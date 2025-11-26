'بنگلہ دیش بھیجے گئے لوگوں کو واپس لائیں'، سپریم کورٹ کی مرکز کو ہدایت
سی جے آئی نے کہا کہ (واپس لا کر) ان کی بات سنیں، انہیں اپنا کیس پیش کرنے دیں اور اچھی طرح جانچ کریں۔۔۔۔
Published : November 26, 2025 at 12:38 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو مرکز کو ایک عبوری اقدام کے طور پر ان لوگوں کو ملک واپس لانے کی ہدایت دی جنہیں مبینہ طور پر غیر ملکی ہونے کے شبہ میں بنگلہ دیش بھیج دیا گیا ہے، تاکہ ان کے کیس کی سماعت کی جا سکے۔ یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ کے سامنے آیا جس میں جسٹس جوائے مالیا باغچی بھی شامل ہیں۔
اس کیس میں سینئر وکلاء کپل سبل اور سنجے ہیگڑے کچھ پارٹیوں کی طرف سے پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران ایک وکیل نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ مرکز نے کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ متاثرین کی طرف سے پیش ہوئے وکیل نے دعویٰ کیا کہ یہ بھارتی شہری ہیں جنہیں ادھر ادھر پھینک دیا گیا ہے۔
سی جے آئی نے سالیسٹر جنرل سے کہا کہ اب بہت سا مواد ریکارڈ پر آرہا ہے جس میں برتھ سرٹیفکیٹ اور خاندان کے قریبی ارکان کی زمین بھی شامل ہے۔ سی جے آئی نے کہا، "یہ ایک طرح کا ثبوت ہے، الزام یہ ہے کہ ملک بدر کیے گئے لوگوں کی کبھی سنوائی بھی نہیں ہوئی اور آپ انہیں وہاں بھیج دیتے ہیں!"
"آپ انہیں واپس کیوں نہیں لاتے؟"
سی جے آئی نے مزید پوچھا، "آپ انہیں عارضی اقدام کے طور پر واپس کیوں نہیں لاتے اور انہیں ایک موقع کیوں نہیں دیتے، آپ ان کی سماعت کیوں نہیں کرتے، اور آپ ان تمام دستاویزات یا حقائق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اور آپ ایک جامع نقطہ نظر کیوں نہیں اپناتے؟"
سی جے آئی نے کہا کہ اگر کوئی بنگلہ دیش سے غیر قانونی طور پر داخل ہوا ہے تو مرکز کی ملک بدری درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں "یہ 100 فیصد درست ہے، اور کوئی بھی اس سے بحث نہیں کرے گا... لیکن اگر کسی کے پاس آپ کو یہ بتانے کے لیے کچھ ہے کہ میں بھارت کا ہوں، میں یہاں پیدا ہوا اور یہیں پرورش پائی... تو اسے آپ کے سامنے دلیل رکھنے کا حق ہے..."
سی جے آئی نے کہا، "ان کی بات سنیں، انہیں اپنا کیس پیش کرنے دیں، اور تصدیق کے لیے دستاویزات طلب کریں۔ آپ کی ایجنسیاں ان کی تصدیق کریں گی، اور آپ خود فیصلہ کریں گے، لیکن انہیں سننے کا موقع دیں اور پھر ان کی اچھی طرح جانچ کریں۔" سی جے آئی نے مرکزی حکومت کے وکیل سے پیر تک اس معاملے پر ہدایات طلب کرنے کو کہا۔
ہائی کورٹ کے حکم کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچا
ستمبر میں کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا، جس میں ملک بدر کیے گئے افراد کو چار ہفتوں کے اندر واپس لانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے ہیبیس کارپس (حبس بے جا) کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے پایا کہ ڈی پورٹ ہونے والوں کی قومیت سے قطع نظر ملک بدری کے لیے اپنایا گیا طریقہ غلط ہے۔
بھودو شیخ نام کے شخص نے اپنی بیٹی، داماد اور پوتے کو پیش کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ شیخ نے دعویٰ کیا کہ وہ مغربی بنگال کے مستقل رہائشی ہیں اور ان کی بیٹی اور داماد پیدائشی طور پر ہندوستانی شہری ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مغربی بنگال میں مستقل طور پر مقیم ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ملازمت کے لیے نئی دہلی منتقل گئے تھے جہاں سے انہیں اٹھا کر بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔
مزید پڑھیں:
بنگالی بولنے کی سزا! راجستھان پولیس نے مغربی بنگال کے مزدور عامر شیخ کو جبراً بنگلہ دیش بھیج دیا
بنگالی بولنے والوں کو ہراساں کرنے کا الزام: ممتا بنرجی نے ’بھاشا آندولن‘ کا اعلان کردیا
آسام میں بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے مقامی لوگوں کو مسلح کرنے کا منصوبہ: سی پی آئی-ایم
گجرات: بنگلہ دیشیوں کے نام پر دھر پکڑ کے بعد اب جھگی بستی کا انہدام، بڑے پیمانے پر بلڈوزر کارروائی
ملک بھر میں بنگلہ دیشی کے نام پر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری، اب چنئی سے 30 لوگ گرفتار
ممبئی میں 17 مبینہ بنگلہ دیشی شہری گرفتار، بھارت میں غیر قانونی طریقے سے رہنے کا الزام
دہلی میں غیرقانونی طور پر رہ رہے 24 بنگلہ دیشی گرفتار
بنگلہ دیشی اور روہنگیا کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن، 400 مشتبہ افراد گرفتار، دستاویزات کی جانچ پڑتال جاری