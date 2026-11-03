احتجاج کا حق دوسروں کی روزی روٹی چھین کر نہیں دیا جا سکتا: سپریم کورٹ
احتجاج کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب ہونا چاہیے جس سے روزمرہ کمانے والوں، چھابڑی والوں اور چھوٹے تاجروں کا روزگار متاثر نہ ہو:سپریم کورٹ
Published : November 3, 2026 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو یہ اشارہ دیا کہ احتجاج کے آئینی حق کو اس انداز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جو دوسروں کی روزی روٹی کو مفلوج کر دے۔ عدالت نے ان دعوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جن میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر (CEC) کے خلاف جاری مظاہروں نے تہواروں کے سیزن کے دوران دہلی میں کاروباری سرگرمیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
احتجاج کے حق اور تجارت کے حق کے درمیان توازن پیدا کرنے پر زور دیتے ہوئے، عدالتِ عظمیٰ نے ریمارکس دیے کہ احتجاج کے مقامات کا انتخاب اس طرح کیا جانا چاہیے کہ دیہاڑی دار مزدور، ہاکرز (چھابڑی والے) اور چھوٹے تاجر اپنی بقا کے وسائل سے محروم نہ ہوں۔ عدالتِ عظمیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ کوئی ایک گروپ کسی جگہ پر ہمیشہ کے لیے قبضہ نہیں جما سکتا۔
احتجاج کی وجہ سے کاروبار کے نقصان کا الزام
چیف جسٹس سوریا کانت، جسٹس جوئمالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ کئی درخواستوں کی سماعت کر رہی تھی، جس میں 'کرانہ کمیٹی دہلی' کی جانب سے دائر کی گئی ایک درخواست بھی شامل ہے، جس میں رام لیلا میدان میں احتجاج کی وجہ سے کاروبار کے نقصان کا الزام لگایا گیا ہے۔
مرکز اور دیگر فریقین سے جواب طلب
بنچ نے تاجروں کی تنظیموں کی جانب سے دائر درخواست پر مرکز اور دیگر فریقین سے جواب طلب کیا ہے، جس میں تہواروں کے سیزن کے دوران چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جاری مظاہروں کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران، بنچ نے تاجروں کی تنظیموں سے کہا کہ وہ کاروبار کے نقصان کا الزام لگانے والی اپنی درخواست میں اینٹی سی ای سی (anti-CEC) احتجاج کے منتظمین کو بھی فریق (Parties) بنائیں۔
تاجروں کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈووکیٹ مکول روہتگی نے کہا، "احتجاجی جگہ کے قریبی علاقوں میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، تمام دکانیں بند ہیں اور آج سی پی (کنوٹ پلیس) میں کوئی نہیں ہے۔" بنچ نے کہا کہ کوئی بھی عدالت اس وقت تک معاملات کا فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک تاجروں کی تنظیمیں تمام احتجاجی تنظیموں کو اس کیس میں فریق نہیں بناتیں۔
دستور کے تحت احتجاج کا حق تسلیم شدہ
چیف جسٹس آف انڈیا (CJI) نے ریمارکس دیے کہ یہاں دو مسابقتی دعوے ہیں: دستور کے تحت احتجاج کا حق تسلیم شدہ ہے، جیسا کہ تجارت کا حق بھی ہے اور ہم تجارتی اجتماع کے لحاظ سے تجارت پر بحث کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، "ہم روزی روٹی کے ذریعہ کی بات کر رہے ہیں، اس دیہاڑی دار مزدور، سبزی بیچنے والے اور ہاکر کے لیے... اس کا طریقۂ کار یہ ہے کہ ایک ایسی عوامی جگہ کی نشاندہی کی جائے جہاں یہ احتجاج (غریب لوگوں کی) روزمرہ کی زندگی کو متاثر نہ کرے۔"
جنتر منتر نامزد جگہ، کسی بھی مقام پر کوئی تشدد نہیں ہوا
ایک وکیل نے دلیل دی کہ رام لیلا گراؤنڈ احتجاج کے لیے نامزد جگہ ہے۔ سینئر ایڈووکیٹ مینکا گروسوامی نے دلیل دی، "جنتر منتر ایک نامزد جگہ تھی اور ان مقامات میں سے کسی پر بھی کوئی تشدد نہیں ہوا اور تشدد دہلی پولیس کی طرف سے کیا گیا تھا۔" ایک اور وکیل نے کہا کہ کل دہلی پولیس خود جنتر منتر پر ہڑتال پر تھی۔
کسی جگہ پر ہمیشہ کے لیے قبضہ نہیں کر سکتے
سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ اگر کوئی احتجاج دوسروں کی روزی روٹی کے نقصان کا سبب بنتا ہے تو اسے اجازت کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے زبانی طور پر ریمارکس دیے، "خود مظاہرین کے درمیان بھی ایک مسابقتی دعویٰ ہے۔ آپ کسی جگہ پر ہمیشہ کے لیے قبضہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے مظاہرین بھی ہیں۔ کسان کہاں جائیں گے، صحافی، مزدور کہاں جائیں گے اور ٹریڈ یونین کہاں جائیں گی؟ ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے۔ ایک نامزد جگہ ایک مخصوص مدت کے لیے دی جانی چاہیے اور ہر ایک کو ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔"
ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے
مہتا نے کہا کہ جنتر منتر ایک عوامی سڑک ہے، احتجاج کا مقام نہیں اور وہاں سالانہ 1300 احتجاج ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، "ہم صرف ایک طے شدہ احتجاجی مقام کے حق میں ہیں۔ اجازت دینے والے حکم نامے میں کل مدت کی وضاحت ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ مزید مدت کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ایک اور درخواست بھی آئی ہوئی ہے... ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے۔" مہتا نے کہا کہ 20 جولائی کو صرف ایک دن کے لیے احتجاج کی اجازت دی گئی تھی اور اجازت مانگنے والے شخص نے حلف نامے پر دستخط کیے تھے، لیکن انہوں نے 17 دن تک اس جگہ پر قبضہ برقرار رکھا اور بغیر اجازت لیے انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کیا، جو بھارت کی خودمختاری کی علامت ہے۔ مہتا نے مزید کہا، "آپ کو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔"
تہواروں کے سیزن کے درمیان تاجروں کا بھاری نقصان
دیوالی کے تہوار کا حوالہ دیتے ہوئے، روہتگی نے بنچ سے گزارش کی کہ وہ ایک ایسی ہدایت جاری کرنے پر غور کرے جس کے تحت کوئی جلوس یا دھرنا نہ ہو، کیونکہ تہواروں کے سیزن کے درمیان تاجروں کا بھاری نقصان ہو رہا ہے اور اگلے دو مہینوں تک کوئی احتجاج یا دھرنا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت عالیہ تاجروں کی طرف سے دائر درخواست سمیت بڑے پیمانے پر حراستوں، پولیس کی مبینہ بربریت، میٹرو اسٹیشنوں کی بندش اور انٹرنیٹ کی معطلی جیسے مسائل پر دائر درخواستوں کے بیچ کی سماعت کر رہی تھی۔