برندا کرات نے دہلی پولیس پر خواتین مظاہرین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا لگایا الزام، سپریم کورٹ سے مداخلت کی درخواست
ان مبینہ واقعات کو شرمناک قرار دیتے ہوئے، کرات نے سپریم کورٹ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں۔
Published : October 12, 2026 at 6:48 PM IST
نئی دہلی: سی پی آئی ایم کی سینئر رہنما اور راجیہ سبھا کی سابق رکن پارلیمنٹ برندا کرات نے پیر کو دہلی پولیس کے اہلکاروں پر قومی دارالحکومت میں جاری مظاہروں کے دوران خواتین مظاہرین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور ان کی تذلیل کرنے کا الزام لگایا اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
ان مبینہ واقعات کو شرمناک قرار دیتے ہوئے، کرات نے سپریم کورٹ پر زور دیا کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکاروں نے خواتین مظاہرین کو حراست میں لیتے ہوئے جنسی طور پر ہراساں کرنے، جسمانی تشدد اور تذلیل کا نشانہ بنایا۔
کرات نے نئی دہلی میں الزام لگایا، "ہم نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وردی میں ملبوس پولیس کے ذریعہ جنسی ہراساں کیا جانا آج موجودہ مرکزی حکومت کی طرف سے قائم کی گئی ایک شرمناک مثال بن گیا ہے۔ مرد پولیس افسران خواتین کی چھاتی دباتے اور جان بوجھ کر ان کے پروائویٹ پارٹس کو چھوتے پائے گئے۔
کرات، جن کے ساتھ کئی مرد اور خواتین بھی تھے جنہوں نے پولیس کی زیادتیوں کا نشانہ بننے کا دعویٰ کیا، کہا کہ مظاہرین کے بیانات مظاہروں سے نمٹنے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکمل طور پر شرمناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج بنیادی جمہوری حق ہے۔ احتجاج کے حق پر عدالتی مشاہدات کا حوالہ دیتے ہوئے، کرات نے الزام لگایا کہ مظاہرین کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک ان کے جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ سے مداخلت کی درخواست کی ہے۔
انہوں نے کہا، "پولیس وین میں لوگوں کو مارنا پولیس کی حراست میں تشدد کے مترادف ہے۔ اس کے لیے رہنما خطوط موجود ہیں، اور یہاں ہم ان قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ مظاہرین کے بنیادی جمہوری حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے کارروائی کرے۔"
خواتین مظاہرین نے مبینہ حملوں کا ذکر کیا
اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا (ایس ایف آئی) کے کئی کارکنوں نے اتوار کو کناٹ پلیس میں مظاہرین کے خلاف پولیس کی کارروائی کے دوران اپنے تجربات کا اشتراک کیا۔ ایس ایف آئی کی دہلی کی صدر نادیہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ ایک احتجاج میں حصہ لے رہی تھیں جب لوگوں کے ایک گروپ نے مبینہ طور پر ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا، "میں اتوار کو کناٹ پلیس میں ایک احتجاج میں حصہ لے رہی تھی کہ اچانک پولیس والوں کا ایک گروپ آیا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حملے کے دوران میں بری طرح زخمی ہو گئی۔ میں نے کچھ خواتین مظاہرین کو جنسی زیادتی کا شکار ہوتے دیکھا۔"
ایس ایف آئی دہلی اسٹیٹ کمیٹی کی رکن شرانیہ نے الزام لگایا کہ مظاہروں کے دوران پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر حملہ کیا اور ان کی تذلیل کی۔ انہوں نے الزام لگایا، "وہ مظاہرین کی تذلیل کرنے لگے۔ ایک پولیس کانسٹیبل نے پیچھے سے میری قمیض کھینچی۔ وہ ہمارے پرائیویٹ پارٹس پر حملہ کر رہے تھے۔"
شرانیہ نے مزید کہا کہ مظاہرین کو زبردستی پولیس وین میں دھکیل دیا گیا، جہاں انہیں سخت کوارٹرز میں رکھا گیا۔ اپنی چوٹوں کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب پولیس والے اسے اندر دھکیل رہے تھے تو اس کی ٹانگ پولیس وین کے دروازے کے پیچھے پھنس گئی جس کے نتیجے میں ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کو واقعہ کی ریکارڈنگ کرنے سے روکا اور ان کے موبائل فون چھین لیے، انہیں گاڑیوں کے اندر واقعات ریکارڈ کرنے سے روکا۔
ایس ایف آئی نے قانونی تحفظات کی خلاف ورزی کا الزام لگایا- ایس ایف آئی نے کہا کہ ان کی خواتین کارکنان نے اتوار کو کناٹ پلیس میں ایک ترنگا ریلی کا انعقاد کیا تاکہ پولیس کی مبینہ بربریت اور خواتین مظاہرین اور صحافیوں پر ان افراد کے ذریعہ حملوں کے خلاف احتجاج کیا جا سکے جنہیں تنظیم نے دائیں بازو کے حامی قرار دیا ہے۔ تنظیم کے مطابق خواتین کی گرفتاری اور نظربندی کے خلاف قانونی تحفظات کے باوجود ریلی کے دوران متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔
انڈین سول ڈیفنس کوڈ کی دفعہ 43(5) کا حوالہ دیتے ہوئے، ایس ایف آئی نے استدلال کیا کہ یہ شق کچھ خاص حالات کے علاوہ اور ضروری عدالتی اجازت کے ساتھ غروب آفتاب کے بعد خواتین کی گرفتاری پر پابندی لگاتی ہے۔ تنظیم نے بی این ایس ایس کے سیکشن 46(1) کا بھی حوالہ دیا، جو گرفتاری کے طریقہ کار سے متعلق تحفظات بیان کرتا ہے، اور الزام لگایا کہ پولیس کارروائی کے دوران ان حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کی گئی۔