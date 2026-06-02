سی بی ایس ای کے چیئرمین اور سکریٹری کو ہٹا دیا گیا، او ایس ایم کی جانچ کے لیے کمیٹی کی تشکیل
آن اسکرین مارکنگ تنازع کے بعد حکومت نے اہم کارروائی کرتے ہوئے سی بی ایس ای کے چیئرمین اور سکریٹری کا تبادلہ کر دیا ہے۔
Published : June 2, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کے آن اسکرین مارکنگ (او ایس ایم) تنازع کو بڑھتا ہوا دیکھ کر مرکزی حکومت نے بڑا ایکشن لیا ہے۔ حکومت نے سی بی ایس ای کے چیئرمین راہل سنگھ اور سکریٹری ہمانشو گپتا کا تبادلہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی مرکز نے آن اسکرین مارکنگ (او ایس ایم) خدمات کے لیے سی بی ایس ای کی طرف سے اپنائے گئے عمل کی جانچ کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔
سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی خرید سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی کی چیئرپرسن ایس رادھا چوہان کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن کی چیئرپرسن ہوں گی۔
کمیٹی کی چیئرپرسن کو ضرورت کے مطابق دوسرے دفاتر کے اہلکاروں سے مدد لینے کا اختیار حاصل ہے۔ کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن کمیٹی کو سیکرٹریل معاونت فراہم کرے گا۔ کمیٹی ایک ماہ کے اندر اپنی رپورٹ محکمہ پرسونل اینڈ ٹریننگ کو پیش کرے گی۔
وہیں اپنے تبادلے سے پہلے، راہل سنگھ بورڈ کے امتحانات، تعلیمی، الحاق، پالیسی کے نفاذ، اور اصلاحاتی اقدامات سمیت مجموعی کاموں کی نگرانی کے لیے ذمہ دار تھے۔
ہمانشو گپتا، اس دوران، کلیدی انتظامی کاموں جیسے مالیات، انتظامیہ، اور الحاق کی نگرانی کرتے تھے، اور بورڈ کے ملک گیر امتحان اور اسکول نیٹ ورک کے یومیہ انتظام میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔
تنازع کے شروع ہونے کے بعد دو سینئر عہدیداروں کے تبادلے کو سب سے اہم انتظامی کارروائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو کہ امتحانی نظام سے متعلق مسائل کا قریب سے جائزہ لینے کے حکومت کے ارادے کا اشارہ ملتا ہے۔
دریں اثنا، وزارت تعلیم کے ذرائع نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ حکومت کی سائبر سیکورٹی ایجنسیاں، جیسے کہ انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C)، سی بی ایس ای، او ایس ایم ری ایویلیویشن پورٹل پر سائبر حملے کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
این ایس یو آئی نے سی بی ایس ای کے او ایس ایم سسٹم کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کی طلبہ ونگ این ایس یو آئی نے منگل کو دہلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی، جس میں 12ویں جماعت کے لیے سی بی ایس ای کے آن اسکرین مارکنگ (او ایس ایم) سسٹم میں تمام مبینہ بے ضابطگیوں کی آزادانہ تحقیقات کی درخواست کی گئی۔
او ایس ایم جوابی پرچوں کی جانچ کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل نظام ہے، جس میں طلبہ کے جوابات کی کاپی کو اسکین کرکے آن لائن اپ لوڈ کیا جاتا ہے، اور ممتحن کمپیوٹر اسکرین انہیں جانچ کر نمبر دیتے ہیں۔
نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) کی طرف سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی عرضی میں شکایت کنندہ طلبہ کی جوابی کاپیوں کی آف لائن دوبارہ جانچ اور جسمانی تصدیق کی درخواست کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ عدالت کا تعطیلاتی بنچ آٹھ جون کو اس معاملے کی سماعت کرے گا۔
