نرملا سیتا رمن کا بڑا اعلان: ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل بنایا جائے گا
عام بجٹ 2026-27: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔
Published : February 1, 2026 at 12:58 PM IST
حیدرآباد: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اتوار کو پارلیمنٹ میں ملک کا عام بجٹ 2026-27 پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں حکومت نے ترقی، شمولیت اور سماج کو بااختیار بنانے کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کے روشن اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل کا اعلان کیا۔
اپنی تقریر کے دوران وزیر خزانہ نے خواتین کو بااختیار بنانے پر خصوصی زور دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک کے ہر ضلع میں خواتین کے لیے ہاسٹل بنایا جائے گا، جو طالبات اور نوکری پیشہ خواتین کو محفوظ اور آرام دہ رہائش فراہم کرے گا۔ مرکزی حکومت کے اس قدم کو لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار میں خواتین کی شرکت کو بڑھانے میں مددگار سمجھا جا رہا ہے۔
Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " ...in higher education, stem institutions, prolonged hours of study, and collaborative laboratory work pose some challenges for girl students. through vgf, viability gap funding and capital support, one girls’ hostel will be… pic.twitter.com/QyJxeznZN7— IANS (@ians_india) February 1, 2026
مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بجٹ پیش کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے اقدامات کا دعویٰ کیا۔ انھوں نے کہا کہ، "ہمارے رہنما اصول کے طور پر خود انحصاری کے ساتھ، ہم نے گھریلو مینوفیکچرنگ کی صلاحیت، توانائی کی حفاظت، اور ضروری درآمدات پر انحصار کو کم کیا ہے۔ مزید برآں، ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ حکومت کے ہر اقدام سے شہریوں کو فائدہ پہنچے۔ روزگار پیدا کرنے، زرعی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات شروع کی گئی ہیں، یہ گھریلو خدمات، بجلی کی فراہمی اور گھریلو خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔
