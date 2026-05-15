سی بی آئی نے پونے سے نیٹ یو جی سوالیہ پرچہ لیک معاملے کے 'کنگ پن' کو گرفتار کیا
Published : May 15, 2026 at 10:58 PM IST
نئی دہلی: نیٹ یو جی پیپر لیک معاملے میں سی بی آئی نے ایک اہم پیش رفت کی ہے۔ سی بی آئی نے اس کیس کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کو پونے سے گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت پروفیسر پی وی کلکرنی کے طور پر کی گئی ہے۔ سی بی آئی حکام نے جمعہ کو انکشاف کیا کہ لاتور کا رہنے والا کلکرنی کیمسٹری کا ماہر ہے۔ وہ اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے جس نے کئی سالوں سے نیٹ امتحان کے لیے سوالیہ پرچہ تیار کیا تھا۔
سی بی آئی کے ایک ترجمان نے کہا کہ پی وی کلکرنی کو وسیع پوچھ گچھ کے بعد پونے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پروفیسر کلکرنی نے خفیہ مواد تک خصوصی رسائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپریل کے آخری ہفتے میں اپنے گھر پر خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا جہاں انہوں نے طلباء کو 3 مئی کو ہونے والے نیٹ یوجی امتحان میں پوچھے گئے سوالات، آپشنز اور جوابات لکھوائے تھے۔
CBI has arrested P. V. Kulkarni, identified as the kingpin in the NEET-UG 2026 paper leak case. Investigators said the Chemistry lecturer, who had access to exam papers through the NTA process, conducted special coaching classes in Pune where leaked questions and answers were… pic.twitter.com/KnTHQzedC8— IANS (@ians_india) May 15, 2026
سی بی آئی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اپریل 2026 کے آخری ہفتے میں کلکرنی نے ایک اور ملزم منیشا واگھمارے کی مدد سے طلباء کو منظم کیا۔ منیشا واگھمارے کو سی بی آئی نے 14 مئی کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء نے مبینہ طور پر ان خصوصی کلاسوں میں شرکت کے لیے کئی لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ ان کلاسوں میں، طلباء نے اپنی نوٹ بک میں ایسے سوالات لکھے جو بعد میں 3 مئی کو منعقد ہونے والے نیٹ یوجی 2026 امتحان کے اصل سوالیہ پیپر سے بالکل مماثل تھے۔
ترجمان نے کہا کہ سی بی آئی کی تحقیقاتی ٹیموں نے کیمسٹری پیپر لیک ہونے کے اصل ماخذ اور ان درمیانی لوگوں کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے کئی لاکھ روپے کے عوض طلباء کو ان خصوصی کلاسوں تک رسائی فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سی بی آئی نے ملک بھر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور کئی مجرمانہ دستاویزات، الیکٹرانک آلات اور موبائل فون ضبط کیے ہیں۔
ترجمان نے مزید کہا کہ ضبط شدہ مواد کی تفصیلی فرانزک اور تکنیکی جانچ جاری ہے۔ جمعرات کو سی بی آئی نے دھننجے لوکھنڈے کو اہلیہ نگر سے اور اس کی ساتھی منیشا واگھمارے کو پونے سے گرفتار کیا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ لوکھنڈے نے واگھمارے سے سوالنامہ حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد لوکھنڈے نے اسے ناسک کے رہائشی شبھم کھیرنار کو دیا، جس نے اسے یش یادو کو دیا، جس نے پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔
سی بی آئی نے منگلی لال بیول، وکاس بیول اور دنیش بیول کو جے پور سے گرفتار کیا ہے۔ گروگرام سے یش یادو اور ناسک سے شبھم کھیرنارے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔