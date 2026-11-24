بنگلہ دیشی مویشی اسمگلروں کا مبینہ پیچھا کرتے ہوئے دریائے براک میں کودنے والا بی ایس ایف جوان لاپتہ؛ ایس ڈی آر ایف کا سرچ آپریشن جاری
بی ایس ایف کو یہ خفیہ اطلاع ملی تھی کہ چار سے پانچ نامعلوم افراد سرحد پار مویشیوں کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔
Published : November 24, 2026 at 9:54 AM IST
تیزپور / سلچر (آسام): آسام کے ضلع کچھار میں پیر کی صبح سویرے بھارت-بنگلہ دیش بین الاقوامی سرحد کے قریب مشتبہ مویشی اسمگلروں کا پیچھا کرتے ہوئے بارڈر سکیورٹی فورس (BSF) کا ایک جوان مبینہ طور پر دریائے براک میں چھلانگ لگانے کے بعد لاپتہ ہو گیا ہے۔ لاپتہ جوان کی شناخت کانسٹیبل کے وینو کے طور پر ہوئی ہے، جن کا تعلق بنیادی طور پر ریاست آندھرا پردیش سے ہے۔ ان کی تلاش کے لیے اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF) اور مقامی پولیس کی مدد سے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔
ہری نگر سرحدی علاقے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی
سکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ ضلع کچھار کے ہری نگر سرحدی علاقے میں پیش آیا۔ بی ایس ایف کو یہ مصدقہ خفیہ اطلاع موصول ہوئی تھی کہ چار سے پانچ نامعلوم اسمگلر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دریائی راستے سے سرحد پار مویشیوں کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے، بی ایس ایف کے دو مستعد جوان (ہیڈ کانسٹیبل جتیندر یادو اور کانسٹیبل کے وینو) مشتبہ اسمگلروں کو روکنے اور انہیں حراست میں لینے کے لیے موقع کی جانب آگے بڑھے۔ تاہم، جب سکیورٹی اہلکاروں نے ملزمین کو للکارا تو وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے مبینہ طور پر دریائے براک میں کود گئے۔ اسمگلروں کو فرار ہونے سے روکنے اور پکڑنے کی کوشش میں بی ایس ایف کے دونوں جوان بھی فرض کی ادائیگی کے جذبے کے تحت پانی میں اتر گئے۔
ایک جوان بحفاظت کنارے پر لوٹا، کے وینو لاپتہ؛ ایس ایس پی کا بیان
دریا کے تیز بہاؤ اور گہرائی کے باعث صورتحال پیچیدہ ہو گئی۔ جہاں ہیڈ کانسٹیبل جتیندر یادو جدوجہد کے بعد بحفاظت دریا کے کنارے واپس لوٹنے میں کامیاب رہے، وہیں کانسٹیبل کے وینو پانی کے بہاؤ میں لاپتہ ہو گئے۔ کچھار پولیس کے مطابق، ہری نگر بارڈر آؤٹ پوسٹ (BOP) کے کمپنی کمانڈر نے فوری طور پر فون پر مقامی پولیس کو اس حادثے کی اطلاع دی۔
اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایس ڈی آر ایف (SDRF) کی خصوصی ریسکیو ٹیمیں غوطہ خوروں اور کشتیوں کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور دریا میں تلاش کی مہم شروع کر دی۔ کچھار کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SSP) پارتھ پرتم داس نے بتایا کہ لاپتہ بی ایس ایف جوان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ڈی آر ایف اور بی ایس ایف کی مشترکہ ٹیمیں دریا کے مختلف حصوں میں مسلسل تلاش کر رہی ہیں اور سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
سرحدی چیلنجز اور میگھالیہ کا حالیہ واقعہ
اس واقعے نے آسام اور شمال مشرقی ریاستوں میں بھارت-بنگلہ دیش سرحد پر سرحد پار اسمگلنگ اور دراندازی کی سرگرمیوں کا سامنا کرتے وقت سکیورٹی فورسز کو درپیش شدید جغرافیائی و موسمی خطرات کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔ قابلِ ذکر ہے کہ بھارت-بنگلہ دیش سرحد پر بی ایس ایف جوانوں سے جڑا حالیہ دنوں میں یہ دوسرا حساس واقعہ ہے، جس نے سرحدی انتظام اور سلامتی کے حوالے سے نئے خدشات کو جنم دیا ہے۔
محض ایک ہفتہ قبل، پڑوسی ریاست میگھالیہ کے ڈاوکی (Dawki) سرحدی علاقے میں گشت کے دوران نادانستہ طور پر بین الاقوامی سرحد پار کر جانے کے بعد بنگلہ دیشی سرحدی حکام نے ایک بی ایس ایف جوان کو حراست میں لے لیا تھا اور انہیں ضلع سلہٹ لے گئے تھے۔ بعد ازاں دونوں ممالک کی سرحدی افواج کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطحی فلیگ میٹنگ اور سفارتی رابطوں کے بعد انہیں بحفاظت رہا کر دیا گیا تھا۔