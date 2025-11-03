راجستھان: بھارت پاکستان سرحد پر ڈرون سے اسمگلنگ کی کوشش ناکام، ڈھائی کروڑ روپے مالیت کی ہیروئن برآمد
بی ایس ایف اور پولیس نے پاک بھارت سرحد پر ہیروئن کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 500 گرام منشیات ضبط کر لی۔
Published : November 3, 2025 at 10:51 AM IST
سری گنگا نگر: راجستھان میں بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے اتوار کی رات بھارت پاکستان سرحد کے قریب ڈرون کے ذریعے ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور تقریباً 500 گرام ممنوعہ مواد برآمد کیا، جس کی قیمت تقریباً ڈھائی کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔
رات دیر گئے بی او پی آنندسر علاقے میں ڈرون کی آواز سننے کے بعد 118 ویں بٹالین کے بی ایس ایف کے اہلکاروں نے فوری طور پر مقامی پولیس کو الرٹ کیا، جس کے بعد بی ایس ایف اور پولیس نے آس پاس کے کھیتوں میں مشترکہ تلاشی مہم شروع کی۔
ایس پی امریتا دوہان نے کہا کہ ڈرون کی آواز سننے کے بعد بی ایس ایف اور مقامی پولیس نے آس پاس علاقوں میں تلاشی مہم تیز کر دی اور کئی گاؤں والوں سے پوچھ گچھ کی۔ تلاشی کے دوران گاؤں 23-O کے قریب ایک کھلے میدان میں ایک پیلے رنگ کا پیکٹ ملا۔ پیکٹ میں تقریباً 500 گرام ہیروئن تھی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی قیمت 2.5 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ مقامی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں۔
منشیات کی برامدگی کے بعد بھی بی ایس ایف اور پولیس نے سرچ آپریشن جاری رکھا، اس دوران انہیں کوئی اور مشتبہ چیز نہیں ملی۔ دوہان نے کہا، "واقعہ کے بعد بی ایس ایف اور مقامی پولیس نے آس پاس کے علاقوں میں ایک گہری تلاشی مہم چلائی۔ تاہم، موقعے سے کوئی اور مشکوک چیز نہیں ملی۔"
یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منشیات سرحد پار سے پاکستان میں آنے والے ڈرونز کے ذریعے گرائی گئی تھی اور ان کا مقصد ممنوعہ مادے کو بھارتی اسمگلروں تک پہنچانا تھا، جو اس کے بعد یہ منشیات پنجاب اور دیگر ریاستوں میں تقسیم کرتے۔ اس معاملے میں مزید تفتیش جاری ہے۔
