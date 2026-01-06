بی ایس ایف نے بنگلہ دیشی شادی شدہ بیٹی کو آخری بار اپنے متوفی والد سے ملنے کی اجازت دے دی
شادی شدہ بنگلہ دیشی بیٹی کی درخواست پر 101 سالہ شخص کی لاش سرحد کے زیرو پوائنٹ پر لائی گئی۔
Published : January 6, 2026 at 3:36 PM IST
نادیہ (مغربی بنگال): ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی تعلقات کشیدہ ہوسکتے ہیں، لیکن بارڈر سیکورٹی فورس سرحد پر انسانی معاملات میں چوکس رہتی ہے۔ بی ایس ایف نے بنگلہ دیشی خاتون کو اپنے متوفی ہندوستانی والد کو آخری بار دیکھنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ نادیہ ضلع کے چھپرا سرحدی علاقے میں پیش آیا۔
شادی شدہ بنگلہ دیشی بیٹی کی درخواست پر 101 سالہ شخص کی لاش سرحد کے زیرو پوائنٹ پر لائی گئی۔ وہاں بیٹی عمیرہ بی بی نے اپنے والد کو آخری بار دیکھا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ متوفی کے اہل خانہ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں اس سارے عمل میں بی جی بی (بارڈر گارڈ بنگلہ دیش) سے مکمل تعاون حاصل رہا۔
قابل ذکر ہے کہ اسرافیل ہلسونا چھپرا تھانہ علاقے کے ہاتکھولا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ حال ہی میں بڑھاپے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ خبر ان کی بیٹی تک پہنچی، جس کی شادی بنگلہ دیش کے ضلع چواڈانگا کے گاؤں کتوب پور میں ہوئی ہے۔ اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر عمیرہ بی بی نے آخری بار ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے اپنے والد کے گاؤں میں اپنے گھر والوں کو فون پر اس بارے میں بتایا۔
معلوم ہوا ہے کہ چھپرا میں عمیرہ کے اہل خانہ نے مقامی ہتکھولا گرام پنچایت کو واقعہ کی اطلاع دی۔ پنچایت نے بی ایس ایف کی 101ویں بٹالین سے رابطہ کیا۔ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے بی ایس ایف نے فوری طور پر بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے اہلکاروں کے ساتھ سرحد کے زیرو پوائنٹ پر میٹنگ طلب کی۔ ملاقات کے بعد دونوں خاندانوں کو آگاہ کر دیا گیا۔ جب اسرافیل ہلسونہ کی میت کو ہٹ کھولہ بارڈر کے زیرو پوائنٹ پر لایا گیا تو ان کی بیٹی نے اپنے والد کو آخری بار دیکھا۔ وہ ان کے جنازے میں بھی شریک ہوہیں۔
اس بارے میں ہاٹکھولا گرام پنچایت کے نائب سربراہ اتیہار ہلسونہ نے کہا، "اسرافیل ہلسونہ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، ان کی ایک بیٹی کی بنگلہ دیش میں شادی ہوئی ہے، وہ اپنے والد سے آخری بار ملنا چاہتی تھی، خاندان نے اس بارے میں ہماری پنچایت کو مطلع کیا، ہم نے بی ایس ایف سے رابطہ کیا، پھر بی ایس ایف اور بی جی بی نے اسے آخری بار ملاقات کا موقع دیا اور بی ایس ایف نے اس کے والد سے ملاقات کی۔ اس سارے عمل میں بی ایس ایف نے بہت تعاون کے ساتھ کام کیا ہم اس سے بہت خوش ہیں۔