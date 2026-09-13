'خواب ہو تم یا کوئی حقیقت'، ملائیشیا کے وزیراعظم نے گایا کشور کمار کا گانا، پی ایم مودی نے کی تعریف
برکس اجلاس 2026 میں ملائیشیا کے وزیراعظم نے ہندی گانا گا کر سب کو حیران کر دیا۔ تفصیل سے پڑھیں
Published : September 13, 2026 at 8:56 AM IST
نئی دہلی: بھارت میں دو روزہ برکس سربراہی کانفرنس 2026 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہانِ مملکت شرکت کر رہے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوتن اور ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے اس سمٹ میں شرکت کی ہے۔
سنیچر کے روز دارالحکومت نئی دہلی میں واقع 'بھارت منڈپم' میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد شام کو تمام معزز مہمانوں کے لیے وزیراعظم نریندر مودی نے عشائیے کا اہتمام کیا۔ مرکزی تقریب کے بعد، ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے ماحول کو خوش گوار بنا دیا۔ انہوں نے بھارتی سنیما کے لیجنڈری گلوکار کشور کمار کا گانا گاکر سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے سال 1965 کی فلم 'تین دیویاں' کا کشور کمار کا سدا بہار گیت 'خواب ہو تم یا کوئی حقیقت' گنگنایا۔
#WATCH | Delhi: Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim sings a popular Hindi song “Khwab Ho Tum Ya Koi Haqeeqat” in Delhi. (Video source: Anwar Ibrahim/X) #BRICSSummit https://t.co/E8RE9erfie— ANI (@ANI) September 12, 2026
واضح رہے کہ برکس اجلاس 2026 میں حصہ لینے والے انور ابراہیم نے دہلی کے ایک ہوٹل میں قیام کے دوران یہ خوبصورت گانا گایا۔ اس پرفارمنس میں ایس ڈی برمن کی مشہور کمپوزیشن کے ساتھ مجروح سلطان پوری کے لکھے ہوئے گیت کے بول شامل تھے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق، ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم ہندی فلموں کے گانوں میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک پیاسنٹ کے پاس کھڑے ہیں اور اپنے ایک منفرد انداز کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
ان ثقافتی تبادلوں کے علاوہ، ملائیشیا کے رہنما نے بھارتی تہذیب اور تاریخ کی تعریف کی، اور امید ظاہر کی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دیگر جغرافیائی سیاسی مسائل کا پرامن حل نکل آئے گا۔ یہ سرکاری دورہ سال 2022 میں ملائیشیا کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انور ابراہیم کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔
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وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک گزشتہ سفارتی دورے کے دوران بھارتی ثقافت کے لیے اسی طرح کے لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے، انور ابراہیم نے اس سے قبل فلم 'کبھی خوشی کبھی غم' کے مقبول گانے 'بولے چوڑیاں' پر مبنی ایک آفیشل ویڈیو مونٹاج بھی شیئر کیا تھا۔ وزیراعظم مودی پہلے بھی انور ابراہیم کے گائے ہوئے ہندی گانوں کی تعریف کر چکے ہیں۔
واضح رہے کہ 18ویں برکس سربراہی کانفرنس 2026 کی میزبانی اس بار بھارت کر رہا ہے۔ یہ دو روزہ اجلاس سنیچر 12 ستمبر کو باقاعدہ طور پر شروع ہوئی اور آج اتوار 13 ستمبر کو ختم ہوگا۔ آج بھی وزیراعظم نریندر مودی مختلف رہنماؤں کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ نئے سفارتی مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سیاحتی تعاون سے متعلق کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔
اپنے طے شدہ شیڈول کو جاری رکھتے ہوئے، انور ابراہیم نے 18ویں برکس اجلاس کے موقعے پر وزیراعظم مودی کے ساتھ ایک دوطرفہ ملاقات کی، جہاں انہوں نے بھارتی رہنما کی وسیع مقبولیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ "دیکھیے، وزیراعظم مودی اتنے مقبول ہیں کہ مجھے ان کے لیے (ملائیشیا سے) بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔"
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