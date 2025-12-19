ٹی ایم سی ایم پی مہوا موئترا کو دہلی ہائی کورٹ سے راحت، لوک پال کے حکم پر روک
ہائی کورٹ نے CBI کو مہوا موئترا کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کی اجازت دینے والےلوک پال کے حکم پر روک لگا دی ہے۔
Published : December 19, 2025 at 12:39 PM IST
نئی دہلی: ترنمول کانگریس کی رکن اسمبلی مہوا موئترا کو بڑی راحت ملی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے لوک پال کے اس حکم پر روک لگا دی جس میں کیش فار کوئیری معاملے میں سی بی آئی کو ان کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جسٹس انل کھیترپال کی قیادت والی بنچ نے لوک پال کے حکم کو خارج کر دیا۔
مہوا کے خلاف چار ہفتوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے کا حکم تھا:
ہائی کورٹ نے کہا کہ لوک پال کو مہوا موئترا کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کا حکم دینے سے پہلے منظوری کے عنصر پر غور کرنا چاہیے تھا۔ ہائی کورٹ نے 21 نومبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ واضح رہے کہ 12 نومبر کو لوک پال کی فل بنچ نے لوک پال ایکٹ کی دفعہ 20(7)(اے) اور سیکشن 23(1) کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مہوا موئترا کے خلاف چار ہفتوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے کا حکم دیا تھا۔
عرضی میں لوک پال کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا:
مہوا موئترا نے اپنی عرضی میں لوک پال کے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ موئترا نے دلیل دی کہ لوک پال کا حکم قدرتی انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لوک پال نے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔ سی بی آئی نے جولائی میں لوک پال کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ 21 مارچ 2024 کو سی بی آئی نے مہوا موئترا اور تاجر ہیرانندنی کے خلاف انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی تھی۔
اڈانی کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے ہیرانندانی سے رشوت لینے کا الزام:
مہوا موئترا پر الزام ہے کہ اڈانی کے بارے میں سوالات پوچھنے کے لیے ہیرانندانی سے رشوت لی اور اپنا لاگ ان پاس ورڈ ہیرانندنی کے ساتھ شیئر کیا۔ مہوا موئترا مغربی بنگال کے کرشن نگر لوک سبھا حلقہ سے ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ ان کی لوک سبھا کی رکنیت 8 دسمبر 2023 کو ختم کر دی گئی۔ پارلیمانی اخلاقیات کمیٹی نے مہوا موئترا پر کیش فار کوئیری معاملے میں الزامات کو درست پایا اور انھیں پارلیمنٹ سے برخاست کرنے کی سفارش کی۔
یہ بھی پڑھیں: