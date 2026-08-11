اعلیٰ سطحی بیوروکریٹک ردوبدل: دیپتی گور مکھرجی نئی اعلیٰ تعلیم سکریٹری مقرر
دیپتی گور مکھرجی 1993 بیچ مدھیہ پردیش کیڈر کی آئی اے ایس افسر ہیں۔ وہ سکریٹری محکمہ کارپوریٹ کے طورپر خدمات انجام دے رہی تھیں۔
Published : August 11, 2026 at 4:45 PM IST
نئی دہلی : مرکزی حکومت نے اعلیٰ سطح پر بیوروکریٹک ردوبدل کرتے ہوئے سینئر آئی اے ایس افسر دیپتی گور مکھرجی کو وزارت تعلیم کے محکمہ اعلیٰ تعلیم کا نیا سکریٹری مقرر کیا ہے۔ یہ تقرری پیر کو مرکز کی جانب سے کیے گئے اعلیٰ سطحی انتظامی ردوبدل کے تحت عمل میں آئی۔
دیپتی گور مکھرجی 1993 بیچ کی مدھیہ پردیش کیڈر کی آئی اے ایس افسر ہیں اور اس وقت کارپوریٹ امور کی سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھیں۔ وہ وینیت جوشی کی جگہ اعلیٰ تعلیم سکریٹری کا عہدہ سنبھالیں گی۔ وینیت جوشی کو گزشتہ ماہ پنچایتی راج کی وزارت کا سکریٹری مقرر کیا گیا تھا۔
دیپتی گور مکھرجی کی نئی ذمہ داری ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ملک کا اعلیٰ تعلیمی اور داخلہ نظام، بالخصوص مسابقتی امتحانات، شدید عوامی اور سیاسی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔خاص طور پر نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے تنازع کے بعد امتحانی نظام کی شفافیت، نگرانی اور طلبہ کا اعتماد بحال کرنا حکومت کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔
مرکزی حکومت کے انتظامی فیصلے کے مطابق نریش پال گنگوار کو بھی اعلیٰ تعلیم کے سکریٹری کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم بعد میں وزارتِ عملہ نے 23 جولائی کے حکم میں جزوی ترمیم کرتے ہوئے دیپتی گور مکھرجی کی تقرری کی منظوری دی۔
دیپتی گور مکھرجی کے اعلیٰ تعلیم سکریٹری مقرر ہونے کے بعد یوتھ افیئرز کی سکریٹری پالوی جین گوول کو نیا کارپوریٹ امور سکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی جگہ ان لینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا کے چیئرمین سنیل پالیوال کو یوتھ افیئرز کا نیا سکریٹری بنایا گیا ہے۔ اسی ردوبدل کے تحت کابینہ سکریٹریٹ میں اسپیشل ڈیوٹی پر تعینات سشیل کمار لوہانی کو ان لینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔
حکومت نے وزارت داخلہ کے محکمہ سرکاری زبان میں بھی انتظامی تبدیلی کی ہے۔ آبی وسائل، دریائے ترقی اور گنگا احیاء کے موجودہ سکریٹری وی ایل کانتھا راؤ کو محکمہ سرکاری زبان میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی مقرر کیا گیا ہے۔ وہ موجودہ سکریٹری انصولی آریا کی آئندہ ماہ کے آخر میں سبکدوشی کے بعد محکمہ سرکاری زبان کے سکریٹری کا عہدہ سنبھالیں گے۔
دوسری جانب ارچنا ورما کو آبی وسائل، دریائے ترقی اور گنگا احیاء کی نئی سکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 1995 بیچ کی آسام میگھالیہ کیڈر کی آئی اے ایس افسر ہیں اور اس وقت نیشنل واٹر مشن کی مشن ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔
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اس اعلیٰ سطحی انتظامی ردوبدل کے نتیجے میں مرکز کی متعدد اہم وزارتوں اور محکموں میں سینئر افسران کی ذمہ داریاں تبدیل ہوئی ہیں۔ خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں نئی تقرری کو نیٹ اور دیگر مسابقتی امتحانات سے متعلق جاری چیلنجز کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔