بجٹ2026: نوجوانوں کی قسمت چمکے گی! اے وی جی سی سیکٹر میں پیدا ہوگی بیس لاکھ نوکریاں، حکومت کے مکمل پلان کے بارے میں یہاں جانیں
بجٹ 2026 اورنج اکانومی پر زور دیتا ہے، جس کا ہدف 15,000 اسکولوں میں لیبز قائم کرنا، 2030 تک 20 لاکھ ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔
Published : February 1, 2026 at 4:02 PM IST
نئی دہلی: مودی حکومت نے بجٹ 2026 میں ملک کے نوجوانوں اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے کئی بڑے اعلانات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اینیمیشن، ویژول ایفیکٹس، گیمنگ اور کامکس (اے وی جی سی) سیکٹر کو "اورنج اکانومی" کی اہم بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس شعبے کو عالمی سطح پر بلند کرنے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔
2030 تک 20 لاکھ نوکریوں کا ہدف
وزیر خزانہ نے کہا کہ ہندوستان کا اے وی جی سی سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور 2030 تک تقریباً 20 لاکھ ہنرمند پیشہ ور افراد کی ضرورت ہوگی۔ حکومت کا مقصد اس تعداد کو بڑھانا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔
15,000 اسکولوں اور 500 کالجوں میں مواد تخلیق کرنے والی لیبز
حکومت نے اسکول کی سطح سے نوجوانوں کو مستقبل کے ہنر سکھانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ممبئی میں واقع انڈین انسٹی ٹیوٹ آف کریٹیو ٹیکنالوجیز (IICT) کے ساتھ مل کر ملک بھر کے 15,000 سیکنڈری اسکولوں اور 500 کالجوں میں 'AVGC Content Creator Labs' قائم کی جائیں گی۔ ان لیبز میں طلباء کو نہ صرف کتابی علم حاصل ہوگا بلکہ اینیمیشن، گیمنگ اور ڈیجیٹل مواد کی تخلیق کی عملی تربیت بھی دی جائے گی۔
India’s Animation, Visual Effects, Gaming and Comics #AVGC sector is a growing industry, projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary… pic.twitter.com/clFALx1CNw— PIB India (@PIB_India) February 1, 2026
مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے
بجٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستانی AVGC صنعت کی مالیت 2023 میں 3.92 بلین ڈالر تھی اور 2026 تک اس کے 6.8 بلین ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اینیمیشن اور وی ایف ایکس سیکٹر 1.3 بلین ڈالر سے بڑھ کر 2.2 بلین ڈالر ہو جائے گا۔ آن لائن گیمنگ کے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی ہوگی، جو 2.62 بلین ڈالر سے 4.6 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔
ऑरेंज इकॉनॉमी— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2026
भारत का एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (#AVGC) क्षेत्र एक तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। मैं मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ के सहयोग से 15,000 माध्यमिक… pic.twitter.com/MkQ95DeLRB
'اورنج اکانومی' کے فوائد
اینیمیشن، گیمنگ اور تخلیقی فنون کو 'اورنج اکانومی' کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کے جی ڈی پی میں 1-2 فیصد کا حصہ ڈالتا ہے۔ اس شعبے سے ڈیجیٹل مواد کی برآمدات کا تخمینہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر سالانہ ہے۔ اس سے نہ صرف روزگار میں اضافہ ہوگا بلکہ 'ڈیجیٹل انڈیا' اور 'میک ان انڈیا' کو بھی تقویت ملے گی۔
کیریئر کے مواقع
AVGC سیکٹر میں کیریئر کے بہت سے عہدے دستیاب ہیں۔ ان میں اینیمیٹرز، وی ایف ایکس آرٹسٹ، گیم ڈویلپرز، کامک تخلیق کار اور ایکس آر ماہرین شامل ہیں۔ نوجوانوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح کورس کا انتخاب کریں، معروف اداروں سے تربیت حاصل کریں اور مایا، یونٹی، بلینڈر اور غیر حقیقی انجن جیسے سافٹ ویئر میں مہارت حاصل کریں۔ ڈیجیٹل پورٹ فولیو بنانا اور انٹرنشپ کے ذریعے تجربہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔
AVGC ٹریننگ 15,000 اسکولوں میں شروع ہوگی
اس حکومتی اقدام سے ہندوستان کو ایک عالمی مواد کے مرکز کے طور پر ابھرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ اقدام نوجوانوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے شوق یا تخلیقی صلاحیتوں کو زیادہ معاوضے والی ملازمتوں میں بدل دیں۔