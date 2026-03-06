مشرق وسطیٰ میں جنگ نے حالات کو مزید خراب کر دیا، سی بی ایس ای نے 10ویں جماعت کے امتحانات منسوخ کر دیے
سی بی ایس ای نے 10ویں جماعت کے امتحان کو منسوخ کرنے اور 12ویں جماعت کے امتحان کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 11:05 AM IST
نئی دہلی: سی بی ایس ای (سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن) نے مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان ان ممالک میں 11 مارچ تک ہونے والے دسویں جماعت کے بورڈ امتحانات کو منسوخ کر دیا ہے۔ مزید برآں، 7 مارچ کو ہونے والے بارہویں جماعت کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔
سی بی ایس ای کے امتحانی کنٹرولر سنیام بھردواج نے کہا، "مشرق وسطی کے کچھ حصوں – بحرین، ایران، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، اور متحدہ عرب امارات کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے بورڈ نے 11 مارچ تک طے شدہ کلاس 10 کے امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ سی بی ایس ای جلد ہی ان امیدواروں کے نتائج کے اعلان کے طریقہ کار کا اعلان کرے گا۔
سی بی ایس ای نے کہا کہ طلباء کی جان کو خطرے میں ڈال کر امتحانات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ یہ قدم متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک میں ایرانی حملوں کے خطرے کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔
سی بی ایس ای نے تمام متاثرہ ممالک کے اسکولوں کو طلباء اور والدین سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید برآں، کلاس 12 کے طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی جاری رکھیں اور کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دیں۔
12ویں جماعت کے امتحانات ملتوی
کلاس 12 کے طلباء کے 7 مارچ کو ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ وہ 7 مارچ کو صورتحال کا جائزہ لے گا اور 9 مارچ سے ہونے والے امتحانات کے حوالے سے مزید ہدایات جاری کرے گا۔ اس سے قبل بورڈ نے دونوں کلاسوں کے لیے 2، 5 اور 6 مارچ کو ہونے والے علاقائی امتحانات ملتوی کر دیے تھے۔
سی بی ایس ای نتائج کیسے تیار کرے گا؟
سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک الگ تشخیصی اسکیم تیار کرے گا کہ طلبہ کی تعلیمی کارکردگی ضائع نہ ہو۔ بورڈ جلد ہی دسویں جماعت کے طلباء کے لیے نتیجہ کی تیاری کا فارمولہ جاری کرے گا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حتمی نتائج ان مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر ہوں گے جن کے لیے امتحانات منعقد کیے گئے ہیں اور داخلی تشخیص یا پری بورڈ کے اسکور پر ہوں گے۔ CBSE کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ طلباء کو بغیر کسی امتیاز کے درست درجہ بندی حاصل ہو، جس سے وہ اگلی کلاس میں داخلہ حاصل کر سکیں۔
واضح رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر فوجی حملہ کیا تھا جس میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کے موت واقع ہو گئی۔ اس حملے کے بعد ایران نے خلیجی ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، اردن اور سعودی عرب میں اسرائیلی اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملے شروع کردیئے۔