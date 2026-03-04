ETV Bharat / bharat

کینیڈا کے وزیر اعظم کے دورۂ ہندوستان نے حقیقی معنوں میں تجدید شدہ شراکت داری کی مضبوط بنیاد رکھی: مودی

کارنی گزشتہ ہفتے بھارت میں تھے، اس دوران ہندوستان اور کینیڈا نے یورینیم اور اہم معدنیات کی فراہمی سے متعلق اہم معاہدوں پر مہر لگائی۔

Canada PM's Visit To India Built Strong Foundation For Truly Renewed Partnership says modi Urdu News
وزیر اعظم نریندر مودی، دائیں طرف، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے ساتھ، نئی دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں، پیر، 2 مارچ، 2026 کو مشترکہ پریس میٹنگ کے دوران (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 4, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو کہا کہ ان کے کینیڈین ہم منصب مارک کارنی کے حالیہ اختتام پذیر دورے نے دونوں ممالک کے درمیان حقیقی معنوں میں تجدید شدہ شراکت داری کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنائی ہے۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم کارنی کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے اعتماد، ترقی، اختراع اور مشترکہ خوشحالی سے متعین مستقبل کی تعمیر کی جاسکے۔

انہوں نے یہ بات کارنی آن کی جانب سے پوسٹ کی گئی ویڈیو کے جواب میں کہی۔ مودی نے ایکس (X) پر لکھا "آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کارنی۔ آپ کے دورے نے حقیقی معنوں میں تجدید شدہ شراکت داری کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنائی ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں تاکہ اعتماد، ترقی، اختراع اور ہماری قوموں کے لوگوں کے لیے مشترکہ خوشحالی سے متعین مستقبل کی تعمیر ہو"۔

جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ

کینیڈین وزیر اعظم 27 فروری سے 2 مارچ تک ہندوستان میں تھے، جس کے دوران ہندوستان اور کینیڈا نے یورینیم اور اہم معدنیات کی فراہمی سے متعلق اہم معاہدوں پر مہر ثبت کی اور جلد ہی ایک جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا۔

نیوکلیئر ری ایکٹرز، تعلیم اور قابل تجدید توانائی پر بات چیت

اپنی بات چیت میں، دونوں وزرائے اعظم نے دفاع، اہم ٹیکنالوجیز، چھوٹے اور ماڈیولر نیوکلیئر ری ایکٹرز، تعلیم اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی عہد کیا۔ کارنی کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا۔ انہوں نے ہندوستانی اور کینیڈا کے سرکردہ کارپوریٹ لیڈروں، مالیاتی ماہرین اور اختراع کاروں سے بھی بات چیت کی۔

