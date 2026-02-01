بجٹ 2026: وزارت اقلیتی امور کے بجٹ میں صرف ڈیڑھ فیصد کا معمولی اضافہ
پچھلے بجٹ میں اقلیتوں کی ترقی کے لیے مختلف اسکیموں کے لیے 1,913.98 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔
Published : February 1, 2026 at 6:25 PM IST
نئی دہلی: وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اتوار کو پارلیمنٹ میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی وزیر خزانہ نے وزارت اقلیتی امور کے بجٹ میں معمولی اضافہ کیا۔ وزارت اقلیتی امور کے لیے 3,400 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ یہ معمولی اضافہ 2025-26 میں مختص کردہ رقم سے صرف 50 کروڑ روپے (یا 1.5 فیصد) زیادہ ہے۔
پچھلے سال، نرملا سیتا رمن نے اقلیتی امور کی وزارت کے لیے کل 3,350 کروڑ روپے مختص کیے تھے، جو 25-2024 کے بجٹ میں 3,183 کروڑ روپے کے الاٹمنٹ سے 166 کروڑ روپے زیادہ تھے۔
جبکہ مالی سال 2025-26 میں پانچ فیصد کے اضافے کے بعد وزارت اقلیتی امور کا بجٹ 3,350 کروڑ روپے تک پہنچ گیا، اندرونی اخراجات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ 1,913.98 کروڑ روپے کے فنڈز کا ایک بڑا حصہ 'اقلیتوں کی ترقی کی کئی اسکیموں' کے لیے مختص کئے گئے تھے۔
یہ پروگرام بنیادی طور پر پردھان منتری جن وکاس کاریہ کرم (PMJVK) کو فنڈ فراہم کرتا ہے، جو ان علاقوں میں اسکولوں، ہاسٹلوں اور اسپتالوں کی تعمیر کو ترجیح دیتا ہے جہاں اقلیتی برادریاں رہتی ہیں۔ یہ مالی سال 2024 کے بجٹ سے بہت زیادہ اضافہ تھا۔
اقلیتی طلباء کو تعلیمی میدان میں بااختیار بنانے کا بجٹ گزشتہ سال 678.03 کروڑ روپے مقرر کیا گیا تھا۔ یہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں تیزی سے کم ہوا تھا کیونکہ پہلے تعلیمی بجٹ 1,500 کروڑ روپے سے زیادہ تھا۔
طلباء تنظیمیں اور کمیونٹی رہنما بجٹ کے اعلانات کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اقلیتوں کو امید تھی کہ حکومت انفراسٹرکچر کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ کی فراہمی پر توجہ دے گی۔
ایک اور اہم شعبہ بڑی اسکیموں اور پراجیکٹس کا زمرہ ہے، جسے پچھلے بجٹ میں 1,237.32 کروڑ روپے کردیا گیا تھا۔ اس میں پی ایم وکاس اسکیم بھی شامل ہے، جو نوجوانوں اور خواتین کو جدید ملازمت کی مہارت فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔
27 جنوری 2026 کو پارلیمنٹ میں ایک حالیہ تحریری جواب میں، مرکزی وزیر کرن رجیجو نے حکومت کی حکمت عملی کا دفاع کیا۔ انھوں نے ، "ہنرمندی کے ذریعے سماجی و اقتصادی بااختیار بنانے" پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزارت انٹیگریٹڈ پی ایم وکاس اسکیم کے ذریعے اقلیتی نوجوانوں کو "نوکری کے متلاشیوں کے بجائے ملازمت پیدا کرنے والے" بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
