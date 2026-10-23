آر ٹی آئی سے انکشاف، کابینہ سیکرٹریٹ نے الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار کے خلاف الیکشن کمشنروں سندھو اور جوشی کی شکایات پر کوئی کارروائی نہیں کی
الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمشنروں کے کابینہ سیکرٹری کو بھیجے گئے خطوط کا تعلق ڈیپوٹیشن پر کام کرنے والےعہدیدار سے متعلق تھے۔
By PTI
Published : October 23, 2026 at 10:08 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن کے دو الیکشن کمشنروں نے کمیشن میں تعینات ایک عہدیدار کے کام کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے شکایات درج کرائی تھیں، تاہم کابینہ سیکرٹریٹ نے ان پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ آر ٹی آئی (حقِ معلومات) کے تحت حاصل کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کابینہ سیکرٹریٹ نے ان شکایات کو کمشنروں کی ذاتی حیثیت میں کی گئی شکایات کے طور پر دیکھا۔ سیکرٹریٹ نے نشاندہی کی کہ "چونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مجموعی طور پر کوئی باضابطہ مراسلت نہیں کی گئی، اس لیے اس مرحلے پر کوئی بھی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔"
آر ٹی آئی کارکن لوکیش کے بترا کی جانب سے حاصل کردہ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمشنروں، سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے 29 جولائی کو ملک کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹ، کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن کو الگ الگ خطوط لکھے۔ ان خطوط کا تعلق سینئر ڈپٹی الیکشن کمشنر منیش گرگ (آئی اے ایس) کے کام کرنے کے طریقہ کار سے متعلق تھا۔ منیش گرگ کو کابینہ کی تقرری کمیٹی نے الیکشن کمیشن میں تعینات کیا تھا، جس کا اطلاق دو ستمبر 2024 سے ہونا تھا۔
'دی انڈین ایکسپریس' نے ستمبر میں رپورٹ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن میں کام کی تقسیم سے متعلق ایک حکم نامہ جاری ہونے کے بعد، سندھو اور جوشی نے کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن کو الگ الگ خطوط لکھے تھے۔ اس حکم نامے میں تمام اختیارات، جیسے انتخابی فہرستوں میں نام شامل کرنا یا خارج کرنا اور ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا کو مرکزی سطح پر مرکوز کرنے کا خدشہ تھا، جبکہ یہ کام ریاستی سطح کے عہدیداروں کے ذریعے انجام دیے جانے چاہئیں۔
26 ستمبر کو جاری کردہ ایک بیان میں، الیکشن کمیشن نے وضاحت کی کہ کام کی تقسیم سے متعلق وہ احکامات، جو مذکورہ عہدیدار نے جاری کیے تھے، کبھی نافذ ہی نہیں ہوئے، کیونکہ دونوں الیکشن کمشنروں نے اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ سندھو اور جوشی کی جانب سے کابینہ سیکرٹری کو بھیجے گئے خطوط کا تعلق پالیسی معاملات یا آئی ٹی ڈویژن سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسے افسر سے متعلق تھے جو ڈیپوٹیشن پر تعینات تھے۔
آر ٹی آئی کے جواب کے ذریعے حاصل ہونے والے کابینہ کے ایک نوٹ میں کہا گیا ہے، "دو الیکشن کمشنروں نے اطلاع دی ہے کہ ڈپٹی الیکشن کمشنر (انتظامیہ) کے لیے 'لنک آفیسر' کا عہدہ سنبھالنے کے بعد، مسٹر گرگ نے کمیشن یا متعلقہ حکام سے کوئی مشاورت کیے بغیر، اپنے برابر یا سینئر عہدے کے افسران کے درمیان کام کی تقسیم سے متعلق ایک حکم جاری کیا۔ اس کے علاوہ، الیکشن کمشنروں نے نشاندہی کی کہ یہ سب اس کے باوجود ہوا جب تمام متعلقہ عہدیداروں کو بارہا زبانی اور تحریری ہدایات دی گئی تھیں، جن میں انہیں واضح طور پر منع کیا گیا تھا کہ وہ کمیشن سے پیشگی بات چیت یا منظوری کے بغیر ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائیں۔"
الیکشن کمشنروں نے نشاندہی کی کہ گرگ کی جانب سے اٹھائے گئے یہ اقدامات 'چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنر (تقرری، ملازمت کی شرائط اور مدتِ ملازمت) ایکٹ، 2023' کی صریح خلاف ورزی ہیں۔
تین اگست کو موصول ہونے والی ایک شکایت کی بنیاد پر تیار کردہ کابینہ کے ایک نوٹ میں تجویز دی گئی ہے، "اس معاملے میں، ہم چیف الیکشن کمشنر کی رائے لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں، منظوری کے لیے ایک مسودہ 'ڈی او' خط پیش کیا جا رہا ہے۔"
اگلے ہی دن، ایک اور مسودہ نوٹ میں خبردار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی سرکاری بیان کے بغیر، دو الیکشن کمشنروں کی جانب سے کسی عہدیدار کے خلاف دائر کردہ شکایات پر کارروائی کرنا "ایک آئینی ادارے کے کام کاج میں مداخلت" کے مترادف سمجھا جا سکتا ہے۔ نوٹ میں کہا گیا ہے، "کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ اسے اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ یہ حکومت کی کسی بھی مداخلت سے آزاد رہے، تاکہ یہ خود مختار اور شفاف انداز میں کام کر سکے۔ کمیشن کے امور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے قواعد و ضوابط اور رہنما خطوط کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا نکات الیکشن کمشنروں نے اپنی ذاتی حیثیت میں بیان کیے ہیں۔ اگرچہ ان پر انتہائی سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے، لیکن انہیں مجموعی طور پر کمیشن کی جانب سے کوئی سرکاری موقف یا پیغام نہیں سمجھا جا سکتا۔"
نوٹ میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچہ منیش گرگ کی تقرری کابینہ کی تقرری کمیٹی (اے سی سی) نے کی تھی، لیکن اب وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ایک عہدیدار ہیں۔ لہٰذا، ان کے کام اور طرزِ عمل کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے قواعد و ضوابط اور رہنما خطوط کے مطابق منظم اور مانیٹر کیا جائے گا۔ نوٹ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ’چیف الیکشن کمشنر اینڈ ادر الیکشن کمشنرز (اپائنٹمنٹ، کنڈیشنز آف سروس اینڈ ٹرم آف آفس) ایکٹ، 2023‘ کی دفعہ 18 کے تحت، کمیشن کے امور جہاں تک ممکن ہو باہمی اتفاقِ رائے سے انجام دیے جانے چاہئیں، اور اگر اختلافِ رائے ہو، تو فیصلے کثرتِ رائے سے کیے جائیں گے۔
"الیکشن کمشنروں نے یہ خطوط مناسب کارروائی کے لیے بھیجے ہیں۔ تاہم، مجموعی طور پر کمیشن کی جانب سے کسی بھی سرکاری مواصلت کی عدم موجودگی میں، اس مرحلے پر کوئی بھی کارروائی کرنا نامناسب ہو سکتا ہے۔ اسے ایک آئینی ادارے کے کام کاج میں مداخلت کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا، یہ مناسب ہوگا کہ دونوں الیکشن کمشنروں کو موصولی کی تصدیق بھیج دی جائے، اور اس کی ایک نقل چیف الیکشن کمشنر کے پرنسپل پرائیویٹ سیکرٹری کو بھی ان کی معلومات کے لیے ارسال کر دی جائے،" اس میں کہا گیا۔
کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن کے دستخط شدہ مسودے کو محکمہ پرسنل اینڈ ٹریننگ کے سیکرٹری اور اسٹیبلشمنٹ آفیسر کو بھی بھیجا گیا، تاکہ اس معاملے کو ریکارڈ پر لایا جا سکے۔ اس سے یہ یقینی بنے گا کہ "مستقبل میں جب مذکورہ افسر سے متعلق فیصلے کیے جائیں تو اس بات کو مدنظر رکھا جا سکے۔"
سومناتھن کے دستخط شدہ، موصولی کی تصدیق پر مبنی خط کی ایک نقل دونوں الیکشن کمشنروں کو بھی بھیجی گئی۔
کمشنروں نے الزام لگایا کہ گرگ نے کمیشن یا متعلقہ کمشنروں سے مشورہ کیے بغیر یا انہیں مطلع کیے بغیر، سینئر ڈپٹی الیکشن کمشنروں، ڈپٹی الیکشن کمشنروں، ڈائریکٹر جنرلز اور مساوی عہدے کے دیگر افسران کے درمیان کام کی تقسیم نو کا حکم جاری کر دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ان بار بار دی گئی زبانی اور تحریری ہدایات کے باوجود اٹھایا گیا، جن میں کہا گیا تھا کہ کمیشن سے پیشگی بحث یا منظوری کے بغیر ایسی تبدیلیاں نافذ نہ کی جائیں۔ جوشی نے مزید نشاندہی کی کہ جب انہوں نے انتظامی شعبے سے متعلق فائل طلب کی، تو انہیں وہ فراہم نہیں کی گئی۔
دونوں کمشنروں نے الزام لگایا کہ یہ قدم طے شدہ اصولوں کے منافی ہے اور ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
پانچ اگست 2026 کو، کابینہ سیکرٹری نے ان دو خطوط کی وصولی کی تصدیق کی اور ان کی نقول محکمہ پرسنل اینڈ ٹریننگ، اسٹیبلشمنٹ آفیسر اور چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کو ارسال کر دیں۔
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