راہل گاندھی نے حکومت پر کیا حملہ، کہا: سابق آرمی چیف نروانے جھوٹ نہیں بول سکتے، پینگوئن سچا ہے یا سابق آرمی چیف

راہل گاندھی کو لوک سبھا میں بولنے سے روکنے کے خلاف اپوزیشن متحرک ہو رہی ہے۔ ایوان کی کارروائی بار بار ملتوی کی جارہی ہے۔

سابق آرمی چیف ایم ایم نروانے کی کتاب پر راہل گاندھی کا بیان (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 10, 2026 at 12:33 PM IST

6 Min Read
نئی دہلی: پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 2026 کافی ہنگامہ خیز رہا۔ اب تک کسی بھی دن ایوان کا کام خوش اسلوبی سے نہیں چل سکا ہے۔ اپوزیشن مسلسل حکمراں پارٹی پر ایوان میں بولنے کی اجازت نہ دینے کا الزام لگا رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو بولنے کا موقع نہ دینے کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیاں متحرک ہو رہی ہیں اور ایوان میں ہنگامہ برپا کر رہی ہیں۔

دریں اثنا، راہل گاندھی نے منگل کو ہندوستان کے سابق آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے کی یادداشتوں پر مبنی کتاب 'فور اسٹارز آف ڈیسٹینی' ("Four Stars of Destiny") کے پبلشر پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ یہ کتاب فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ کتاب کے پبلشر، پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا نے کہا تھا کہ ایم ایم نروانے کی کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی کاپی، چاہے پرنٹ ہو یا ڈیجیٹل، شائع، تقسیم، فروخت یا عوام کے لیے دستیاب نہیں کی گئی ہے۔

راہل گاندھی سابق آرمی چیف ایم ایم نروانے کی کتاب دکھا رہے ہیں (PTI)

راہل گاندھی کی طرف سے ناراونے کی کتاب کا حوالہ

ایوان کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے جنرل ایم ایم نروانے کی 2023 کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیا جس کا عنوان "X" ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ یادداشت آن لائن فروخت کے لیے دستیاب ہے۔ راہل نے سابق آرمی چیف نروانے کے ٹوئٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "ہیلو دوستو، میری کتاب اب دستیاب ہے۔ بس لنک کو فالو کریں۔ خوش ہو کر پڑھو، جے ہند۔ یہ مسٹر نروانے کا ٹویٹ ہے۔ یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، جس پر میں یقین نہیں کرتا، یا پینگوئن (پبلشر) جھوٹ بول رہا ہے۔ دونوں سچ نہیں ہو سکتے۔"

پینگوئن سچ کہہ رہا ہے یا سابق آرمی چیف

راہل گاندھی نے کہا کہ پینگوئن کا دعویٰ ہے کہ کتاب شائع نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ایمیزون پر دستیاب ہے۔ جنرل نروانے نے ٹویٹ کیا، "براہ کرم میری کتاب 2023 میں خریدیں۔ مجھے پینگوئن سے زیادہ نروانے پر بھروسہ ہے۔ کیا آپ پینگوئن پر نروانے سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ نروانے نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو ہندوستانی حکومت اور وزیر اعظم کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پینگوئن سچ کہہ رہا ہے یا سابق آرمی چیف"۔

'فور اسٹارز آف ڈیسٹینی'

قبل ازیں پیر کو کتاب کے پبلشر نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا، "حالیہ عوامی بحث اور میڈیا رپورٹنگ کی روشنی میں، پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس سابق بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے کی یادداشت 'فور اسٹارز آف ڈیسٹینی' کے اشاعتی حقوق ہیں۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا نے کتاب کی کوئی کاپی شائع، تقسیم، فروخت یا بصورت دیگر عوام کے لیے پرنٹ یا ڈیجیٹل شکل میں دستیاب نہیں کی ہے۔

ریکارڈ پر لانے کے لیے پبلشر کا موقف جاری

پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا نے مزید کہا کہ کوئی بھی کاپی فی الحال کسی بھی فارمیٹ میں یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر گردش میں ہے تو وہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی ہے اور اسے فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے۔ پبلشر نے کہا کہ وہ کتاب کی غیر قانونی اور غیر مجاز تقسیم کے خلاف تمام دستیاب قانونی علاج استعمال کرے گا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ بیان پبلشر کا موقف ریکارڈ پر لانے کے لیے جاری کیا جا رہا ہے۔

"غیر منظور شدہ اشاعت" کی مبینہ خلاف ورزی کا کیس درج

دریں اثنا، دہلی پولیس نے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز اور نیوز فورمز پر موصول ہونے والی معلومات کا نوٹس لیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کتاب "فور اسٹارز آف ڈیسٹینی" کی پری پرنٹ کاپی گردش کر رہی ہے اور اسپیشل سیل نے "غیر منظور شدہ اشاعت" کی مبینہ خلاف ورزی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ دہلی پولیس حکام نے بتایا کہ کتاب کی پری پرنٹ کاپی ملنے کے دعوے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

غیر مطبوعہ لٹریچر کا حوالہ نہ دیں

گزشتہ ہفتے، صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر لوک سبھا میں اپنی تقریر کے دوران، کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ہندوستان کے سابق آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے کی پہلے سے چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ دینے کی کوشش کی، جس سے سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حکمران جماعت نے ان کے ریمارکس کی سخت مخالفت کی۔ اسپیکر نے ایک حکم جاری کیا جس میں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف سے کہا گیا کہ وہ غیر مطبوعہ لٹریچر کا حوالہ نہ دیں۔

ایڈیٹر کی پسند

