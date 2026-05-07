تمل ناڈو: ڈی ایم کے نے وجے کو اقتدار سے دور رکھنے کیلئے اے آئی اے ڈی ایم کے کی 'اتحاد کی پیشکش' کو ٹھکرا دیا
وجے کی جانب سے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرنے کے بعد گورنر آرلیکر نے پانچ مئی کو تمل ناڈو اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔
Published : May 7, 2026 at 9:53 AM IST
چنئی: وجے کی تملگا وٹری کزگم (ٹی وی کے) کو تمل ناڈو میں اپنی پہلی حکومت بنانے سے روکنے کے لیے دراوڑ منیترا کزگم (ڈی ایم کے) اور آل انڈیا انا دراوڑ منیترا کزگم (اے آئی اے ڈی ایم کے) کے بیچ بات چیت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دریں اثنا یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ڈی ایم کے نے اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت بنانے کے آفر کو مبینہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔
کانگریس کے اپنے پری پول اتحادی ڈی ایم کے کے ساتھ تعلقات توڑنے کے فیصلے اور ٹی وی کے کو حمایت دینے کے اعلان کے بعد دونوں دراوڑی حریفوں کے درمیان بات چیت کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ہوا ملی۔ دی ہندو نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اے آئی اے ڈی ایم کے نے 234 رکنی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے ڈی ایم کے کی حمایت مانگی ہے۔
تاہم، ڈی ایم کے قیادت نے یہ کہتے ہوئے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ پارٹی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور عوام کی مرضی کے خلاف نہیں جانا چاہتی۔ وہیں اے آئی اے ڈی ایم کے یا ڈی ایم کے کی طرف سے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی سرکاری تبصرہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔
قبل ازیں، ٹی وی کے لیڈر وجے نے گورنر راجندر وشواناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ گورنر نے وجے سے کہا کہ وہ 118 ایم ایل ایز کی حمایت کے خطوط جمع کرائیں۔ واضح رہے کہ کانگریس کے ساتھ اتحاد کے باوجود انہیں اسمبلی میں اکثریت تک پہنچنے کے لیے مزید پانچ ایم ایل ایز کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔
حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے 108 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ ڈی ایم کے نے 59 سیٹیں جیتیں، جب کہ اے آئی اے ڈی ایم کے نے 47 سیٹیں جیتیں۔ پانچ سیٹیں جیتنے والی کانگریس نے پہلے ہی ٹی وی کے، کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہیں پی ایم کے نے چار سیٹیں جیتیں، جب کہ آئی یو ایم ایل، سی پی آئی، سی پی آئی(ایم) اور وی سی کے نے دو دو سیٹیں جیتیں۔ بی جے پی، ڈی ایم ڈی کے اور اے ایم ایم کے نے ایک ایک سیٹ جیتی ہے۔
بدھ کی شام، اے آئی اے ڈی ایم کے نے اپنے نو منتخب ایم ایل اے کو پڑوسی ملک پڈوچیری بھیجا۔ پارٹی کے ترجمان کوائی ستیان نے پی ٹی آئی کو اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایل ایز کو وہاں رکھا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کتنے لوگ بھیجے گئے تھے یا اس فیصلے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔
وجے کی پارٹی میں پانچ ایم ایل اے کی کمی کے ساتھ اے آئی اے ڈی ایم کے نے پہلے ٹی وی کے کی زیرقیادت حکومت کی حمایت نہ کرنے کے اپنے فیصلے کا اعادہ کیا تھا۔ دریں اثنا، ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ٹی وی کے ریاست میں مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو کانگریس کو کابینہ میں دو قلمدان دینے کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔
