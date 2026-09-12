برکس سربراہی اجلاس 2026: مشترکہ اعلامیہ جاری، برکس نے متفقہ طور پر نئی دہلی اعلامیہ کی منظوری دے دی
وزیراعظم نے کہا کہ فیصلوں اور ان کے نتائج کے درمیان فرق کو شراکت داری اور اجتماعی کارروائی کے ذریعے پر کرنا چاہیے۔
Published : September 12, 2026 at 5:29 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی میں، برکس گروپ نے متفقہ طور پر ہفتہ کو ایک مشترکہ اعلامیہ اپنایا۔ یہ معاہدہ پردے کے پیچھے کئی دور کی بات چیت کے بعد طے پایا، جس سے ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مغربی ایشیائی تنازعے پر گہرے اختلافات ختم ہوئے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلامیہ کو اپنانے کا اعلان ہندوستان کی میزبانی میں منعقدہ دو روزہ سربراہی اجلاس کے پہلے دن کے اختتام کے بعد کیا۔
اعلامیے کے مسودے پر بات چیت آخری لمحات تک جاری رہی، کیونکہ ایران اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) دونوں نے ابتدائی طور پر اپنا موقف سخت کیا۔ برکس ایک اتفاق رائے پر مبنی گروپ ہے، یعنی کوئی بھی رکن حتمی مشترکہ اعلامیہ کو روک سکتا ہے۔
سربراہی اجلاس کے افتتاحی اجلاس کے اختتام کے بعد وزیر اعظم مودی کو چینی صدر شی جن پنگ سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
مودی نے اپنے اختتامی کلمات میں کہا، "آج کی بحث نے واضح کر دیا ہے کہ ایک بدلتی ہوئی دنیا کو فرسودہ اداروں کے ذریعے منظم نہیں کیا جا سکتا۔ نمائندگی، جوابدہی اور حکمرانی میں اصلاحات ضروری ہیں۔"
انہوں نے کہا، "ہم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ گلوبل ساؤتھ کو مستقبل کی ٹیکنالوجیز کی ترقی اور ان پر حکمرانی کرنے والے قوانین میں یکساں شرکت کرنی چاہیے۔ 'گلوبل ساؤتھ' سے مراد دنیا کے کم خوشحال ممالک ہیں۔"
وزیراعظم نے کہا کہ فیصلوں اور ان کے نتائج کے درمیان فرق کو شراکت داری اور اجتماعی کارروائی کے ذریعے پر کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ آج اپنایا گیا نئی دہلی اعلامیہ ہمارے مشترکہ عزم کو واضح سمت دیتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قراردادوں کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کریں۔