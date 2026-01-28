ETV Bharat / bharat

بجٹ اجلاس 2026 آج سے شروع، حکومت کی سیاسی جماعتوں سے ایوان چلانے میں تعاون کی اپیل

پارلیمانی امور کے وزیر نے بتایا کہ اقتصادی سروے 29 جنوری کو پیش کیا جائے گا اور بجٹ یکم فروری کو پیش کیا جائے گا۔

کل جماعتی اجلاس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ (درمیان)، مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو (بائیں) اور مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 28, 2026 at 8:57 AM IST

نئی دہلی: پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آج بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر مرکزی حکومت نے منگل کو تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ دونوں ایوانوں یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے کام کاج کو خوش اسلوبی سے چلانے میں تعاون کریں۔

بجٹ اجلاس سے قبل کل جماعتی میٹنگ کے بعد پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ "بجٹ سیشن کا پہلا حصہ صدر جمہوریہ کے خطاب پر تحریک شکریہ پر مشتمل ہو گا۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بجٹ پر بحث ہو گی۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کی ہے کہ سیشن کو خوش اسلوبی سے چلانے میں مدد کریں۔"

رجیجو نے کہا کہ میٹنگ کی صدارت وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کی۔ راجیہ سبھا کے لیڈر جے پی نڈا، مرکزی وزراء ارجن رام میگھوال، اور ایل مروگن بھی میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ رجیجو نے کہا کہ "ہم نے مختلف پارٹیوں کے فلور لیڈروں کی تجاویز کو مدنظر رکھا ہے۔ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایوان کو چلانے میں تعاون کریں کیونکہ یہ بجٹ سیشن ہے اور سال 2026 کا پہلا پارلیمنٹ اجلاس ہے۔"

رجیجو نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی سروے 29 جنوری کو پیش کیا جائے گا، اور بجٹ یکم فروری کو وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن پیش کریں گی۔ اس دوران کانگریس نے سیشن سے پہلے اپنے مجوزہ قانون سازی کے ایجنڈے کو شیئر نہ کرنے پر مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میٹنگ کے بعد کانگریس لیڈر کے سریش نے کہا کہ "اپوزیشن پارٹیاں اس بات سے ناخوش ہیں کہ پیش کیے جانے والے بلوں کی کوئی فہرست شیئر نہیں کی گئی۔"

سریش نے کہا کہ حکومت کے وزراء نے بتایا کہ ایجنڈا بعد میں شیئر کیا جائے گا، لیکن کانگریس نے اس پر ناراضگی ظاہر کی اور حکومت پر شفافیت کی کمی کا الزام لگایا۔ یو جی سی کے نئے رہنما خطوط سمیت کئی مسائل پر بحث کے لیے اپوزیشن کے مطالبے کا جواب دیتے ہوئے رجیجو نے کہا کہ حکومت بحث کے لیے تیار ہے، لیکن پارٹیوں کو بجٹ پاس کرنے کے لیے ان کی آئینی ذمہ داری یاد دلائی۔ تاہم، رجیجو نے واضح کیا کہ حکومت منریگا کی جگہ نئے متعارف کردہ 'وی بی جی رام جی' قانون کو واپس نہیں لے گی۔

ایڈیٹر کی پسند

