بی آر ایس نے موقف تبدیل کر لیا، پارلیمنٹ میں حلقہ بندی بل کی حمایت کا اعلان
کے ٹی آر نے مطالبہ کیاکہ جنوبی ہند کی نمائندگی میں کوئی کمی نہ ہو اور تلنگانہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جائے۔
Published : November 28, 2026 at 4:44 PM IST
حیدرآباد : بھارت راشٹرا سمیتی (بی آر ایس) نے ہفتہ، 28 نومبر کو پارلیمنٹ میں مجوزہ حلقہ بندی بل کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ نئے بل میں اس کے تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے۔ قبل ازیں بی آر ایس نے اس بل کی مخالفت کی تھی، جسے بعد ازاں اپوزیشن نے مسترد کر دیا تھا۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی راما راؤ نے ایک بیان میں کہاکہ "ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں جنوبی ہند کے موجودہ 24 فیصد حصے کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "2051ء تک بین الریاستی نمائندگی کے تناسب میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنے کی ضمانت کے ساتھ نشستوں میں مجوزہ 50 فیصد اضافہ ہمارے اس بنیادی مطالبے کو پورا کرتا ہے، جبکہ اس سے تلنگانہ کی لوک سبھا نشستیں بھی 17 سے بڑھ کر 26 ہو جائیں گی۔" انہوں نے کہا کہ حلقہ بندی کے معاملے پر ان کی پارٹی کا موقف ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ کے ٹی راما راؤ کے مطابق "حلقہ بندی پر ہمارا موقف شروع سے واضح رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جنوبی ہند کی نمائندگی میں کوئی کمی نہ ہو اور تلنگانہ کے ساتھ کوئی ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تلنگانہ کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے ہمارے تین راجیہ سبھا اراکین پارلیمنٹ اس تجویز کے حق میں ووٹ دیں گے۔"
Our stand on Delimitation has always been clear: No reduction in South India's parliamentary representation. No injustice to Telangana will be tolerated We have consistently demanded that the South's existing 24% share in parliament be protected. The proposed 50% increase in seats, with a safeguard against altering the inter-state representation ratio until 2051, addresses this key concern while increasing Telangana's Lok Sabha seats from 17 to 26. Keeping Telangana's interests paramount, our three Rajya Sabha MPs will vote in favour of the proposal. We have always supported women's reservation and remain committed to its implementation.— KTR (@KTRBRS) November 28, 2026
سابق وزیر نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی نے ہمیشہ خواتین ریزرویشن کی حمایت کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ واضح رہے کہ یہ مجوزہ قانون سازی لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33 فیصد ریزرویشن کے نفاذ سے بھی منسلک ہے۔ اس بل کے تحت لوک سبھا کی زیادہ سے زیادہ تعداد 550 سے بڑھا کر 850 کرنے کی تجویز ہے، جس میں ریاستوں سے منتخب ہونے والے نمائندوں کی تعداد 530 سے بڑھ کر 815 ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ریاستی اسمبلیوں کی نشستوں میں بھی 50 فیصد اضافہ ہوگا۔
مجوزہ انتظام کے تحت ہر ریاست کو الاٹ کی گئی لوک سبھا نشستوں کا موجودہ تناسب 2051ء تک برقرار رکھا جائے گا۔ قبل ازیں آج ہی ایک اور علاقائی جماعت ڈی ایم کے نے بھی حلقہ بندی کے معاملے پر اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے اس بل کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن کی صدارت میں منعقدہ پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ لوک سبھا میں ڈی ایم کے کے 22 اور راجیہ سبھا میں آٹھ اراکین ہیں۔
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مرکزی حکومت کی جانب سے جمعہ، 27 نومبر کو جاری کردہ مسودہ بل میں ڈی ایم کے کے بیشتر اہم مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس مسودے میں ہر ریاست کو الاٹ کی جانے والی لوک سبھا نشستوں میں 50 فیصد اضافے، تازہ ترین مردم شماری کی بنیاد پر حلقوں کی نئی حد بندی اور 2051ء تک مزید حلقہ بندی منجمد رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ یہ بل 30 نومبر کو پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران لوک سبھا میں پیش کیا جانا طے ہے۔