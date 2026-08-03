ضمنی انتخاب کے نتائج: بہار کے بانکی پور سے پرشانت کشور آگے، گجرات اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کو برتری
بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش کے تین اسمبلی حلقوں میں ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے شروع ہوئی۔
Published : August 3, 2026 at 11:51 AM IST
نئی دہلی: بہار کے بانکی پور، گجرات کے مانجل پور، اور مدھیہ پردیش کے دتیا حلقوں میں ضمنی انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے، اور ابتدائی رجحانات ظاہر کرتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) تین میں سے دو حلقوں میں آگے ہے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان پیر کی صبح آٹھ بجے ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی۔ ان حلقوں میں پولنگ 30 جولائی کو ہوئی تھی۔
بانکی پور ضمنی انتخاب میں 34.30 فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، جو گذشتہ اسمبلی انتخابات میں ریکارڈ کی گئی 41.45 فیصد ووٹنگ کے مقابلے میں سات فیصد سے زیادہ کم ہے۔ دوسری طرف، مانجل پور ضمنی انتخاب میں 37.5 فیصد ٹرن آؤٹ درج کیا گیا۔ ان تینوں حلقوں میں مدھیہ پردیش میں سب سے زیادہ ووٹنگ ہوئی، جہاں 71.44 فیصد ووٹرز نے اپنا حقِ رائے دہی استعمال کیا۔
بانکی پور ضمنی انتخاب
حکام کے مطابق، بانکی پور ضمنی انتخاب کے نتائج کے ابتدائی رجحانات میں جن سوراج پارٹی کے امیدوار پرشانت کشور بی جے پی کے نیریج کمار سنہا پر 862 ووٹوں کی برتری حاصل کیے ہوئے تھے۔
گنتی کے پہلے راؤنڈ کے بعد جہاں انتخابی حکمت عملی ساز سے سیاستدان بننے والے پرشانت کشور نے 2,225 ووٹوں کے ساتھ سب سے آگے تھے، وہیں سنہا کو 1,363 ووٹوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ آر جے ڈی کی ریکھا گپتا 505 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھیں۔ واضح رہے کہ ووٹوں کی گنتی کے کل 31 راؤنڈز ہوں گے۔
یہ ضمنی انتخاب بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین کے استعفے کے بعد ضروری ہو گیا تھا، جنہوں نے اپریل میں راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہونے پر یہ نشست چھوڑ دی تھی۔
اس بار میدان میں کل 26 امیدوار ہیں۔ نتن نبین نے نومبر 2025 میں لگاتار پانچویں بار یہ اسمبلی نشست جیتی تھی، انہوں نے اپنی قریبی حریف آر جے ڈی کی ریکھا گپتا کو 50,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی تھی۔ آر جے ڈی نے اس ضمنی انتخاب کے لیے ایک بار پھر گپتا کو ہی نامزد کیا ہے۔
سابق انتخابی حکمت عملی ساز اور جن سوراج پارٹی کے سربراہ پرشانت کشور اپنا پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں، جب کہ بی جے پی جو 1995 سے یہ اسمبلی حلقہ کبھی نہیں ہاری— نے یوتھ ونگ کے لیڈر نیریج کمار سنہا کو میدان میں اتارا ہے۔
مانجل پور ضمنی انتخاب
حکام کے مطابق، گجرات کی مانجل پور اسمبلی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں گنتی کے 19 میں سے 4 راؤنڈز مکمل ہونے کے بعد بی جے پی کے امیدوار ستیش پٹیل اپنے کانگریس کے حریف سے 8,000 سے زائد ووٹوں کی برتری حاصل کر کے آگے نکل گئے ہیں۔
حکام کے بتائے گئے اعداد و شمار کے مطابق، چار راؤنڈز کے اختتام پر پٹیل نے 12,941 ووٹ حاصل کیے، جب کہ ان کے قریبی حریف، کانگریس امیدوار اور سابق وزیر بھیکھا بھائی رباری کو 4,568 ووٹ ملے، جس سے بی جے پی امیدوار کو 8,373 ووٹوں کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔
گجرات کے وڈودرا میں واقع مانجل پور اسمبلی نشست بی جے پی کے سینیئر ایم ایل اے اور گجرات کے سابق وزیر یوگیش پٹیل کے طویل علالت کے بعد دو جون کو انتقال کر جانے کے باعث خالی تھی۔
الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق مکر پورہ علاقے میں واقع بھونز اسکول کی عمارت میں صبح آٹھ بجے گنتی کے عمل کا آغاز ہوا، جہاں کثیر سطحی حفاظتی انتظامات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو گنتی کے لیے لایا گیا۔ اس ضمنی الیکشن میں حکمران جماعت بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان براہِ راست مقابلہ دیکھا گیا۔
بی جے پی نے وڈودرا میونسپل کارپوریشن کے سابق کونسلر ستیش گووند بھائی پٹیل کو میدان میں اتارا، جب کہ کانگریس نے گجرات کے نائب صدر اور سابق وزیر بھیکھا بھائی رباری کو امیدوار بنایا۔ پولنگ 62 مقامات پر قائم 260 پولنگ اسٹیشنوں پر کی گئی اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بغیر پرامن طور پر مکمل ہوئی۔
اس انتخابی حلقے میں سال 2022 کے گجرات اسمبلی انتخابات کے دوران 60.15 فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ آٹھ بار بی جے پی کے قانون ساز رہنے والے یوگیش پٹیل نے مانجل پور نشست پر منتقل ہونے سے پہلے، سال 1990 اور 2007 کے درمیان پانچ بار وڈودرا کے راؤ پورہ اسمبلی حلقے کی نمائندگی کی تھی۔ انہوں نے سال 2012، 2017 اور 2022 میں مانجل پور کی نشست جیتی، اور 36 سال کے عرصے میں گجرات اسمبلی میں مسلسل آٹھ جیت مکمل کی۔
دتیا ضمنی انتخاب
مدھیہ پردیش کے دتیا اسمبلی ضمنی انتخاب کے ابتدائی رجحانات گنتی کے پہلے راؤنڈ کے بعد بی جے پی کی برتری ظاہر کر رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار آلوک تیواری نے کانگریس کے امیدوار گھنشیام سنگھ اور آزاد سماج پارٹی کے دامودر یادو 'منڈل' پر 1,184 ووٹوں کی برتری حاصل کر لی ہے۔
الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعداد و شمار کے مطابق، پہلے راؤنڈ کے اختتام پر تیواری نے 4,551 ووٹ حاصل کیے، جب کہ ان کے حریف گھنشیام سنگھ کو 3,367 ووٹ ملے اور یادو نے 1,917 ووٹ حاصل کیے۔ یہاں ووٹوں کی گنتی کے کل 15 راؤنڈز ہوں گے۔
یہ ضمنی انتخاب اس سال اپریل میں دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے دھوکہ دہی کے ایک کیس میں بھارتی کو تین سال قید کی سزا سنائے جانے کے بعد ضروری ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی اسمبلی رکنیت ختم ہو گئی تھی۔
سخت سکیورٹی کے سائے میں پولی ٹیکنک کالج میں صبح آٹھ بجے گنتی کے عمل کا آغاز ہوا، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (EVMs) کی گنتی شروع کرنے سے پہلے پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی گئی۔
کانگریس نے اس نشست سے گھنشیام سنگھ کو میدان میں اتارا جب کہ بی جے پی نے آلوتوش تیواری کو امیدوار بنایا۔ ضمنی انتخاب میں 19 دیگر امیدواروں نے بھی حصہ لیا۔ بھارتی نے سال 2023 کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی رہنما اور سابق صوبائی وزیر داخلہ نروتم مشرا کو 7,700 سے زائد ووٹوں سے شکست دی تھی۔
مدھیہ پردیش کی 230 رکنی اسمبلی میں بی جے پی کے 164، کانگریس کے 64 اور بھارت آدی واسی پارٹی کا ایک ایم ایل ایز ہیں۔ اس ضمنی انتخاب کا نتیجہ ریاست میں بی جے پی حکومت کے استحکام کو تو تبدیل نہیں کرے گا، لیکن سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ حالیہ طلبہ احتجاج اور دھرمیندر پردھان کے بطور مرکزی وزیر تعلیم استعفے کے پس منظر میں اس کے گہرے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق، اس نتیجے سے سال 2028 کے اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست میں برسرِاقتدار بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس دونوں کی سیاسی پوزیشن کا تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دتیا کا یہ ضمنی انتخاب نو منتخب بی جے پی صوبائی صدر ہیمنت کھنڈیلوال کے لیے بھی پہلا انتخابی امتحان ہے۔
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