سی بی ایس ای بارہویں جماعت کے نتائج کا اعلان، 85 اعشاریہ دو صفر طلباء ہوئے کامیاب
CBSE نے بارہویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال طلباء کی کامیابی کے فیصد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
Published : May 13, 2026 at 2:53 PM IST
نئی دہلی: سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) نے 2026 میں منعقد ہونے والے کلاس 12 کے بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بورڈ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء اپنے نتائج سرکاری ویب سائٹ results.cbse.nic.in پر دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ، سی بی ایس ای کے بارہویں جماعت کے نتائج کو cbse.gov.in، cbseresults.nic.in، digilocker.gov.in، اور results.gov.in سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ طلباء اپنے اسکور کارڈز کو DigiLocker اور UMANG موبائل ایپس کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی نہیں نتائج کا لنک ایس ایم ایس کے ذریعے دستیاب کرایا جائے گا۔
سی بی ایس ای کے مطابق اس سال طلبہ کی کامیابی کے فیصد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ بورڈ کے جاری کردہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 2026 میں کامیاب ہونے کا مجموعی تناسب 85.20 فیصد ہے، جو کہ 2025 میں 88.39 فیصد کے مقابلے میں 3.19 فیصد کم ہے۔
2026 بورڈ امتحانات کے لیے، سی بی ایس ای نے بارہویں جماعت کی جوابی شیٹس کی جانچ کے لیے آن اسکرین مارکنگ (OSM) متعارف کرائی ہے جو کہ تشخیص کے عمل میں ایک اہم تبدیلی ہے۔ سی بی ایس ای کے مطابق، بورڈ نے اس سال 12ویں جماعت کے امتحانات کے لیے ڈیجیٹل تشخیصی نظام کو مکمل طور پر نافذ کیا ہے۔ اس اقدام کو اب تک کی سب سے بڑی آن اسکرین مارکنگ کوشش کے طور پر سراہا جا رہا ہے۔
سی بی ایس ای نے 17 فروری سے 10 اپریل 2026 تک بارہویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات منعقد کیے تھے۔ امتحانی مراکز پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی قائم کیے گئے تھے۔
سپلیمنٹری امتحانات کے لیے اہلیت:
بارہویں جماعت کے طلباء جو ایک مضمون میں ناکام رہے ہیں انہیں 'کمپارٹمنٹ' کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ جن طلباء کو ان کے چھٹے یا ساتویں مضمون میں تبدیلی کی وجہ سے فیل قرار دیا گیا ہے وہ اس مضمون کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں جس میں وہ فیل ہوئے ہیں۔
امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کو ایک مضمون میں اپنی کارکردگی بہتر کرنے کا موقع دیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: