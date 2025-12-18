ETV Bharat / bharat

کیش فار کوئیری معاملہ: لوک پال کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی مہوا موئترا کی عرضی پر جمعہ کو فیصلہ

مہوا موئترا کی عرضی پر جسٹس انل کھیترپال کی سربراہی والی بنچ 19 دسمبر کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔

December 18, 2025

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ 19 دسمبر کو بروز جمعہ پیسے لے کر سوال پوچھنے کے معاملے میں ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا کی درخواست پر اپنا فیصلہ سنائے گی جس میں انہوں نے لوک پال کی طرف سے سی بی آئی کو چارج شیٹ داخل کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ اس معاملے میں جسٹس انل کھیترپال کی سربراہی والی بنچ فیصلہ سنائے گی۔

ہائی کورٹ نے 21 نومبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ واضح رہے کہ 12 نومبر کو لوک پال کی فل بنچ نے لوک پال ایکٹ کی دفعہ 20(7)(a) اور سیکشن 23 (1) کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مہوا موئترا کے خلاف سی بی آئی کو چار ہفتوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے کا حکم دیا تھا۔ موئترا نے اپنی عرضی میں لوک پال کے اسی فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ موئترا نے دلیل دی ہے کہ لوک پال کا حکم فطری انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور لوک پال نے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں دیا۔

سی بی آئی نے جولائی میں لوک پال کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی۔ اس معاملے میں سی بی آئی نے مہوا موئترا اور کاروباری ہیرانندانی کے خلاف 21 مارچ 2024 کو انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی۔ موئترا پر اڈانی کے بارے میں سوالات پوچھنے کے لیے ہیرانندانی سے رشوت لینے اور ہیرانندانی کے ساتھ اپنا لاگ ان پاس ورڈ شیئر کرنے کا الزام ہے۔

مہوا موئترا مغربی بنگال کے کرشن نگر لوک سبھا حلقہ سے رکن پارلیمنٹ ہیں۔ ان کی لوک سبھا کی رکنیت آٹھ دسمبر سنہ 2023 کو ختم کر دی گئی۔ پارلیمنٹ کی ایتھیکس کمیٹی نے مہوا موئترا کے پیسوں کے لیے سوالات پوچھنے کے الزامات کو درست پایا اور اسے پارلیمنٹ سے ہٹانے کی سفارش کی۔

