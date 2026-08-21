طلبا احتجاج میں پیلٹ سے زخمی نوجوان کے لیے ایف آئی آر کا مطالبہ، راہل گاندھی کا پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا
راہل گاندھی ساحل لوچاب کو اپنے ساتھ لے کر ڈی سی پی دفتر پہنچے اور پولیس سے شکایت پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔
Published : August 21, 2026 at 2:47 PM IST
نئی دہلی : لوک سبھا میں قائدِ حزب اختلاف راہل گاندھی نے جمعہ کو نئی دہلی کے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا دیتے ہوئے 20 جولائی کو طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ طور پر پیلٹ گن سے زخمی ہونے والے نوجوان ساحل لوچاب کی شکایت پر ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی ساحل لوچاب کے ہمراہ پہلے مندر مارگ پولیس اسٹیشن پہنچے، جہاں انہوں نے واقعہ کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا۔
پولیس کی جانب سے ان کا مطالبہ قبول نہ کیے جانے کے بعد وہ پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن پہنچے اور وہاں ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ڈی سی پی) سے ملاقات کی۔ ڈی سی پی کے ساتھ بات چیت کے باوجود معاملہ حل نہ ہونے پر راہل گاندھی پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ ساحل لوچاب کے مطابق اسے احتجاج کے دوران پیلٹ سے آنکھ اور پیٹ میں چوٹیں آئی تھیں، جس کے بعد اسے ایمس ٹراما سینٹر میں سرجری بھی کرانی پڑی۔
اطلاعات کے مطابق ساحل لوچاب نے 14 اگست کو اپنے وکلا کے ہمراہ دہلی پولیس سے رابطہ کرکے تحریری شکایت پیش کی تھی۔ کانگریس ذرائع کا الزام ہے کہ پولیس نے شکایت کے لیے نہ تو I/O نمبر فراہم کیا اور نہ ہی وصولی کی کوئی رسید دی۔ ذرائع کے مطابق 17 اگست کو بھی ای میل اور فون کے ذریعے شکایت پر کارروائی کے لیے رابطہ کیا گیا، تاہم مبینہ طور پر اس وقت بھی شکایت کا I/O نمبر یا وصولی کی تصدیق نہیں کی گئی۔
आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुँचा।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2026
20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आँख की रौशनी खतरे में है।
शांतिपूर्ण… pic.twitter.com/on2uKkNeUM
جمعہ کو راہل گاندھی ساحل لوچاب کو اپنے ساتھ لے کر ڈی سی پی دفتر پہنچے اور پولیس سے شکایت پر کارروائی اور مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس سے کیس افسر کی تفصیلات اور I/O نمبر فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ شکایت میں 20 جولائی کے طلبا احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی اور ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال، بالخصوص پیلٹ گن کے مبینہ استعمال کو موضوع بنایا گیا ہے۔
شکایت کنندہ کا موقف ہے کہ یہ معاملہ قابلِ دست اندازی پولیس جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس پر ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے۔ اس معاملے پر راہل گاندھی پہلے بھی مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ 25 جولائی کو ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو طلبا کے خلاف پولیس کارروائی اور مبینہ طور پر پیلٹ گن کے استعمال کا براہِ راست ذمہ دار قرار دیا تھا۔
راہل گاندھی نے الزام لگایا تھا کہ احتجاج کے دوران طلبا کے خلاف طاقت اور خطرناک ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور ان کے خلاف ایسی کارروائی ناقابلِ قبول ہے۔ انہوں نے طلبہ کے احتجاج کو ملک کے تعلیمی نظام، روزگار پیدا کرنے کے نظام، ادارہ جاتی نظام اور میڈیا کے نظام سے متعلق وسیع تر مسائل کا نتیجہ قرار دیا تھا۔
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راہل گاندھی کے مطابق طلبا وزیراعظم سے معافی کا مطالبہ بھی کررہے ہیں اور حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ احتجاج ایک بڑے مسئلے کی علامت ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ اگر نوجوانوں کے مسائل کو مسلسل نظرانداز کیا گیا تو مستقبل میں اس سے کہیں زیادہ سنگین صورتحال پیدا ہوسکتی ہے۔ پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے باہر راہل گاندھی کا دھرنا ایسے وقت میں ہوا ہے جب 20 جولائی کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی اور پیلٹ کے مبینہ استعمال پر سیاسی تنازع جاری ہے۔