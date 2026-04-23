سی بی ایس ای کلاس 10 کا دوسرا بورڈ امتحان: 15 مئی سے آغاز، مکمل شیڈول جاری
سی بی ایس ای نے امتحانات کے شیڈول کا اعلان ایک ماہ قبل کیا ہے تاکہ طلبا کو امتحانات کی تیاری کےلئے وقت مل سکے۔
Published : April 23, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی : سنٹرل بورڈ آف سکنڈری ایجوکیشن نے سال 2026 کے لیے دسویں جماعت کے دوسرے بورڈ امتحانات کی مکمل تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے، جو 15 مئی سے شروع ہو کر 21 مئی تک جاری رہیں گے۔ یہ امتحانات طلبہ کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا دوسرا موقع فراہم کرتے ہیں، جو نئی تعلیمی پالیسی کے تحت متعارف کرایا گیا ایک اہم اقدام ہے۔ یہ نیا نظام طلبہ کو زیادہ مواقع فراہم کرے گا اور روایتی امتحانی دباؤ میں کمی لائے گا۔
سی بی ایس ای نے بورڈ امتحانات کے شیڈول کا اعلان تقریباً ایک ماہ قبل جاری کی ہے، تاکہ طلباء کو امتحانات کی تیاری کےلئے زیادہ وقت مل سکے۔ بورڈ کے مطابق، امتحانات 15 مئی 2026 (جمعہ) کو شروع ہوں گے اور 21 مئی 2026 کو اختتام پذیر ہوں گے۔
شیڈول کچھ اس طرح ہوگا:
15 مئی: ریاضی
16 مئی: انگریزی
18 مئی: سائنس
19 مئی: زبانیں اور اسکل سبجیکٹس
20 مئی: آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ
21 مئی: سوشل سائنس
امتحانات صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک ہوں گے۔ سی بی ایس ای نے طلباء کو ہدایت کی ہے کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے امتحانی مرکز پہنچ جائیں اور اپنے ایڈمٹ کارڈ ساتھ رکھنا نہ بھولیں۔ بورڈ نے مشورہ دیا ہے کہ امتحان شروع ہونے سے پہلے سوالیہ پرچہ پڑھنے کے لیے کچھ وقت دیا جائے گا، اور اس وقت کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔
اہم نکات
طلبہ ایک ہی تعلیمی سال میں اپنے نمبر بہتر بنا سکتے ہیں
بہترین اسکور کو حتمی نتیجہ تصور کیا جائے گا
یہ نظام امتحانی دباؤ کم کرنے کے لیے متعارف کیا گیا ہے۔