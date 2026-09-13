'ٹیکنالوجی اور اہم معدنیات کو ہتھیار نہ بنائیں'، برکس سربراہی اجلاس سے وزیراعظم مودی کا واضح پیغام
وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں وبا، ماحولیاتی آفات اور سپلائی چین کی رکاوٹوں کو ختم کرنے پر اصرار کیا۔
Published : September 13, 2026 at 2:12 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو برکس اجلاس کے دوسرے روز خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی کشیدگی عام لوگوں کی زندگیوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے اور خاص طور پر 'گلوبل ساؤتھ' میں سب کی شمولیت کے ساتھ ترقی کو فروغ دینے کے لیے برکس ممالک کو متحد ہونا ہو گا۔
برکس سربراہی اجلاس سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے "ٹیکنالوجی اور اہم معدنیات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے" پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مشترکہ ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ مودی نے یہ باتیں برکس ممالک کے اعلیٰ رہنماؤں کی موجودگی میں کہیں، جن میں چین کے صدر شی جن پنگ، روس کے صدر ولادیمیر پوتن، ایران کے صدر مسعود پزیشکیان، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو شامل تھے۔
Sharing opening remarks during BRICS Session on ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.’ https://t.co/xwKGoGfBjc— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
وزیر اعظم نے کہا کہ "بھارت کی صدارت میں ہم نے چار ایجنڈوں پر توجہ مرکوز کی ہے: لچک، اختراع، تعاون اور پائیداری۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کے تعاون اور حمایت سے ہم اپنی مشترکہ سوچ کو ایک ایسی صورت دینے میں کامیاب رہے ہیں جس میں سب کا فائدہ ہو۔"
مودی نے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی کشیدگی اور عام لوگوں کی زندگی پر اس کے اثرات کا بھی ذکر کیا۔ مودی نے کہا کہ "دنیا میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور اس کا عام لوگوں کی زندگی پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ وبا، ماحولیاتی آفات اور سپلائی چین کی رکاوٹوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ آج کی آپس میں جڑی ہوئی دنیا میں کوئی بھی بحران کسی ایک علاقے تک محدود نہیں رہتا۔"
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انہوں نے کہا کہ "اسی لیے، ہم نے برکس گروپ میں مضبوطی بڑھانے پر خاص زور دیا ہے۔ چیلنجز کی وقت پر شناخت کرنا، ان کے لیے تیار رہنا اور فوری اقدامات کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اسی سوچ کے ساتھ، متعدی بیماریوں کی روک تھام اور ان سے نمٹنے کے لیے 'برکس انٹیگریٹڈ ارلی وارننگ سسٹم' پر اتفاق رائے ہوا ہے۔"
#WATCH | BRICS Summit 2026 | Delhi: Prime Minister Narendra Modi poses for a Family Photo with world leaders at Bharat Mandapam on Day 2 of the BRICS Summit. (Source: DD News) https://t.co/JW0iAqFIJb— ANI (@ANI) September 13, 2026
مودی نے کہا کہ 'ارلی وارننگ ڈیٹا انٹیگریشن سسٹم' کے لیے رہنما خطوط بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 'برکس لاجسٹک سپلائی چین تعاون فریم ورک' ہماری سپلائی چین کو زیادہ قابل بھروسہ اور مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انوویشن فریم ورک کے تحت، 'برکس انکیوبیٹر نیٹ ورک' ہمارے اسٹارٹ اپس اور انکیوبیٹرز کو آپس میں جوڑے گا۔ 'انکیوبیٹر' سے مراد ایسے ادارے یا تنظیمیں ہیں جو نئے اسٹارٹ اپس کو شروعاتی دور میں رہنمائی، تکنیکی مدد، ماہرانہ مشورے، وسائل اور سرمایہ کاری حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ 'گلوبل ساؤتھ' کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے برکس کو مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ گلوبل ساؤتھ کا برکس پر بھروسہ بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'گلوبل ساؤتھ' کے سامنے موجود چیلنجز سے نمٹنے کے لیے برکس ممالک کو مل کر کام کرنا ہو گا۔ واضح رہے کہ 'گلوبل ساؤتھ' کی اصطلاح عام طور پر معاشی طور پر کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
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