برکس سربراہی اجلاس 2026: پی ایم مودی اور ایرانی صدر پیزشکیان کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی
دو ہفتوں سے بھی کم عرصے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ یہ دوسری ملاقات تھی۔
Published : September 11, 2026 at 10:56 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ بات چیت کی۔ بات چیت میں مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور دوطرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دو ہفتوں سے بھی کم عرصے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہے۔
یہ بات چیت ایرانی صدر کی برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قومی دارالحکومت پہنچنے کے چند گھنٹے بعد ہوئی۔ پیزیشکیان کا بطور صدر ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔
پیزشکیان کا دورہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے نئے تعزیری اقتصادی اقدامات کے نفاذ کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔
Prime Minister Narendra Modi tweets, "From Bishkek to Delhi, the productive discussions continue. Happy to have met Dr. Masoud Pezeshkian, the President of Iran. This visit is more special because it is his first visit to India. We talked about the India-Iran friendship. We believe that we should move forward with a long-term and win-win strategy. The prevailing situation in the region was also discussed. India remains steadfast in its commitment to the pursuit of enduring peace."— IANS (@ians_india) September 11, 2026
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان تہذیبی تعلقات ہیں، جو مضبوط ثقافتی اور عوام سے عوام کے رشتوں کی بنیاد پر ہیں۔ برکس شراکت داروں کے طور پر، دونوں ممالک ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔
نئی دہلی روانہ ہونے سے پہلے، پیزشکیان نے زور دیا کہ برکس کو اپنی اقتصادی طاقت کو مضبوط بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیا برکس بینک ممالک کو ڈالر پر انحصار سے آزاد کرنے اور امریکی تسلط کی کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔
مودی نے 31 اگست کو بشکیک میں ایرانی رہنما سے ملاقات کی تھی اور کہا کہ ہندوستان تنازع کو ختم کرنے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
پیزشکیان نے مودی پر زور دیا کہ وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ہندوستان کے وسیع رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں جنگ اور خونریزی کا راستہ ترک کرنے اور بات چیت اور مفاہمت کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیں۔