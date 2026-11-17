اتراکھنڈ میں خوفناک سڑک حادثہ، مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، دس افراد ہلاک، صدر جمہوریہ کا اظہار افسوس
حادثہ صبح ساڑھے پانچ بجے پیش آیا، جس کے بعد کھائی سے مدد کے لیے چیخ وپکار سنائی دینے لگی۔ حادثے کے سبب بس کا اگلا حصہ تباہ ہوگیا۔
Published : November 17, 2026 at 9:15 AM IST
رشی کیش (اتراکھنڈ): ریاست اتراکھنڈ میں منگل کی صبح رشی کیش-بدری ناتھ نیشنل ہائی وے پر ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ہریدوار سے بدری ناتھ (براستہ جوشی مٹھ) جانے والی ایک مسافر بس ضلع تہری کے 'منی کی ریتی' تھانے کی حدود میں 'گولر' کے مقام پر بے قابو ہو کر پل کے نیچے تقریباً 100 میٹر گہری کھائی میں جا گری۔
حادثہ صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے پیش آیا، جس کے فوراً بعد کھائی سے مدد کے لیے پکارنے والوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ مسافروں سے بھری اس بس (رجسٹریشن نمبر UK09PA9779) کا اگلا حصہ اس تصادم میں شدید طور پر تباہ ہو گیا۔
#WATCH | Tehri Garhwal, Uttarakhand: A bus fell into a ravine about 100 meters below a bridge near Gular Bazar. Upon receiving the information, teams from SDRF posts Byasi and Dhalwala immediately rushed to the spot and initiated rescue operations. Tehri District Magistrate Nitika Khandelwal and SSP Shweta Choubey have departed for the site. According to preliminary reports, about 30–35 people were on board the bus, out of whom approximately 20 injured individuals have been rescued. The injured are being rushed to the hospital via ambulances. Four people have lost their lives in the incident. The rescue operation is currently underway. (Source: Police)— ANI (@ANI) November 17, 2026
صدر جمہوریہ کا اظہار افسوس و تعزیت
اتراکھنڈ کے رشی کیش میں پیش آئے حادثے پر صدر جمہوریہ ہند مرمو نے اظہار افسوس و تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ کے ٹہری گڑھوال ضلع میں سڑک حادثے میں ہلاکتوں کی خبر گہرے دکھ کی بات ہے۔ میں مرنے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتی ہوں اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتی ہوں۔
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) November 17, 2026
پی ایم مودی کی جانب سے تعزیت و اظہار افسوس
اتراکھنڈ کے رشی کیش میں پیش آئے حادثے پر پی ایم مودی نے بھی اظہار افسوس و تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اتراکھنڈ کے ضلع تہری گڑھوال میں پیش آنے والے ایک حادثے میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں جان کر شدید صدمہ پہنچا۔ دکھ کی اس گھڑی میں، میں سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں: وزیر اعظم
Deeply disturbed to learn about the loss of lives due to a mishap in Tehri Garhwal district of Uttarakhand. I extend my deepest condolences to the bereaved families in this hour of grief. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) November 17, 2026
ہلاکتوں اور زخمیوں کی تفصیلات
ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے کے وقت بس میں تقریباً 30 مسافر سوار تھے۔ اس المناک حادثے میں دس افراد کے ہلاک ہونے اور تقریباً 20 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے 4 افراد کی لاشیں ابتدائی مرحلے میں ہی برآمد کر لی گئی تھیں۔ تاہم، ہلاکتوں اور زخمیوں کی حتمی تعداد کے بارے میں سرکاری تصدیق کا ابھی انتظار کیا جا رہا ہے۔
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: This morning, near Gular Bazar, a bus fell into a ravine approximately 100 meters down from a bridge. Upon receiving the information, the SDRF teams from the Byasi and Dhalwala posts immediately rushed to the incident site and initiated rescue operations. According to preliminary information, there were about 30-35 people on board the bus, out of which around 20 injured individuals have been rescued and pulled out. The injured are being sent to the hospital via ambulances. In view of the gravity of the incident, as per the directives of Commandant Arpan Yaduvanshi, additional SDRF teams have also been dispatched to the site. Police forces are present at the location, and relief and rescue operations are continuously underway in coordination between the SDRF and the police. (Source: SDRF)— ANI (@ANI) November 17, 2026
پولیس اور ایس ڈی آر ایف کا ریسکیو آپریشن
پولیس کو ایمرجنسی سروس 'ڈائل 112' کے ذریعے اس حادثے کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی منی کی ریتی تھانے کی پولیس اور گولر، شیو پوری اور بیاسی پولیس چوکیوں کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف)، فائر سروس اور ایمبولینس کی ٹیموں کو بھی فوری طور پر روانہ کیا گیا۔
6 people have lost their lives after a bus fell into a ravine about 100 meters below a bridge near Gular Bazar in Tehri Garhwal, Uttarakhand: Police— ANI (@ANI) November 17, 2026
نریندر نگر کے سرکل آفیسر (سی او) اور منی کی ریتی کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) موقع پر موجود رہ کر امدادی کارروائیوں کی براہِ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ ایس ڈی آر ایف کے جوان رسیوں کے سہارے گہری کھائی میں اترے اور پولیس و فائر سروس کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر زخمیوں کو سڑک کے کنارے لانے کا کام شروع کیا، جہاں سے انہیں ایمبولینس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔
ایس ڈی آر ایف انچارج کا بیان اور تحقیقات
ایس ڈی آر ایف کے انچارج کویندر سجوان نے موقع پر میڈیا کو بتایا، "بس میں تقریباً 30 مسافر سوار تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے ہیں جب کہ دس افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ ہماری ٹیمیں کھائی میں اتر کر مسلسل امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔"
پہاڑی شاہراہوں پر ٹریفک حادثوں پر سنگین سوالات
حادثے کی سنگینی کے پیش نظر پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں اور تاحال ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حادثے کی اصل وجہ کا فوری طور پر تعین نہیں ہو سکا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی وجوہات سامنے آ سکیں گی۔ اس دلخراش واقعے نے ایک بار پھر پہاڑی شاہراہوں پر ٹریفک کی حفاظت اور حفاظتی انتظامات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔