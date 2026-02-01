ETV Bharat / bharat

نرملا سیتا رمن کا بڑا اعلان: ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل بنایا جائے گا

عام بجٹ 2026-27: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل کی تعمیر کا اعلان کیا ہے۔

نرملا سیتا رمن کا بڑا اعلان: ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل بنایا جائے گا
نرملا سیتا رمن کا بڑا اعلان: ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل بنایا جائے گا (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 1, 2026 at 12:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے اتوار کو پارلیمنٹ میں ملک کا عام بجٹ 2026-27 پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں حکومت نے ترقی، شمولیت اور سماج کو بااختیار بنانے کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کے روشن اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے ہر ضلع میں گرلز ہاسٹل کا اعلان کیا۔

اپنی تقریر کے دوران وزیر خزانہ نے خواتین کو بااختیار بنانے پر خصوصی زور دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک کے ہر ضلع میں خواتین کے لیے ہاسٹل بنایا جائے گا، جو طالبات اور نوکری پیشہ خواتین کو محفوظ اور آرام دہ رہائش فراہم کرے گا۔ مرکزی حکومت کے اس قدم کو لڑکیوں کی تعلیم اور روزگار میں خواتین کی شرکت کو بڑھانے میں مددگار سمجھا جا رہا ہے۔

مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بجٹ پیش کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے اقدامات کا دعویٰ کیا۔ انھوں نے کہا کہ، "ہمارے رہنما اصول کے طور پر خود انحصاری کے ساتھ، ہم نے گھریلو مینوفیکچرنگ کی صلاحیت، توانائی کی حفاظت، اور ضروری درآمدات پر انحصار کو کم کیا ہے۔ مزید برآں، ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ حکومت کے ہر اقدام سے شہریوں کو فائدہ پہنچے۔ روزگار پیدا کرنے، زرعی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات شروع کی گئی ہیں، یہ گھریلو خدمات، بجلی کی فراہمی اور گھریلو خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

BUDGET MAJOR ANNOUNCEMENTS
WOMEN HOSTEL SCHEME
BUDGET 2026 EDUCATION
بجٹ 2026
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.