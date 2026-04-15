سی بی ایس ای دسویں جماعت 2026 کے نتائج جاری، 25 لاکھ طلبا کے لیے بڑا اعلان
اس سال سی بی ایس ای دسویں کے امتحانات 17 فروری سے 11 مارچ 2026 تک منعقد ہوئے، جن میں 25,08,319 طلبہ نے شرکت کی۔
Published : April 15, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 5:14 PM IST
حیدرآباد : سنٹرل بورڈ آف سکینڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) نے دسویں جماعت کے بورڈ امتحانات 2026 (سیشن 1) کے نتائج باضابطہ طور پر جاری کر دیے ہیں، جس سے ملک بھر کے تقریباً 25 لاکھ طلبا کا انتظار ختم ہوگیا ہے۔ طلبا اپنے نتائج سرکاری ویب سائٹس جیسے cbse.gov.in، results.cbse.nic.in اور cbseresults.nic.in پر چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نتائج DigiLocker اور UMANG app پر بھی دستیاب ہیں، جہاں طلبہ فوری طور پر اپنی ڈیجیٹل مارک شیٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
سی بی ایس سی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس سال مجموعی طور پر پاس ہونے کا تناسب 93.70% رہا جو کہ پچھلے سال کے 93.66% سے 0.04% زیادہ ہے۔ وہیں لڑکیوں نے 94.99 فیصدی کے ساتھ لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 2.20 لاکھ سے زیادہ طلبا نے بورڈ امتحانات میں 90 فیصد سے زیادہ اسکور کیا جبکہ 55000 سے زیادہ کا طلبا نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے 95 فیصد نمبرات حاصل کئے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سال، سی بی ایس ای نے ریکارڈ وقت میں تقریباً 16.3 ملین جوابی شیٹس کی جانچ مکمل کی اور نتائج کا اعلان کیا، جو عام طور پر مئی کے وسط میں جاری کیے جاتے ہیں۔ اس سال سی بی ایس ای دسویں کے امتحانات 17 فروری سے 11 مارچ 2026 کے درمیان منعقد ہوئے، جن میں کل 25,08,319 طلبہ نے شرکت کی۔ ان میں 14,08,546 طلبہ لڑکے جبکہ 10,99,773 طالبات شامل تھیں۔ امتحانات 83 مضامین میں ملک بھر کے 8,075 مراکز پر منعقد کیے گئے۔
اس سال سی بی ایس ای نے نیا "ٹو-بورڈ سسٹم" متعارف کرایا، جس کے تحت امتحانات دو مراحل میں لیے جا رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرا مرحلہ 15 مئی سے یکم جون 2026 کے درمیان ہوگا۔ اس میں طلبہ کو تین مضامین تک اپنی کارکردگی بہتر بنانے کا موقع دیا جائے گا۔
طلبا کو اپنا نتیجہ دیکھنے کے لیے درج ذیل معلومات درکار ہوں گی:
- رول نمبر
- اسکول رجسٹرڈ نمبر
- ایڈمٹ کارڈ آئی ڈی
- تاریخ پیدائش
- سیکیورٹی پن
اس کے علاوہ ایس ایم ایس اور آئی وی آر ایس سروسز کے ذریعے بھی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ تک رسائی ممکن ہو سکے۔
یہ بھی پڑھیں: سی بی ایس ای 10ویں بورڈ کا امتحان سال میں دو بار ہوگا، جانیے کب سے
واضح رہے کہ نتائج معمول سے پہلے اپریل میں جاری کیے گئے ہیں اور دوسرے مرحلے کے امتحانات کے لیے اہلیت کا تعین انہی نتائج سے ہوگا۔ سی بی ایس ای کے مطابق جلد ہی پاس فیصد، ٹاپرز اور دیگر تفصیلات بھی جاری کی جائیں گی، جبکہ بارہویں جماعت کے نتائج بعد میں اعلان کیے جائیں گے۔