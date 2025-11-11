اسمبلی ضمنی انتخابات: مختلف ریاستوں کی آٹھ نشستوں کے لیے ووٹنگ جاری
چھ ریاستوں اور ایک یونین ٹریٹری کے آٹھ اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے، ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔
نئی دہلی: سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منگل کو چھ ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام خطے کی کل آٹھ اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔
جموں و کشمیر کی بڈگام اور نگروٹہ سیٹ، راجستھان کی انتا نشست، جھارکھنڈ کی گھٹسیلا سیٹ، تلنگانہ کی جوبلی ہلز حلقہ، پنجاب کی ترن تارن نشست، میزورم کی ڈمپا سیٹ اور اوڈیشہ کی نواپاڑا سیٹ پر سخت سکیورٹی میں صبح سات بجے سے پولنگ شروع ہوئی اور زیادہ تر حلقوں میں شام چھ بجے ووٹنگ تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ پولنگ اسٹیشنز پر پہلی بار، ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔
راجستھان کی انتا نشست
انتا حلقے میں دو سو اڑسٹھ پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ ضمنی انتخاب میں 1,16,783 مرد، 1,11,477 خواتین سمیت کل 2,28,264 لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ یہ سیٹ موجودہ ایم ایل اے (بی جے پی) کنور لال مینا کی فوجداری کیس میں سزا سنائے جانے کے سبب نااہل ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی۔
کل 15 امیدوار میدان میں ہیں۔ کانگریس کی طرف سے سابق وزیر پرمود جین بھیا مقابلہ کر رہے ہیں جب کہ بی جے پی نے مورپال سمن کو میدان میں اتارا ہے۔ اس وقت حکمراں بی جے پی کے پاس اسمبلی کی 200 میں سے 118 سیٹیں ہیں۔ کانگریس کے پاس 66، بھارت آدیواسی پارٹی کے پاس چار، بی ایس پی کی دو اور آر ایل ڈی کی ایک سیٹ ہے۔
مزورم کی ڈمپا سیٹ
عہدیداروں نے بتایا کہ میزورم کے ممیت ضلع میں ڈمپا اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخاب کے لیے سخت حفاظتی انتظامات بیچ ووٹنگ جاری ہے۔ پولنگ صبح سات بجے شروع ہوئی۔ بنگلہ دیش اور تریپورہ سے متصل اس حلقے کے 41 بوتھوں پر پولنگ شام چار بجے تک چلے گی۔ حکمراں زیڈ پی ایم نے میزو کی گلوکارہ ون لال سیلووا کو میدان میں اتارا، جب کہ مرکزی اپوزیشن ایم این ایف کی طرف سینئر لیڈر اور نائب صدر آر لال تھنگلیانا الیکشن لڑ رہے ہیں۔
کانگریس نے پارٹی کے نائب صدر جان روٹ لوانگلیانا کو میدان میں اتارا، جب کہ بی جے پی کی طرف سے للمنگتھنگا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایم این ایف کے موجودہ قانون ساز لال رنٹلوانگا سائیلو کی موت کے بعد ضمنی انتخاب ضروری تھا۔
تلنگانہ کا جوبلی ہلز حلقہ
جوبلی ہلز میں 4.01 لاکھ سے زیادہ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں، جو 58 امیدواروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ یہاں حکمران کانگریس، بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان مقابلہ سہ رخی ہے۔ حکام کے مطابق کل 407 پولنگ سٹیشنوں پر پولنگ جاری ہے۔
اس سال جون میں بی آر ایس ایم ایل اے مگنتی گوپی ناتھ کی موت کے بعد یہ سیٹ خالی تھی۔ بی جے پی نے ایل دیپک ریڈی کو میدان میں اتارا ہے، جب کہ گوپی ناتھ کی بیوہ سنیتا بی آر ایس کی امیدوار ہیں۔ حکمراں کانگریس کے امیدوار نوین یادو ہیں، جنہیں اسد الدین اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کی حمایت حاصل ہے۔
جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب نے اہمیت اختیار کر لی ہے کیونکہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے کئی دنوں تک حلقہ میں پوری طاقت سے مہم چلائی جو ضمنی انتخاب کے تناظر میں کسی وزیراعلیٰ کے لیے بے مثال ہے۔ حکمراں کانگریس نے نہ صرف وزیر اعلیٰ بلکہ تمام وزراء کو انتخابی مہم میں جھونک دیا۔ حلقے میں ایک لاکھ مسلمان ووٹرز ضمنی انتخاب کے نتائج میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ پولنگ شام چھ بجے ختم ہوگی۔
پنجاب کی ترن تارن سیٹ
پنجاب میں ترن تارن اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان شروع ہو گئی۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور یہ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ترن تارن اسمبلی سیٹ جون میں عام آدمی پارٹی کے ایم ایل اے کشمیر سنگھ سوہل کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی۔
ضمنی انتخاب ایک کثیر الجہتی مقابلہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، جو ریاست میں 2027 کے اسمبلی انتخابات سے قبل ایک اہم لڑائی ہے۔ 15 امیدوار میدان میں ہیں۔ حلقے میں اہل ووٹرز کی تعداد 1,92,838--1,00,933 مرد، 91,897 خواتین اور آٹھ تیسری جنس ہے۔
حکام نے بتایا کہ 114 مقامات پر کل 222 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جن میں سے 60 شہری اور 162 دیہی ہیں، جن میں چار 'ماڈل' اور تین 'پنک' پولنگ بوتھ شامل ہیں۔
AAP نے ترن تارن سے تین بار کے ایم ایل اے ہرمیت سنگھ سندھو کو میدان میں اتارا ہے، جو اس سال جولائی میں حکمراں پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ کانگریس کے لیے بھی داؤ پر لگا ہوا ہے، جس نے اپنی ترن تارن ضلع یونٹ کے سربراہ کرنبیر سنگھ برج کو ضمنی انتخابات کے لیے میدان میں اتارا ہے۔ بی جے پی نے پارٹی کی ضلعی اکائی کے صدر ہرجیت سنگھ سندھو کو ضمنی انتخاب کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔
میدان میں ایک اور امیدوار آزاد امیدوار مندیپ سنگھ ہے، جو سندیپ سنگھ عرف سنی کا بھائی ہے، جو شیو سینا (تکسالی) لیڈر سدھیر سوری کے 2022 کے قتل کا ملزم ہے۔
اوڈیشہ کا نواپاڑا حلقہ
اوڈیشہ میں نواپاڑا اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی اور 311 بوتھوں پر شام پانچ بجے ختم ہوگی۔ حلقے کے 47 حساس بوتھوں پر ووٹنگ شام چار بجے ختم ہوگی۔
اس سیٹ پر 14 امیدواروں میں سے اہم امیدوار بی جے ڈی کی سنیہانگینی چھوریا، بی جے پی کے جے ڈھولکیا، کانگریس کے گھاسیرام ماجھی، اور سماج وادی پارٹی کی رماکانت ہاتی ہیں۔ آٹھ ستمبر کو بی جے ڈی کے ایم ایل اے راجندر ڈھولکیا کی موت کے بعد اس نشست پر ضمنی انتخاب ضروری تھا۔
جموں کشمیر کا بڈگام حلقہ
عہدیداروں نے بتایا کہ بڈگام اسمبلی ضمنی انتخاب میں 17 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لئے 173 پولنگ اسٹیشنوں پر صبح سات بجے سے پولنگ جاری ہے۔ ووٹنگ کا سلسلہ شام 6 بجے ختم ہوگا۔ بڈگام اسمبلی حلقہ میں تقریباً 1.26 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔
اس سیٹ پر ضمنی انتخاب کی ضرورت اس وقت پڑی جب عبداللہ نے گذشتہ سال کے اسمبلی انتخابات میں گاندربل کے خاندانی گڑھ سے جیت کے بعد یہ سیٹ خالی کر دی۔
یہاں 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ حکمران نیشنل کانفرنس کے آغا سید محمود کو پی ڈی پی (پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی) آغا منتظر کی طرف سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ دیگر اہم امیدواروں میں بی جے پی کے سید محسن، عوامی اتحاد پارٹی کے نذیر احمد خان، عام آدمی پارٹی کے دیبا خان، اور آزاد امیدوار منتظر محی الدین شامل ہیں۔
جموں و کشمیر کی نگروٹہ سیٹ
نگروٹہ اسمبلی حلقہ میں بھی ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ یہاں 97,000 ووٹرز دس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اس سیٹ پر بی جے پی، نیشنل کانفرنس (NC) اور جموں و کشمیر نیشنل پینتھرس پارٹی (JKNPP) کے درمیان سہ رخی مقابلہ ہے۔ یہ سیٹ گذشتہ سال 31 اکتوبر کو سابق ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کے انتقال کے بعد سے خالی تھی۔
آنجہانی دیویندر رانا کی 30 سالہ بیٹی دیویانی رانا بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ان کا مقابلہ این سی کی 37 سالہ امیدوار شمیم بیگم سے ہے، جو اردو میں پوسٹ گریجویٹ ہیں اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل (DDC) کی موجودہ رکن ہیں، اور جے کے این پی پی کے صدر ہرش دیو سنگھ بھی قسمت آزما رہے ہیں جو ایک سینئر وکیل اور سابق وزیر تعلیم ہیں۔
154 پولنگ سٹیشنوں پر کل 97,893 ووٹرز اپنا ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ سنہ 1996، سنہ 2002 اور سنہ 2008 میں لگاتار تین بار رام نگر کی نمائندگی کرنے والے ہرش دیو سنگھ پہلی بار نگروٹا سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔
وہیں سابق سرپنچ اور بی جے پی کے باغی رہنما انیل شرما پارٹی سے ٹکٹ پانے میں ناکام رہنے کے بعد آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک اور امیدوار ایڈوکیٹ جوگندر سنگھ عام آدمی پارٹی کی طرف میدان میں ہیں۔ پانچ اور آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ نگروٹہ پر سنہ 1996 سے اب تک پانچ انتخابات میں بی جے پی اور این سی نے باری باری جیت درج کی ہے۔