نظام کے بارے میں مثبت انداز میں آگاہ کریں۔ بورڈ کے مطابق نئی پالیسی سے طلباء کی ہندوستانی زبانوں کی سمجھ میں اضافہ ہوگا اور ثقافتی روابط بھی مضبوط ہوں گے۔