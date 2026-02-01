بجٹ 2026: ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں، نیا انکم ٹیکس ایکٹ یکم اپریل 2026 سے نافذ العمل ہوگا
وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے بڑا اعلان کیا۔ انھوں نے کہا کہ، نیا انکم ٹیکس قانون یکم اپریل 2026 سے نافذ ہوگا،
Published : February 1, 2026 at 2:38 PM IST
حیدرآباد: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ٹیکس سے متعلق کئی بڑے اعلانات کیے ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے، حکومت نے غیر ملکی ٹور پیکجوں پر ٹی سی ایس کو کم کر کے 2فیصد کر دیا ہے، جو پہلے 5 فیصد اور 20 فیصد تھا۔ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سفری بکنگ پر ٹیکس کم ہو گیا ہے۔ بیرون ملک تعلیم یا علاج کے لیے رقم بھیجنے والے خاندانوں کو بھی ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ ایل آر ایس کے تحت تعلیم اور طبی اخراجات پر ٹی سی ایس کو پانچ فیصد سے کم کر کے 2 فیصد کر دیا گیا ہے۔
ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں
جیسے کی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ اس بار انکم ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
کسی ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان نہیں
اپنی بجٹ تقریر میں، مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ معمولی فیس ادا کرکے نظرثانی شدہ ریٹرن داخل کرنے کے لیے دستیاب وقت کو 31 دسمبر سے 31 مارچ تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے ٹائم لائن کو الگ الگ کرنے کی تجویز بھی ہے۔ آئی ٹی آر ایک اور آئی ٹی آر دو والے افراد 31 جولائی تک فائل کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، غیر آڈٹ کاروباری معاملات یا ٹرسٹ کو 31 اگست تک کا وقت دینے کی تجویز ہے۔
نیا انکم ٹیکس ایکٹ یکم اپریل 2026 سے نافذ العمل
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اپنی بجٹ تقریر میں اعلان کیا کہ انکم ٹیکس ایکٹ، 2025 یکم اپریل 2026 سے نافذ ہو جائے گا، جو 1961 کے چھ دہائیوں پرانے انکم ٹیکس ایکٹ کی جگہ لے گا۔ ایک بار لاگو ہونے کے بعد جرمانے کے بجائے ٹیکس ادا کرکے چھوٹ حاصل کی جاسکتی ہے۔
نیا انکم ٹیکس ایکٹ کیا ہے؟
یہ انکم ٹیکس ایکٹ یکم اپریل سے شروع ہونے والے اگلے مالی سال سے نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ کا مقصد نئے قانون کے تحت تعمیل کو آسان بنانے کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فارم کو آسان بنانا ہے۔
نئے انکم ٹیکس سلیب کے مطابق تین لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تین لاکھ سے سات لاکھ روپے کے درمیان کی آمدنی پر پانچ فیصد ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ سات لاکھ سے دس لاکھ روپے کے درمیان کی آمدنی پر 10 فیصد ٹیکس ہے۔ 10 لاکھ سے 12 لاکھ روپے کے درمیان کی آمدنی پر 15 فیصد ٹیکس ہے۔ 12 لاکھ سے 15 لاکھ روپے کے درمیان کی آمدنی پر 15 فیصد ٹیکس ہے۔
نیا قانون ٹیکس کے قوانین کو آسان بنائے گا اور لفظوں میں کمی لائے گا، جس سے انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نئے ایکٹ میں ٹیکس کی کوئی نئی شرحیں متعارف نہیں کی گئی ہیں اور محض زبان کو آسان بنایا گیا ہے، جو انکم ٹیکس کے پیچیدہ قوانین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
نئے قانون میں غیر ضروری دفعات اور پرانی زبان کو ہٹا دیا گیا ہے اور انکم ٹیکس ایکٹ 1961 میں سیکشنز کی تعداد 819 تھی جسے گھٹا کر 536 اور ابواب کی تعداد 47 سے 23 کر دی گئی ہے۔ نئے ایکٹ میں لفظوں کی گنتی 260,000 ہے جو کہ پرانے قانون میں اس کی تعداد 512,000 تھی۔ وضاحت کو بڑھانے کے لیے نئے ایکٹ میں متن کے بجائے 390 ٹیبل شامل کئے گئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: