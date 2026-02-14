کیا لیو ان پارٹنر مرد کے خلاف جہیز کے لئے ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کرا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کرے گا غور
بنچ نے اس معاملے میں عدالت کی معاونت کے لیے وکیل نینا آر نریمن کو امیکس کیوری مقرر کیا ہے۔
By Sumit Saxena
Published : February 14, 2026 at 8:03 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے اس بات پر غور کرنے پر اتفاق کیا ہے کہ آیا کوئی مرد جو کسی عورت کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں ہے یا ازدواجی تعلقات میں ہے، اس کے خلاف تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 498 اے کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے یا تعزیرات ہند، 2023 میں اس کے مساوی انتظام ہے۔
یہ معاملہ جمعہ کو جسٹس سنجے کرول اور این کوٹیشور سنگھ کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے وکیل نینا آر نریمن کو عدالت کی معاونت کے لیے امیکس کیوری مقرر کیا اور ان سے اپنے تحریری دلائل پیش کرنے کو کہا۔ بنچ نے اس معاملے کی مزید سماعت 9 مارچ کو مقرر کی ہے۔
بنچ نے قانون و انصاف کی وزارت کو اس معاملے میں فریق بننے کا حکم دیا اور مرکزی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھٹی سے مدد طلب کی۔ بنچ نے کرناٹک حکومت کو بھی نوٹس جاری کیا۔
یہ عرضی کرناٹک کے شیموگا سے تعلق رکھنے والے ماہر امراض قلب لوکیش بی ایچ اور دیگر نے دائر کی تھی۔ وکیل آنند سنجے ایم نولی کی قیادت میں عرضی گزاروں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے 18 نومبر 2025 کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ درخواست میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ کیا ہائی کورٹ کا یہ کہنا درست ہے کہ سیکشن 498۔اے کی سختی لیو ان ریلیشن شپ میں بھی ہوتی ہے، جب کہ اس شرط کی تعریف شوہر تک ہی محدود ہے۔
عرضی میں یہ مسئلہ بھی اٹھایا گیا کہ کیا ہائی کورٹ نے شیوچرن لال ورما بنام ریاست مدھیہ پردیش (2007) میں سپریم کورٹ کے ذریعہ وضع کردہ قانون کو لاگو نہ کرنا درست تھا۔ اس معاملے میں، آئی پی سی کی دفعہ 498A کے تحت سزا کو الگ کر دیا گیا تھا کیونکہ دوسری شادی کی گئی تھی جب کہ پہلی شادی ابھی باقی تھی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ نے شکایت کنندہ خاتون کی جانب سے دائر ایف آئی آر کے خلاف درخواست گزار کی دو درخواستوں کو خارج کر دیا، حالانکہ وہ اس کی قانونی طور پر شادی شدہ بیوی نہیں تھی۔
درخواست میں پوچھا گیا، "کیا ہائی کورٹ کے ذریعہ کے سبا راؤ بمقابلہ ریاست تلنگانہ (2018) میں اس عدالت کے ذریعہ وضع کردہ قانون کی حکمرانی کو لاگو نہ کرنا درست تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ شوہر کے رشتہ داروں کو محض مبہم اور مبہم الزامات کی بنیاد پر نہیں پھنسایا جانا چاہئے جب تک کہ جرم میں ملوث ہونے کے مخصوص الزامات نہ ہوں۔"
درخواست میں کہا گیا ہے، "ہائی کورٹ نے اس بات پر غور نہ کرنے میں غلطی کی کہ درخواست گزار نمبر ایک کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 498۔اے کے تحت جرم کے الزامات قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ مدعا علیہ نمبر دو کی مبینہ شادی کالعدم تھی اور قانون میں درست نہیں ہے، کیونکہ درخواست گزار نمبر ایک کی پہلی شادی اب بھی برقرار ہے۔ لہٰذا، آئی پی سی کی دفعہ 498 میں براہ راست شادی یا دوسری شادی پر سختی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔"
عرضی میں کہا گیا ہے، "ہائی کورٹ نے یہ نہیں دیکھتے ہوئے غلطی کی کہ پٹیشنر نمبر ایک اور جواب دہندہ نمبر دو کے درمیان تعلق محض لیو ان ریلیشن شپ تھا، اور اس لیے تعزیرات ہند کی دفعہ 498۔اے کے تحت کی گئی سختیاں اس کیس کے حقائق پر لاگو نہیں ہوتی ہیں۔مزید برآں، سناتن شرما بنام ریاست چھتیس گڑھ، 2024 کے معاملے میں چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کے فیصلے سے اس نکتے کو مزید تقویت ملتی ہے ۔"
ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 498۔اے کی سختیاں لیو ان ریلیشن شپ پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ عرضی گزار کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 498۔اے کے تحت زیر التواء دو مقدمات کو دو مختلف فورمز میں نہیں چلایا جا سکتا۔ اس لیے شیوموگا عدالت میں زیر التواء کیس کو بنگلورو میں ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کی عدالت میں منتقل کر دیا گیا۔ درخواست گزار نے دعویٰ کیا کہ اس کی شادی 2000 میں ہوئی تھی اور اس کی ایک بیٹی ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا کہ اس کی شادی 2010 میں ہوئی تھی اور اس نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے لیے پولیس حکام اور بنگلورو میں کرناٹک اسٹیٹ ویمن کمیشن سمیت مختلف فورمز پر کئی شکایتیں درج کروائیں۔ یہ تمام شکایات بند کر دی گئیں۔
2016 میں، اس نے شیوموگا میں ایک شکایت درج کروائی، جس میں تعزیرات ہند کی دفعہ 498۔اے کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی۔ خاتون نے آئی پی سی کی دفعہ 307، 498A r/w 34، اور جہیز ممانعت ایکٹ کی دفعہ 3 اور 4 کے تحت جرائم کا الزام لگاتے ہوئے بنگلورو میں ایک اور ایف آئی آر درج کرائی۔
