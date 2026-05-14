برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس شروع، توانائی، خوراک، کھاد، آب و ہوا اور ہیلتھ سکیورٹی پر توجہ مرکوز
برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس دہلی میں جاری ہے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے لاوروف، عراقچی اور دیگر سے ملاقات کی۔
Published : May 14, 2026 at 11:48 AM IST
نئی دہلی: برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس جمعرات کو ملک کی قومی راجدھانی دہلی میں شروع ہوا۔ اس اجلاس میں مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے بحران اور عالمی توانائی کی فراہمی کے سلسلے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ 28 فروری کو ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد یہ ایران کا ہندوستان کا پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔
برکس دنیا کی بڑی ابھرتی ہوئی معیشتوں کا ایک بلاک ہے۔ برکس کانفرنس کے پہلے دن رکن ممالک کے وزرائے خارجہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی اس میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا تین روزہ سرکاری دورہ برکس اجلاس کے دوران ہی جاری ہے، جس سے وانگ کی بیجنگ میں موجودگی ضروری ہے۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں اس کے سفیر شی فیہونگ وزیر خارجہ وانگ کی جانب سے اجلاس میں شرکت کریں گے۔
برکس کی صدارت کے ساتھ، ہندوستان ستمبر میں ہونے والی سالانہ چوٹی کانفرنس سے قبل وزرائے خارجہ کی اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے۔
برکس گروپ اصل میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل تھا۔ تاہم، اس میں 2024 میں مصر، ایتھوپیا، ایران اور متحدہ عرب امارات کو شامل کرتے ہوئے گروپ کی توسیع کی گئی۔ انڈونیشیا نے 2025 میں برکس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ایک بااثر بلاک کے طور پر ابھرا ہے، جس نے دنیا کی 11 بڑی ابھرتی ہوئی معیشتوں کو متحد کیا ہے۔
#WATCH | Delhi: BRICS Foreign Ministers’ Meeting | EAM Dr S Jaishankar says, " we meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. there… pic.twitter.com/chEmUfyWIY— ANI (@ANI) May 14, 2026
اہم موضوعات
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ، "آج تک، ہم نے تمام ممبران کی فعال شرکت کے ساتھ 80 سے زیادہ برکس اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ ان اجلاسوں نے مختلف شعبوں میں تعاون اور اعلیٰ مکالمے کو تقویت بخشی ہے۔ ہم اس رفتار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
وفود کا خیرمقدم کرتے ہوئے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے تبصرہ کیا کہ، "ہم ایک ایسے وقت میں ملاقات کر رہے ہیں جب بین الاقوامی تعلقات میں نمایاں ہنگامہ آرائی ہے؛ مسلسل تنازعات، اقتصادی غیر یقینی صورتحال، اور دنیا کو تجارت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز ہیں۔ خاص طور پر ابھرتی ہوئی منڈیوں اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان توقع ہے کہ برکس ایک مضبوط کردار ادا کرے گا ۔ انھوں نے کہا کہ، اس پس منظر میں، آج اجلا س میں عالمی اور علاقائی ترقی پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ، توانائی، خوراک، کھاد، اور صحت کی حفاظت جیسے چیلنجوں پر بات چیت کی جائے گی۔
