بجٹ2026: نوجوانوں کی قسمت چمکے گی! اے وی جی سی سیکٹر میں پیدا ہوگی بیس لاکھ نوکریاں، حکومت کے مکمل پلان کے بارے میں یہاں جانیں

بجٹ 2026 اورنج اکانومی پر زور دیتا ہے، جس کا ہدف 15,000 اسکولوں میں لیبز قائم کرنا، 2030 تک 20 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔

اورنج اکانومی: تفریح ​​اور تخلیقی صلاحیتوں سے ملک کا منظر نامہ بدل جائے گا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 1, 2026 at 4:02 PM IST

4 Min Read
نئی دہلی: مودی حکومت نے بجٹ 2026 میں ملک کے نوجوانوں اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کئی بڑے اعلانات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اینیمیشن، ویژول ایفیکٹس، گیمنگ اور کامکس (اے وی جی سی) سیکٹر کو "اورنج اکانومی" کی اہم بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس شعبے کو عالمی سطح پر بلند کرنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔

2030 تک 20 لاکھ نوکریوں کا ہدف

وزیر خزانہ نے کہا کہ ہندوستان کا اے وی جی سی سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور 2030 تک تقریباً 20 لاکھ ہنرمند پیشہ ور افراد کی ضرورت ہوگی۔ حکومت کا مقصد اس تعداد کو بڑھانا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔

AVGC ٹریننگ 15,000 اسکولوں میں شروع ہوگی (ETV Bharat)

15,000 اسکولوں اور 500 کالجوں میں مواد تخلیق کرنے والی لیبز

حکومت نے اسکول کی سطح سے نوجوانوں کو مستقبل کے ہنر سکھانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ممبئی میں واقع انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کریٹیو ٹیکنالوجیز (IICT) کے ساتھ مل کر ملک بھر کے 15,000 سیکنڈری اسکولوں اور 500 کالجوں میں 'AVGC Content Creator Labs' قائم کی جائیں گی۔ ان لیبز میں طلباء کو نہ صرف کتابی علم حاصل ہوگا بلکہ اینیمیشن، گیمنگ اور ڈیجیٹل مواد کی تخلیق کی عملی تربیت بھی دی جائے گی۔

مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے

بجٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستانی AVGC صنعت کی مالیت 2023 میں 3.92 بلین ڈالر تھی اور 2026 تک اس کے 6.8 بلین ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اینیمیشن اور وی ایف ایکس سیکٹر 1.3 بلین ڈالر سے بڑھ کر 2.2 بلین ڈالر ہو جائے گا۔ آن لائن گیمنگ کے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی ہوگی، جو 2.62 بلین ڈالر سے 4.6 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔

'اورنج اکانومی' کے فوائد

اینیمیشن، گیمنگ اور تخلیقی فنون کو 'اورنج اکانومی' کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے جی ڈی پی میں 1-2 فیصد کا حصہ ڈالتا ہے۔ اس شعبے سے ڈیجیٹل مواد کی برآمدات کا تخمینہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر سالانہ ہے۔ اس سے نہ صرف روزگار میں اضافہ ہوگا بلکہ 'ڈیجیٹل انڈیا' اور 'میک ان انڈیا' کو بھی تقویت ملے گی۔

اورنج اکانومی: تفریح ​​اور تخلیقی صلاحیتوں سے ملک کا منظر نامہ بدل جائے گا (ETV Bharat)

کیریئر کے مواقع

AVGC سیکٹر میں کیریئر کے بہت سے عہدے دستیاب ہیں۔ ان میں اینیمیٹرز، وی ایف ایکس آرٹسٹ، گیم ڈویلپرز، کامک تخلیق کار اور ایکس آر ماہرین شامل ہیں۔ نوجوانوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح کورس کا انتخاب کریں، معروف اداروں سے تربیت حاصل کریں اور مایا، یونٹی، بلینڈر اور غیر حقیقی انجن جیسے سافٹ ویئر میں مہارت حاصل کریں۔ ڈیجیٹل پورٹ فولیو بنانا اور انٹرنشپ کے ذریعے تجربہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔

AVGC ٹریننگ 15,000 اسکولوں میں شروع ہوگی

اس حکومتی اقدام سے ہندوستان کو ایک عالمی مواد کے مرکز کے طور پر ابھرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ اقدام نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے شوق یا تخلیقی صلاحیتوں کو زیادہ معاوضے والی ملازمتوں میں بدل دیں۔

