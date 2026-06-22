اتراکھنڈ کے کیپٹن اجے پنت کو برطانوی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ خاندان کی مدد کی اپیل؛ مکمل کہانی سیکھیں
رام نگر کے کپتان اجے پنت برطانیہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بیوی نے پی ایم مودی سے مدد کی اپیل کی۔
Published : June 22, 2026 at 2:45 PM IST
رام نگر، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ کے نینیتال ضلع کے رام نگر کے رہنے والے اور ایک بین الاقوامی کارگو جہاز کے کپتان اجے پنت اس وقت ایک بین الاقوامی قانونی تنازعہ کی وجہ سے خبروں میں ہیں۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے ان پر روس کے خلاف عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ اجے پنت ایک آئل ٹینکر کا کپتان تھا جسے حال ہی میں برطانوی سیکورٹی فورسز نے انگلش چینل میں ایک خصوصی آپریشن کے دوران روکا تھا۔ دریں اثنا، اس کے خاندان نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مداخلت کرے اور قانونی مدد اور اس کی جلد وطن واپسی کو یقینی بنائے۔
برطانوی پولیس کے ہاتھوں بھارتی کپتان گرفتار: اطلاعات کے مطابق 38 سالہ اجے پنت آئل ٹینکر ایم وی سمیرٹوس کا کپتان تھا۔ یہ جہاز 4 جون کو روس کے Ust-Luga ٹرمینل سے روانہ ہوا، جس میں تقریباً 101,400 ٹن یورال خام تیل تھا، جو بھارت کے گجرات میں سککا بندرگاہ کے لیے روانہ تھا۔ 14 جون کو، برطانوی رائل میرین کمانڈوز ایک بڑی کارروائی میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے جہاز پر اترے جب یہ انگلش چینل سے گزر رہا تھا۔
روس سے تیل کی نقل و حمل کے الزام میں گرفتار: برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے الزام لگایا ہے کہ یہ جہاز روس کے نام نہاد "شیڈو فلیٹ" کا حصہ تھا، جو مغربی ممالک کی طرف سے عائد اقتصادی پابندیوں کو روکنے کے دوران روسی تیل کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایجنسی کے مطابق، اجے پنت پر روس (پابندیوں) کے ضوابط 2019 کے ضابطے 46Z9B کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ ان پر پابندی عائد روسی تیل یا تیل کی مصنوعات کی فراہمی میں براہ راست یا بالواسطہ تعاون کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
اجے پنت کے کیس کی 16 جولائی کو عدالت میں سماعت ہوگی: اجے پنت کو ساؤتھمپٹن مجسٹریٹس کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا۔ کیس کی اگلی سماعت 16 جولائی کو بورن ماؤتھ کراؤن کورٹ میں ہوگی۔ برطانوی قانون کے تحت جرم ثابت ہونے کی زیادہ سے زیادہ سزا 10 سال ہے۔
کپتان اجے پنت کی اہلیہ کی اپیل: اجے پنت کی اہلیہ ریتو پنت نے کہا،
میرے شوہر پچھلے 15 سالوں سے میری ٹائم سیکٹر میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ اس نے کہا کہ اجے محض اپنی کمپنی کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ پابندیوں کی خلاف ورزیوں سے اس کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے سوشل میڈیا اور برطانوی میڈیا رپورٹس کے ذریعے گرفتاری کا علم ہوا۔
- ریتو پنت، کپتان اجے پنت کی بیوی -
ریتو پنت نے اپنا درد ظاہر کیا: سوشل میڈیا پوسٹ میں ریتو پنت نے لکھا،
میں، ریتو پنت (کیپٹن کی بیوی)، اکیلے کیس کو ہینڈل کر رہا تھا۔ اجے کے والد اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس کیس کی سرگرمی سے پیروی کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ صرف ایک خاندان کی بات نہیں ہے۔ ہر زیر حراست ملاح کے پیچھے ایک خاندان ہے جو خاموشی میں مبتلا ہے۔ ہر کیس فائل کے پیچھے ایک بیوی اپنے شوہر کی منتظر ہے، بچے اپنے باپ کے منتظر ہیں اور والدین اپنے بیٹے کی بحفاظت واپسی کی دعائیں کررہے ہیں۔
یہ انصاف اور حکومتی احتساب پر یقین کے بارے میں ہے۔ میں جواب اور انصاف کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں احترام کے ساتھ حکومت اور متعلقہ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اجے پنت کے کیس پر مزید تاخیر کیے بغیر غور کریں۔ یہ کیس منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ جائزہ کا مستحق ہے۔ ہم حکام پر زور دیتے ہیں کہ وہ صورتحال کی سنگینی کو گہرائی سے سمجھیں اور انصاف کے مفاد میں مناسب کارروائی کریں۔
اتراکھنڈ کے ہوم سکریٹری نے کہا: کیس کے سامنے آنے کے بعد اتراکھنڈ حکومت بھی سرگرم ہوگئی ہے۔ ریاست کے داخلہ سکریٹری شیلیش بگولی نے کہا:
معاملہ ہمارے علم میں آیا ہے۔ ضروری مدد کے لیے وزارت خارجہ کو خط بھیجا گیا ہے۔ دہلی میں اتراکھنڈ کے علاقائی کمشنر بھی مرکزی حکام کے ساتھ مسلسل تال میل میں ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن کو اجے پنت تک قونصلر رسائی بھی دی گئی ہے۔
شیلیش بگولی، ہوم سکریٹری، اتراکھنڈ-
کیپٹن اجے پنت رام نگر کے رہنے والے ہیں: ٹینکر فی الحال ویماؤتھ ساحل پر نگرانی میں ہے۔ عملے کے 24 ارکان بشمول ہندوستانی اور جارجیائی شہری ابھی بھی جہاز میں ہیں اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کی ٹیم کپتان اجے پنت کے گھر پہنچی: ای ٹی وی بھارت کی ٹیم بھی کپتان اجے پنت کے رام نگر میں واقع رہائش گاہ پر پہنچی، لیکن اس وقت ان کے والدین موجود نہیں تھے۔ گھر کے عملے نے انہیں بتایا کہ گھر والے کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے ہیں۔
رام نگر کے ایس ڈی ایم کا بیان: جب سب ڈویژنل مجسٹریٹ گوپال سنگھ چوہان سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا:
یہ معاملہ ہمارے علم میں بھی آیا ہے۔ ہمیں کل ایک ایجنسی سے کال موصول ہوئی۔ یہ سفارت خانہ کا معاملہ ہے۔
گوپال سنگھ چوہان، ایس ڈی ایم۔
اب پورے ملک اور ریاست کی نظریں اس کیس پر ہیں۔ اہل خانہ کو امید ہے کہ ہندوستانی حکومت کی مداخلت سے اجے پنت کو انصاف ملے گا اور وہ جلد بحفاظت وطن واپس آسکیں گے۔