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نیٹ یو جی پیپر لیک معاملہ: سی بی آئی نے تیرہ ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی، آج ہوگی سماعت

سی بی آئی نے منگل کو راؤز ایونیو کورٹ میں NEET UG پیپر لیک معاملے میں 13 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔

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NEET UG پیپر لیک کیس پر آج سماعت (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 29, 2026 at 9:47 AM IST

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نئی دہلی: سی بی آئی نے دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ میں نیٹ (NEET) پیپر لیک معاملے میں 13 ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ نیٹ پیپر لیک معاملے کی سماعت کے لیے قائم کی گئی فاسٹ ٹریک کورٹ کی جج انو گروور بلیگا آج اس چارج شیٹ پر سماعت کریں گی۔

سی بی آئی نے جن لوگوں کو ملزم بنایا ہے ان میں یش یادو، مانگی لال بیوال، دنیش بیوال، وکاس بیوال، شبھم خیرنار، دھننجے لوکھنڈے، پرہلاد کلکرنی، تیجس ہرشد کمار، ڈاکٹر منوج شرورے، شیوراج رگھوناتھ موٹیگاؤں کر، منیشا واگھمارے، منیشا مندھارے اور منیشا سنجے حوالدار شامل ہیں۔ یہ تمام ملزمین فی الحال عدالتی تحویل میں ہیں۔

بھارتیہ نیائے سنہتا کے تحت ایف آئی آر

سی بی آئی نے ملزمین کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعات 315(5)، 318(4)، 61(2)، 238، 303(2)، انسدادِ بدعنوانی قانون کی دفعات 13(2) اور 13(1)(A) اور پبلک ایگزامینیشن (پریوینشن آف انفیئر مینس) ایکٹ کی دفعات 3، 4، 5، 10 اور 11 کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔

پبلک ایگزامینیشن ایکٹ کے تحت درج مقدمات

نیٹ پیپر لیک معاملے کی سماعت کے لیے تشکیل دی گئی فاسٹ ٹریک کورٹ میں پہلے دن یعنی 27 جولائی کو سماعت ٹل گئی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے نے اس سلسلے میں فاسٹ ٹریک کورٹ قائم کرنے کا حکم دیا تھا اور جج انو گروور بلیگا کو مقرر کیا تھا۔ یہ فاسٹ ٹریک کورٹ پبلک امتحانات میں ہونے والے جرائم سے متعلق معاملات کی سماعت کرے گی۔ یہ عدالت پبلک ایگزامینیشن (پریوینشن آف انفیئر مینس) ایکٹ کے تحت درج مقدمات کی سماعت کرے گی۔

3 مئی کو ہونے والے نیٹ امتحان کے سوالنامے ہوئے لیک

واضح رہے کہ 3 مئی کو ہونے والے نیٹ امتحان کے سوالنامے لیک ہونے کے الزامات کے بعد اس امتحان کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور 21 جون کو دوبارہ امتحان منعقد کیا گیا تھا۔ مرکزی حکومت نے اس معاملے کی سی بی آئی جانچ کا حکم دیا تھا۔

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