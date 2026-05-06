سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ: مرکزی کابینہ نے ترمیمی بل کو منظوری دے دی
Published : May 6, 2026 at 3:20 PM IST
نئی دہلی: مرکزی کابینہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ (ججوں کی تعداد) ترمیمی بل 2026 پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس بل کے ذریعے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد موجودہ 33 (چیف جسٹس کے علاوہ) سے بڑھا کر 37 کر دی جائے گی۔
اس وقت سپریم کورٹ کی کل منظور شدہ تعداد 34 ہے، جس میں چیف جسٹس شامل ہیں، جبکہ فی الحال دو نشستیں خالی ہیں۔ بل کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ججوں کی کل تعداد 38 ہو جائے گی۔ اس سے قبل 2019 میں ججوں کی تعداد 30 سے بڑھا کر 33 کی گئی تھی۔
سپریم کورٹ (ججوں کی تعداد) ایکٹ 1956 کے تحت ابتدا میں ججوں کی تعداد 10 مقرر تھی، جسے وقتاً فوقتاً بڑھایا گیا۔ 1960 میں 13، بعد میں 17 کیا گیا۔ اسی طرح 1986 میں 25، 2009 میں 30 اور 2019 میں 33 کیا گیا۔ آئین کے آرٹیکل 124(3) کے مطابق سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار بھارتی شہری ہو اور یا تو کم از کم 5 سال ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو یا 10 سال وکیل کے طور پر خدمات انجام دے چکا ہو، یا ایک ممتاز ماہر قانون ہو۔
کابینہ نے دیگر اہم فیصلے بھی کیے، جن میں گنے کی قیمت 2026-27 کے لیے 365 روپے فی کوئنٹل مقرر، جبکہ کم پیداوار کی صورت میں بھی کسانوں کو 338.3 روپے فی کوئنٹل ملیں گے۔ کاٹن پروڈکٹیوٹی مشن کے تحت 5659.22 کروڑ روپے کی منظوری، جس کا مقصد کپاس کی پیداوار اور معیار میں بہتری ہے۔ سیمی کنڈکٹر پروجیکٹس کے تحت گجرات میں دو نئے منصوبے، جن سے 2230 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ریلوے منصوبے کے تحت 901 کیلومیٹر نئی لائنز کو منظوری دی گئی جن کی لاگت 23,437 کروڑ روپے ہے۔ وہیں جہازوں کی مرمت کا مرکز کےلئے (گجرات کے ودینار میں جدید شپ ریپیئر فسیلٹی) جس پر 1570 کروڑ روپے خرچ ہوں گے شامل ہیں۔