برکس سربراہی اجلاس کا دوسرا دن: آج 'لچک، جدت طرازی، تعاون اور پائیداری' پر کھلے سیشن کا انعقاد
توقع ہے کہ ان مباحثوں سے اس گروپ کی ترجیحات مزید واضح ہوں گی اور اس کے عالمی کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔
Published : September 13, 2026 at 10:42 AM IST
نئی دہلی: برکس سربراہی اجلاس کے دوسرے دن، اتوار کو سربراہان مملکت ایک کھلے سیشن کا انعقاد کریں گے جس میں لچک، جدت طرازی، تعاون اور پائیداری جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
"لچک، جدت طرازی، تعاون اور پائیداری: جامع عالمی ترقی کے لیے مستقبل کو سنوارنا" کے عنوان سے یہ سیشن نئی دہلی میں واقع بھارت منڈپم کے اندر سمٹ ہال میں منعقد ہوگا۔
یہ کھلا سیشن دو روزہ برکس سربراہی اجلاس کا حصہ ہے جس کی میزبانی بھارت 12-13 ستمبر کو اپنی صدارت کے موضوع "لچک، جدت طرازی، تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر" کے تحت کر رہا ہے۔
توقع ہے کہ یہ سیشن برکس رہنماؤں کو مشترکہ مفادات کے شعبوں پر غور و خوض کرنے اور رکن ممالک کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کرے گا، جب کہ عالمی ترقی کے لیے ایک جامع نقطہ نظر کو آگے بڑھایا جائے گا۔
An action packed day at BRICS 2026. pic.twitter.com/DJ0wOWW0dv— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
اس سے قبل، سنیچر کے روز، برکس رہنماؤں نے متفقہ طور پر 'نئی دہلی اعلامیہ 2026' کو اپنایا، جس کے نتائج کو وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ایسے برکس کے عکس سے تعبیر کیا جو "رسائی میں وسیع تر اور مقصد میں زیادہ مضبوط" ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغامات کے ایک سلسلے میں، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس اعلامیہ کی توجہ جدت طرازی، پائیداری اور عوامی روابط پر مرکوز ہے، جس کا مقصد تعاون کو "زیادہ عملی، ترقی پر مبنی اور برکس ممالک کی امنگوں کے مطابق" بنانا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ "میں برکس کے تمام رکن ممالک اور ان کے رہنماؤں کا اسے اپنانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔" یہ صدارت، جس کا آغاز یکم جنوری سال 2026ء کو ہوا تھا، "لچک، جدت طرازی، تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر" کے موضوع کے تحت کام کر رہی ہے۔
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لچک کے تحت، تنظیم اقتصادی، سماجی اور ادارہ جاتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ رکن ممالک جامع ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے بنائے گئے مضبوط اور لچکدار نظاموں کے ذریعے عالمی غیر یقینی صورت حال، سپلائی چین میں رکاوٹوں، صحت کے بحرانوں اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں۔
جدت طرازی کا مقصد مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، اور فن ٹیک سمیت ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھانے پر توجہ مرکوز کرنا ہے، تاکہ خدمات کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکے، مستقبل کی ضروریات کے مطابق معاشی ترقی کو فروغ دیا جا سکے، اور پورے بلاک میں علم کے باہمی تبادلے اور تکنیکی تعاون کو بڑھایا جا سکے۔
تعاون کے ذریعے، بھارت کا مقصد پالیسیوں میں ہم آہنگی، ترقیاتی مالیات، تجارتی سہولت کاری، اور کثیر جہتی گورننس کی اصلاحات پر مشترکہ روابط کو بڑھا کر ارکان کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنا ہے، جس میں عملی تعاون اور عوام پر مرکوز شراکت داری کو اس گروپ کے وسیع ہوتے ہوئے دائرہ کار کے مرکز میں رکھا گیا ہے۔
The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the 2026 BRICS Delhi Summit, reflects the confidence of a BRICS that is wider in reach and stronger in purpose.— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
With a focus on innovation, sustainability, people-to-people ties and more, the endeavour is to make cooperation… pic.twitter.com/MtqucBx9AY
وہیں پائیداری کا مقصد انفرادی قومی ترقیاتی ترجیحات کا احترام کرتے ہوئے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے، گرین فنانس، توانائی کی منتقلی اور پائیدار ترقی پر اجتماعی اقدام کو آگے بڑھانا ہے۔ ان مسائل کو میزبان ملک کی جانب سے پورے سال کے دوران مختلف وزارتی اور ورکنگ گروپ کی سطح کے فورمز پر ہونے والے مذاکرات کے مرکز میں رکھا جا رہا ہے۔
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یہ گروپ بڑی ابھرتی ہوئی مارکیٹوں اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان سفارتی اور سیاسی ہم آہنگی کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے، جو اس وقت 11 مستقل ارکان پر مشتمل ہے، جن میں برازیل، روس، بھارت، چین، جنوبی افریقہ، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔
مزید برآں، ایک پارٹنر ملک کا فریم ورک بھی متعارف کرایا گیا ہے، جس میں 10 ممالک یعنی بیلاروس، بولیویا، کیوبا، قازقستان، ملائیشیا، نائجیریا، تھائی لینڈ، یوگنڈا، ازبکستان اور ویتنام شامل ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ وسیع تر اتحاد اہم آبادیاتی اور اقتصادی اثر و رسوخ رکھتا ہے، جو دنیا کی تقریباً 49.5 فیصد آبادی، عالمی جی ڈی پی کے 40 فیصد اور بین الاقوامی تجارت کے 26 فیصد کی نمائندگی کرتا ہے۔
اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے، بھارت کی 2026ء کی صدارت اصلاحات کے قائم کردہ اہداف کو وسیع تر ترجیحات کے ساتھ جوڑتی ہے، جس میں لچک، جدت طرازی، تعاون اور پائیداری کو اس بلاک کے اجتماعی ایجنڈے کے مرکز میں رکھا گیا ہے۔
سربراہی اجلاس کے دوسرے دن جب عالمی رہنما نئی دہلی میں جمع ہو رہے ہیں، تو توقع ہے کہ ان مباحثوں سے اس گروپ کی ترجیحات مزید واضح ہوں گی اور عالمی نظامِ حکومت، معاشی تعاون اور پائیدار ترقی میں اس کے بدلتے ہوئے کردار کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ سربراہی اجلاس رکن ممالک کو ترقی پذیر ممالک کو متاثر کرنے والے مسائل پر ہم آہنگی کو مضبوط کرنے اور اس وسیع تر برکس گروپ کو مستقبل کی راہ متعین کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔
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