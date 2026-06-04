مالویہ نگر آتشزدگی کا سانحہ: پولیس نے ہوٹل کے مالک لوکیش کو حراست میں لیا، مرنے والوں کی تعداد ہوئی اکیس
ہوٹل کے مالک لوکیش بجاج کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔
Published : June 4, 2026 at 9:54 AM IST
نئی دہلی: دہلی کے مالویہ نگر علاقے میں واقع ایک مشہور ریستوراں میں بدھ کی صبح لگنے والی زبردست آگ نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آتشزدگی کے اس واقعہ کے سلسلے میں اہم کارروائی کرتے ہوئے دہلی پولیس نے ہوٹل کے مالک لوکیش بجاج کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس سانحے کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے پہلے ان کے اور ان کی اہلیہ کے خلاف لک آؤٹ سرکلر جاری کیا گیا تھا۔
بتایا جاتا ہے کہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ ہوٹل کے اندر موجود افراد کو سنبھلنے، ردعمل ظاہر کرنے یا خود کو بچانے کا موقع بھی نہیں ملا۔ آگ سے متاثر ہونے والے کل 49 افراد کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ان میں سے 21 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے جن میں 9 ہندوستانی اور 12 غیر ملکی شہری شامل ہیں۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں بی این ایس (بھارتیہ نیا سنہتا) کی دیگر متعلقہ دفعات کے ساتھ مجرمانہ قتل سے متعلق دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔
ایک ہی داخلی خارجی پوائنٹ مہلک بن گیا
اس سے قبل، دہلی حکومت کے وزیر آشیش سود، جنہوں نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا، کہا کہ جائے وقوعہ سے حاصل کی گئی ابتدائی معلومات کے مطابق، ہوٹل کا ڈھانچہ حفاظتی معیارات کی خلاف ورزی میں تھا۔ دہلی پولیس کے سینئر عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ ہوٹل میں صرف ایک ہی داخلی اور خارجی راستہ تھا۔ آگ لگنے کے بعد لوگ بھاگنے کے لیے دوڑے تو تنگ گزرگاہ اور دھویں کے گہرے بادلوں کی وجہ سے وہ پھنس گئے۔ اس افراتفری کے درمیان، دم گھٹنے اور شعلوں کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسے کسی بھی غیر قانونی ہوٹل یا ریستوراں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
#UPDATE | Delhi Police has registered an FIR under the culpable homicide section and other relevant sections of BNS in the Malviya Nagar restaurant fire incident. https://t.co/GNAwAmXyfg— ANI (@ANI) June 3, 2026
خاتون نے بچے کے ساتھ تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی
ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) اننت متل نے تصدیق کی ہے کہ ہوٹل انتظامیہ کے خلاف مجرمانہ قتل سے متعلق دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے جو کہ غیر ارادۃً قتل کا کیس ہے۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے دیگر متعلقہ سیکشنز کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ مجرموں کو سخت ترین سزا مل سکے۔ اس حادثہ کے دوران خاتون نے بچے کے ساتھ تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔
مسلم باشندوں نے پہلے ہی نیچے زمین پر گدے بچھا دیے
عینی شاہدین کے مطابق آگ لگنے کے بعد عمارت کے اندر پھنسے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے بے چین ہو کر، انھوں نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے اور مدد کے لیے پکارا۔ اس افراتفری کے درمیان، زندہ رہنے کی بے چین کوشش میں، ایک عورت نے - اپنے بچے کو اپنی بانہوں میں تھامے، تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ مقامی باشندوں نے پہلے ہی نیچے زمین پر گدے بچھا دیے تھے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ عورت اور بچہ دونوں ہی گرنے سے محفوظ رہے۔
Visited Malviya Nagar today to meet the people affected by the fire. I walked through the site, spoke to officials, and assessed the situation firsthand. The gravity of what has happened here is deeply concerning and I want to assure everyone that this will not be taken lightly.… pic.twitter.com/VR1P9gmLkW— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) June 3, 2026
خاتون کو چوٹیں آئیں، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ
عینی شاہدین نے بتایا کہ خاتون نے اپنے بچے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور جب فرار کا کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے چھلانگ لگا دی۔ خاتون کو چوٹیں آئیں اور اسے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ کی فی الحال تفتیش جاری ہے۔ مزید یہ کہ زخمیوں کی تشویشناک حالت کو دیکھتے ہوئے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
کیا فائر سیفٹی سسٹم فیل ہوگیا؟
اس واقعے کے بعد ہوٹل کے حفاظتی پروٹوکول پر اب سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ تحقیقات کا بنیادی فوکس اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہوٹل انتظامیہ کے پاس ایک درست 'فائر این او سی' (نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ) ہے یا نہیں۔ پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں فی الحال اس بات کا جائزہ لے رہی ہیں کہ ہوٹل میں نصب آگ بجھانے کا سامان کام کر رہا تھا یا محض نمائش کے لیے۔ مزید برآں، تفتیش کار اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا فائر این او سی کی بروقت تجدید ہوئی تھی۔ اگر حفاظتی معیارات کے حوالے سے کوتاہی برتی گئی تو متعلقہ حکام کو تعزیری کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔
اعلیٰ رہنماؤں کا اظہار غم
ملک کی اعلیٰ قیادت نے اس سانحہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "مالویہ نگر کے ہوٹل میں آتشزدگی کا واقعہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے۔ میں ان لوگوں کے تئیں تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ انتظامیہ زخمیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔"
حفاظتی پروٹوکول کے حوالے سے سنگین سوالات: راہل گاندھی
دریں اثناء اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے واقعہ کو انتظامی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "دہلی کے ایک ہوٹل میں ہونے والا یہ المناک واقعہ حفاظتی پروٹوکول کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے اور مرنے والوں کے اہل خانہ کو معاوضہ فراہم کیا جانا چاہیے۔" دریں اثناء وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے واقعہ کی اعلیٰ سطحی مجسٹریل انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ریمارکس دیے، "یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ دہلی حکومت زخمیوں کے علاج معالجے کا سارا خرچ برداشت کرے گی اور قصورواروں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔"
نمونوں کی جانچ جاری ہے
جائے وقوعہ پر فرانزک ماہرین کی ٹیم فی الحال آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے نمونوں کی جانچ کر رہی ہے۔ ابتدائی شواہد شارٹ سرکٹ کا امکان بتاتے ہیں۔ تاہم حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی۔ اس وقت پورے علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس واقعے نے ایک بار پھر دہلی کے تجارتی اداروں کے اندر حفاظتی معیارات کی صریح نظر اندازی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ متعدد ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس اس وقت شہر بھر میں آگ بجھانے کے مناسب انفراسٹرکچر کے بغیر کام کر رہے ہیں۔