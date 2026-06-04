وارانسی میں برکس کلچرل ورکنگ گروپ کی میٹنگ، 11 ممالک کے 30 سے زائد مہمان ہوئے شامل
میٹنگ کے دوران، برکس ممالک کے نمائندوں نے بھارت کی طرف سے کلچر ٹریک کے تحت طے کی گئی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : June 4, 2026 at 7:19 PM IST
وارانسی: اترپردیش کے وارانسی میں برکس کلچرل ورکنگ گروپ کی دو روزہ میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ برکس کے اس اجلاس میں 11 ممالک کے 30 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے پہلے دن تقریب کا آغاز جمعرات کو روایتی انداز میں شمع روشن کر کے کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران، برکس ممالک کے نمائندوں نے کلچر ٹریک کے تحت بھارت کی جانب سے طے کی گئی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں تخلیقی معیشت، ثقافتی ورثے کا تحفظ، اور ثقافت پر مبنی پائیدار ترقی جیسے موضوعات شامل تھے۔
بھارت، برازیل، چین، جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات (یو اے ای)، انڈونیشیا اور ایران کے نمائندوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، جب کہ روس، ایتھوپیا اور مصر کے نمائندوں نے ورچول طریقے سے شرکت کی۔ اجلاس میں سفارت کاروں، پالیسی سازوں، ثقافتی ماہرین اور معزز مندوبین نے شرکت کی۔ یہ ملاقات تاج ہوٹل میں کل بروز جمعہ تک جاری رہے گی۔ یہ اجلاس برکس ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون کو مضبوط بنانے اور مشترکہ اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔
میٹنگ کے دوران کاشی کی عالمی شہرت یافتہ جی آئی ٹیگڈ اور او ڈی او پی (ایک ضلع، ایک پروڈکٹ) مصنوعات کی ایک خصوصی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہ نمائش غیر ملکی مندوبین کو ان مصنوعات کی انفرادیت سے متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ نمائش مقامی فنکاروں اور کاریگروں کو اپنی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ میں دکھانے کا موقع بھی فراہم کر رہی ہے۔
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