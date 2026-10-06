ضمنی انتخابات 2026: مغربی بنگال، تمل ناڈو، آسام اور پڈوچیری میں پولنگ جاری
الیکشن کمیشن نے پرامن اور بلاتعطل انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے پولنگ اسٹیشنوں پر وسیع انتظامات کیے ہیں۔
Published : October 6, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 10:59 AM IST
حیدرآباد: منگل کی صبح سات بجے تین ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری میں پھیلی ہوئی اسمبلی کی پانچ نشستوں اور آسام میں پارلیمنٹ کی ایک نشست کے لیے ضمنی انتخابات کی ووٹنگ کا آغاز ہوا۔ یہ ضمنی انتخابات کل چھ نشستوں کے لیے ہو رہے ہیں
آسام میں لوک سبھا کی ایک نشست اور اسمبلی کی پانچ نشستیں۔ الیکشن کمیشن نے شفاف اور پرامن پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 9 اکتوبر کو ہوگی۔
#WATCH | Tamil Nadu: DMK candidate Suganya arrives at Thalavaipattinam polling station to cast her vote in the Dharapuram Assembly by-election. The vacancy arose due to the resignation of AIADMK MLA P. Sathyabama from Dharapuram, who later joined the TVK. https://t.co/jiBGGI4jsr— ANI (@ANI) October 6, 2026
مغربی بنگال میں پولنگ جاری، ہمایوں کبیر حراست میں
مغربی بنگال کی ریجی نگر اسمبلی سیٹ پر ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کے دوران، 'عام جنتا اونیان پارٹی' (اے جے یو پی) کے سربراہ اور رکن اسمبلی ہمایوں کبیر کو ریجی نگر پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس انہیں مرشد آباد میں واقع ان کے پارٹی دفتر سے اپنے ساتھ لے گئی۔ انہوں نے آج صبح ہی ریجی نگر اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب میں اپنا ووٹ ڈالا تھا۔ فی الحال، دونوں ہی سیٹوں پر پرامن طریقے سے ووٹنگ جاری ہے۔
آسام کی ناگاؤں لوک سبھا سیٹ پر پرامن پولنگ
آسام کی ناگاؤں لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخاب کے لیے صبح سات بجے ووٹنگ شروع ہو گئی۔ اس سیٹ پر بی جے پی، کانگریس اور اے آئی یو ڈی ایف کے درمیان سہ فریقی مقابلہ ہے۔ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر صبح سے ہی ووٹروں کی لمبی لائنیں دیکھی گئیں، جن میں زیادہ تر خواتین شامل تھیں۔
BREAKING! Humayun Kabir Detained By Rejinagar Police Amid Voting In Rejinagar By-Election, WB #westbengal #bypollelections #humayunkabir #nandigram #police #bjp #ajup #live https://t.co/jlyhMNPeAD— ANI (@ANI) October 6, 2026
اسمبلی نشستیں:
تمل ناڈو میں مدورانتھکم (ایس سی) دھاراپورم (ایس سی)
مغربی بنگال میں ریجی نگر اور نندی گرام
پڈوچیری میں تھٹانچاواڑی
لوک سبھا نشست
آسام میں ناگاؤں
فی الحال مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی نشستوں، تمل ناڈو میں مدورانتھکم اور دھاراپورم، پڈوچیری میں تھٹانچاواڑی اور آسام میں ناگاؤں لوک سبھا نشست کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ آسام میں ناگاؤں کی پارلیمانی نشست پردیوت بوردولوئی کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ مغربی بنگال میں، نندی گرام اسمبلی نشست کے لیے ضمنی انتخابات سویندو ادھیکاری کے استعفے کی وجہ سے، اور ریجی نگر نشست کے لیے 'عام جنتا اونیان پارٹی' کے سربراہ ہمایوں کبیر کے استعفے کے بعد ضروری ہوئے تھے۔ پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ رنگاسامی نے اسمبلی انتخابات میں تھٹانچاواڑی اور منگلم دونوں جگہوں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد تھٹانچاواڑی کی نشست خالی کر دی تھی۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان 9 اکتوبر کو کیا جائے گا۔
#WATCH | Puducherry: Voting for the by-election for the Thattanchavady Assembly constituency has begun. The by-election is taking place here after Chief Minister and AINRC founder N. Rangasamy chose to vacate the seat after retaining the second seat of the Mangalam constituency, which he won in the April 2026 Assembly polls.— ANI (@ANI) October 6, 2026
تمل ناڈو میں سخت سکیورٹی کے درمیان ووٹنگ کا آغاز
تمل ناڈو میں مدوران تھکم اور دھاراپورمکی مخصوص اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ صبح 7 بجے سخت سکیورٹی کے درمیان شروع ہوئی۔ سکیورٹی اور نگرانی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور تمل ناڈو پولیس کے ساتھ ساتھ مرکزی مسلح پولیس فورسز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔
ووٹنگ شروع ہونے سے قبل، دونوں حلقوں میں ای وی ایم (EVMs) کی فعالیت کی جانچ کے لیے پارٹی ایجنٹس کی موجودگی میں ایک 'موک پول' (فرضی ووٹنگ) کا عمل انجام دیا گیا۔
نشستیں خالی ہونے کی وجوہات
تمل ناڈو
مدوران تھکم (ایس سی): مگارتھم کمارویل نے استعفیٰ دے دیا اور ٹی وی کے میں شامل ہو گئیں۔
دھاراپورم (ایس سی): پی ستیہ بھاما نے استعفیٰ دے دیا اور ٹی وی کے میں شامل ہو گئیں۔
مغربی بنگال
ریجی نگر - عام جنتا اننین پارٹی کے سربراہ ہمایوں کبیر کے استعفیٰ کے بعد خالی ہوا۔
نندی گرام – سویندو ادھیکاری کا استعفیٰ۔
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پڈوچیری
پڈوچیری کے موجودہ وزیر اعلیٰ این رنگاسامی نے اپریل 2026 کے اسمبلی انتخابات میں ٹھٹانچاوادی اور منگلم دونوں سے جیتنے اور منگلم سیٹ کو برقرار رکھنے کا انتخاب کرنے کے بعد ٹھٹانچاوادی سیٹ خالی کر دی۔
آسام
کانگریس رہنما پردیوت بوردولوئی کے استعفے کے بعد آسام کی ناگاؤں لوک سبھا نشست خالی ہو گئی۔