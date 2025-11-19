کیا آدھار کا استعمال کرتے ہوئے مردہ شخص کی شناخت کی جا سکتی ہے؟ کرناٹک ہائی کورٹ نے قواعد کی وضاحت کی
عدالت نے کہا کہ یو آئی ڈی اے آئی کا تصدیقی نظام صرف لائیو بائیو میٹرک ان پٹ پر انحصار کرتا ہے۔
Published : November 19, 2025 at 2:41 PM IST
بنگلورو: آدھار ڈیٹا تک رسائی حاصل نہیں کی جاسکتی ہے اور نہ ہی کسی متوفی کے فنگر پرنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اسے تلاش کیا جاسکتا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے بیاتاریانا پورہ پولیس کی ایک عرضی کو خارج کر دیا ہے جس میں یو آئی ڈی اے آئی کو ایک لاش کی شناخت کا پتہ لگانے کے لیے اس کے فنگر پرنٹس کو ملانے کی ہدایت دینے کی مانگ کی گئی تھی۔
اس معاملے کی سماعت جسٹس سورج گووندراج کی سربراہی والی بنچ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ آدھار کی تصدیق لائیو بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ چونکہ متوفی افراد کے فنگر پرنٹس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے یو آئی ڈی اے آئی کو ڈیٹا بیس کو تلاش کرنے کی ہدایت دینا ممکن نہیں ہے۔
عدالت نے کہا کہ رازداری کا تحفظ آدھار سسٹم کے لیے بنیادی ہے، اور یہ کہ یو آئی ڈی اے آئی کا تصدیقی نظام صرف لائیو بائیو میٹرک ان پٹ پر انحصار کرتا ہے۔ تکنیکی طور پر یو آئی ڈی اے ڈیٹا بیس کسی مردہ شخص کے ساتھ فنگر پرنٹ میچنگ کی حمایت نہیں کرتا ہے، جس سے میچنگ کے طریقہ کار کو انجام دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ مسئلہ یو آئی ڈی اے آئی کے ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آدھار سسٹم میں فنگر پرنٹس کا استعمال کرتے ہوئے آدھار نمبر کے بغیر فوت شدہ شخص کی شناخت کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ لہذا یو آئی ڈی اے آئی کو یہ ہدایت جاری کرنا بے معنی ہے۔
تاہم، عدالت نے کہا کہ پولیس شناخت کا پتہ لگانے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کر سکتی ہے۔ اگر مردہ عورت کا آدھار کارڈ بعد میں برآمد ہو جاتا ہے، تو یو آئی ڈی اے آئی قانونی طور پر اس کے استعمال سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔
سماعت کے دوران مرکزی حکومت کے وکیل نے دلیل دی کہ یو آئی ڈی اے آئی کا بائیو میٹرک سسٹم صرف لائیو فنگر پرنٹ اسکین کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ حفاظتی نظام کا حصہ ہے، تاکہ شناخت کی تصدیق صرف اس وقت کی جا سکے جب وہ شخص موجود ہو۔ ڈیٹا بیس کو صرف فنگر پرنٹ ڈال کر تلاش نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی آدھار نمبر کے بغیر پورے ڈیٹا بیس کو اسکین کیا جاسکتا ہے۔
حکومتی وکیل نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ڈیٹا بیس عالمی فنگر پرنٹ سرچ کی پیشکش نہیں کرتا۔ تصدیق صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب کوئی شخص اپنا آدھار نمبر اور بائیو میٹرکس دونوں پیش کرے۔
کیس کا پس منظر
بتاریانا پورہ تھانہ علاقہ میں ایک نہر سے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تاہم خاتون کی شناخت مخفی رہی۔ تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے، پولیس اسٹیشن کے افسر نے یو آئی ڈی اے آئی سے فنگر پرنٹ ڈیٹا بیس سے ملنے کی اجازت کی درخواست کی۔ یو آئی ڈی اے آئی نے کہا کہ عدالت کے حکم کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ جس کے بعد پولیس نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس نے اب درخواست کو خارج کر دیا ہے۔