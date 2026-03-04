کینیڈا کے وزیر اعظم کے دورۂ ہندوستان نے حقیقی معنوں میں تجدید شدہ شراکت داری کی مضبوط بنیاد رکھی: مودی

کینیڈا کے وزیر اعظم کے دورۂ ہندوستان نے حقیقی معنوں میں تجدید شدہ شراکت داری کی مضبوط بنیاد رکھی: مودی
کارنی گزشتہ ہفتے بھارت میں تھے، اس دوران ہندوستان اور کینیڈا نے یورینیم اور اہم معدنیات کی فراہمی سے متعلق اہم معاہدوں پر مہر لگائی۔
Published : March 4, 2026 at 9:32 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو کہا کہ ان کے کینیڈین ہم منصب مارک کارنی کے حالیہ اختتام پذیر دورے نے دونوں ممالک کے درمیان حقیقی معنوں میں تجدید شدہ شراکت داری کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنائی ہے۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم کارنی کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے اعتماد، ترقی، اختراع اور مشترکہ خوشحالی سے متعین مستقبل کی تعمیر کی جاسکے۔
انہوں نے یہ بات کارنی آن کی جانب سے پوسٹ کی گئی ویڈیو کے جواب میں کہی۔ مودی نے ایکس (X) پر لکھا "آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کارنی۔ آپ کے دورے نے حقیقی معنوں میں تجدید شدہ شراکت داری کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنائی ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں تاکہ اعتماد، ترقی، اختراع اور ہماری قوموں کے لوگوں کے لیے مشترکہ خوشحالی سے متعین مستقبل کی تعمیر ہو"۔
You are absolutely right, Prime Minister Carney. Your visit has built a strong foundation for a truly renewed partnership.— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2026
I look forward to working together with you to build a future defined by trust, growth, innovation and shared prosperity for the people of our nations.… https://t.co/Jyp5s1DK9a
جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ
کینیڈین وزیر اعظم 27 فروری سے 2 مارچ تک ہندوستان میں تھے، جس کے دوران ہندوستان اور کینیڈا نے یورینیم اور اہم معدنیات کی فراہمی سے متعلق اہم معاہدوں پر مہر ثبت کی اور جلد ہی ایک جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا۔
نیوکلیئر ری ایکٹرز، تعلیم اور قابل تجدید توانائی پر بات چیت
اپنی بات چیت میں، دونوں وزرائے اعظم نے دفاع، اہم ٹیکنالوجیز، چھوٹے اور ماڈیولر نیوکلیئر ری ایکٹرز، تعلیم اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی عہد کیا۔ کارنی کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا۔ انہوں نے ہندوستانی اور کینیڈا کے سرکردہ کارپوریٹ لیڈروں، مالیاتی ماہرین اور اختراع کاروں سے بھی بات چیت کی۔