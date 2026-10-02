یو اے پی اے کے تحت 7 مقدمات میں ضمانت، برطانوی سکھ شہری جگتار سنگھ جوہل تہاڑ جیل سے رہا
جوہل کو 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا جبکہ اس پر خالصتان لبریشن فورس کا فعال رکن ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
Published : October 2, 2026 at 8:26 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائیکورٹ کی جانب سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت درج 7 مقدمات میں ضمانت ملنے کے بعد برطانوی سکھ شہری جگتار سنگھ جوہل جمعرات کے روز تہاڑ جیل سے باہر آگیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ وہ آٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ حراست میں گزار چکا ہے اور مقدمے کی سماعت جلد ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تہاڑ جیل نمبر 5 میں قید جوہل کو عدالت کے حکم کے بعد جیل کے گیٹ نمبر 4 سے رہا کیا گیا۔
جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس رویندر دوڈیجا پر مشتمل بنچ نے نوٹ کیا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے باوجود ٹرائل کی رفتار میں تیزی نہیں آئی ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی (این آئی اے) کی جانب سے درج کیے گئے مقدمات کا تعلق 2016-17 کے دوران پنجاب کے اضلاع لدھیانہ اور جالندھر میں مبینہ ہدف بنا کر کی جانے والی ہلاکتوں اور قاتلانہ حملوں کے ایک سلسلے سے ہے۔ ان میں سے دو مقدمات جنوری 2017 میں لدھیانہ میں شری ہندو تخت کے صدر امیت شرما کے قتل اور اگست 2016 میں جالندھر میں آر ایس ایس رہنما جگدیش کمار گگنیجا پر مبینہ قاتلانہ حملے سے متعلق ہیں۔
جوہل کو 2017 میں گرفتار کیا گیا تھا اور این آئی اے نے ان پر خالصتان لبریشن فورس (کے ایل ایف) کا فعال رکن ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایجنسی کی جانب سے بین الاقوامی سازش کا الزام لگانے کے بعد تفتیش این آئی اے کو منتقل کر دی گئی تھی۔ ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے، این آئی اے نے دلیل دی تھی کہ جوہل ایک غیر ملکی شہری ہونے کے ناطے فرار ہونے کا خطرہ ہیں اور ان پر سنگین الزامات ہیں۔ تاہم ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک غیر ملکی شہری ہے، اس کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔
عدالت نے جوہل کو 5 لاکھ روپے کا ذاتی مچلکہ اور اتنی ہی رقم کی دو ضمانتیں جمع کرانے کی ہدایت کی۔ اسے اپنا پاسپورٹ جمع کرانے، تفتیشی افسر کو اپنے رابطے کی تفصیلات فراہم کرنے اور ہر دو ہفتے بعد افسر کو رپورٹ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ جوہل کو مقدمے کی سماعت میں تعاون کرنے کی ہدایت دی گئی اور سوشل میڈیا یا واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے سے روک دیا گیا جہاں ملک دشمن مواد اپ لوڈ، گردش یا پھیلایا جاتا ہے۔
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سپریم کورٹ نے جولائی میں ہائی کورٹ کی جانب سے ستمبر 2024 میں ان کی ضمانت کی درخواست رد کیے جانے کے بعد، معاملے کو ازسرنو غور کے لیے ہائی کورٹ واپس بھیج دیا تھا۔