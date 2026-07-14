سی بی ایس ای کا بڑا اعلان: دسویں کے بورڈ امتحان میں تیسری زبان شامل نہیں
قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت 2026-27 کے تعلیمی سال میں نویں جماعت میں داخل ہونے والے تمام طلبا کو تین زبانیں پڑھنا لازمی ہوگا۔
Published : July 14, 2026 at 2:26 PM IST
نئی دہلی: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) نے قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی) 2020 کے تحت نافذ کیے جا رہے تین زبانوں کے فارمولے کے بارے میں اہم وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ نویں جماعت (تعلیمی سال 2026-27) کے طلبا کے لیے تیسری زبان دسویں جماعت کے بورڈ امتحان کا حصہ نہیں ہوگی، تاہم اس زبان کا اسکول کی سطح پر لیا جانے والا امتحان پاس کرنا لازمی ہوگا۔
سی بی ایس ای نے 10 جولائی کو جاری کردہ رہنما خطوط میں واضح کیا ہے کہ اگرچہ طلبا کو دسویں جماعت میں تیسری زبان کا بورڈ امتحان نہیں دینا ہوگا، لیکن اسی زبان کے اسکولی امتحان میں کامیابی کے بعد ہی انہیں سی بی ایس ای سیکنڈری اسکول ایگزامینیشن پاس سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔
نئی پالیسی میں کیا تبدیلی آئی؟
قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت 2026-27 کے تعلیمی سال میں نویں جماعت میں داخل ہونے والے تمام طلبا کو تین زبانیں پڑھنا لازمی ہوگا، جن میں کم از کم دو بھارتی زبانیں شامل ہوں گی۔ سی بی ایس ای نے واضح کیا ہے کہ یہ طلبا جب 2027-28 میں دسویں جماعت میں پہنچیں گے تو تیسری زبان بورڈ امتحان میں شامل نہیں ہوگی، لیکن اسکول کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اندرونی امتحان میں کامیابی لازمی شرط ہوگی۔
اگر طالب علم ناکام ہوجائے تو؟
بورڈ نے اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی طالب علم دسویں جماعت میں تیسری زبان کے اندرونی امتحان میں ناکام ہوجاتا ہے تو بورڈ کے نتائج جاری ہونے سے پہلے اسے دوبارہ امتحان دینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم نویں جماعت میں تیسری زبان کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو بھی اسے دسویں جماعت میں ترقی دے دی جائے گی، تاہم اسے اگلے تعلیمی سال کے دوران نویں جماعت کا باقی ماندہ تیسری زبان کا امتحان بھی پاس کرنا ہوگا۔
غیر ملکی زبان پڑھنے والے طلبا کے لیے رعایت
سی بی ایس ای نے ان طلبہ کو ایک مرتبہ کی خصوصی رعایت دی ہے جو پہلے سے انگریزی کے ساتھ فرانسیسی، جرمن یا دیگر غیر ملکی زبانیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے طلبہ اپنی موجودہ زبانیں جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک بھارتی زبان بطور تیسری زبان شامل کرنا لازمی ہوگا۔
موجودہ دسویں جماعت کے طلبہ پر کوئی اثر نہیں
بورڈ نے واضح کیا ہے کہ تعلیمی سال 2026-27 میں دسویں جماعت میں زیر تعلیم طلبہ پر اس نئی پالیسی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ پہلے کی طرح دو زبانوں والے موجودہ نصاب کے تحت امتحان دیں گے۔
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مستقبل میں بورڈ امتحان کا حصہ بنے گی
سی بی ایس ای نے مزید کہا کہ جو طلبہ 2026-27 سے چھٹی جماعت میں داخل ہوں گے، ان کے دسویں جماعت تک پہنچنے پر تیسری زبان کو بورڈ امتحان میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک این سی ای آر ٹی نئی نصابی کتابیں، نصاب اور تدریسی وسائل مکمل طور پر تیار کر دے گی تاکہ نئی پالیسی کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جا سکے۔